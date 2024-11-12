金紫荊女企業家獎 2024｜藥劑師變身工廠妹 轉換航道承繼父母心血

聽到繼承家業，可能不少人會覺得是幸運的，因為可以省卻了從頭創業的艱苦，但事實上，家族傳承亦代表要放棄自己本身想做的事，第二代需要面對和克服的困難絕非易事，其過程的壓力也鮮為人知。啟興金屬製品廠有限公司執行董事梁靜瑤（Cecilia）曾對接手家族生意無太大興趣，對醫學有濃厚興趣的她在澳洲和香港考取了註冊藥劑師執照。但工作數年後，身為「大家姐」的她最終決定回家幫忙，她笑言這是一個「從藥劑師成為了工廠妹」的過程，經歷了重重挑戰，今年她更成功榮獲「金紫荊女企業家獎2024」世代傳承企業獎，對她當日「回家」的選擇作出肯定。



從心願到使命 超越自我成就家族

「虛心學習勇於突破，將心比己永不放棄」是Cecilia的座右銘，讓她一直在啟興中成長。

啟興金屬製品廠有限公司（啟興）於1987年由Cecilia的父親梁啟忠和母親一起創立，在香港從一所小型五金工作坊，經過近四十年的努力，現已發展成為全球最大規模的金屬托盤和餐桌銀器製造商之一，在中國廣東省擁有多家大型工廠。Cecilia指從小父親就希望她與弟妹日後學成歸來，接手家族生意。「讀書時自己對醫學深感興趣，覺得藥劑師的工作很有意義，所以一鼓作氣就朝著目標前進，後來成為了註冊藥劑師，實現了心願，同時亦證明了自己的能力。工作一段時間後，公司的業務也同步發展，我逐漸意識到父母年紀漸長，開始主動了解家族企業，並想延續他們一生努力的成果。」最終在2011年，Cecilia放棄了藥劑師的專業，正式回歸家族企業，負責公司的銷售團隊、業務發展及品牌推廣。「開始是有點不習慣，亦有感可惜，後來我明白到，無論是當藥劑師或從商，其實都是在以不同的方式回饋社會。接手家族企業代表著肩負更大的責任和使命感，現在背後照顧的不是病人，而是公司的所有同事、上下游的供應商、合作夥伴以及客戶等，還有家族企業多年的優良商譽，這個相對自己的個人事業，更具挑戰性。」Cecilia的弟妹也在公司擔任不同的崗位，「雖然我們三人在工作上難免會出現意見分歧，但持著共同目標，透過有效溝通和相互理解，就能達成共識，一起為公司出謀劃策。」

突破舒適圈 跨界蛻變的挑戰

為了緊貼市場脈搏，Cecilia與她的團隊每年多次前往市場考察業務，了解客戶需求。

然而由藥劑師到執行董事，又豈能一步登天？Cecilia回憶一開始「一無所知」，踏入全新的領域，無論是行業、工作環境、甚至文化差異等，都是她要面對和克服的問題。在對外的業務方面，新的生意模式和以前藥劑師的工作大有不同，「藥劑師的工作要按部就班，依標準程序進行。當來到商業世界時，我發現做生意需要從宏觀、多角度去思考問題，當中沒有正確答案，必須適時靈活變通，才能掌握機遇。」Cecilia當時決定虛心學習「由低做起」，在前線擔任銷售工作以了解不同的產品及客戶的需求。另一方面也為自己增值，不斷學習業務和管理技能，取得工商管理MBA學位，參加不同商會和展覽活動，擴大圈子和視野。「那時我還是個門外漢，空降到發展了二十多年的公司，面對內部同樣充滿挑戰。加入公司初期，我參與了不同部門的工作，與資深同事交流，了解啟興的發展歷程。我尊重公司多年的基礎和成功經驗，秉承著父母的創業精神，兩代人共同努力，在技術、產品、流程、管理等方面追求持續改進，激勵團隊不斷創造價值。在傳承家業的過程中，我遇上了無數的沮喪時刻，面對壓力、挫折、失敗時，需要提升自我調節和修復的能力，保持身心平衡，重拾力量繼續迎接未來的挑戰。」

馳騁中東商界 打破性別藩籬

Cecilia多年來在中東商務交流的過程中，結識了多位中東國家駐港總領事，其中與沙特阿拉伯駐港總領事更成為好友。

說到文化差異，除了要到內地工作，啟興的主要市場是中東、北非及鄰近的阿拉伯國家，每年Cecilia都會前往市場考察、拜訪客戶及交流業務。由於中東的商業活動大多以男性為主，問Cecilia又曾否因為女性的身份而遇上困難？她答道：「確實遇到不少困難，但過程很有趣，我十分幸運剛開始由父親帶領進入男性主導的中東世界。他把我介紹給每一位客戶，帶我走遍市場的每個角落，讓我深入認識當地的文化和商業慣例，教我如何從多角度分析局面。有些客戶可能有較強烈的『男主外、女主內』思維，一些重要的議題，他們很可能會主動找父親或男性同事討論，我嘗試利用我們女性的親和力，厚著面皮也會主動參與和跟進下去，經過彼此了解和溝通，相互的信任就在每一次解決問題當中建立起來。這些寶貴的經歷讓我走出自己的舒適圈，磨練了溝通和應變的能力，培養了穩定的情緒。」Cecilia深信在職女性憑著自信、自強及專業的態度，可以克服各樣的困難，「現今有更多女性擁有卓越的領導力，在職業生涯中取得非凡成就，為企業和社會帶來了積極的影響，帶給我有很大的啟發和鼓舞。」Cecilia希望分享她的故事和經歷，鼓勵女性努力追尋夢想、無懼挑戰、發揮所長。

傳承父輩精神 以人為本創新發展

Cecilia說父親是她的最強後盾，而弟弟和妹妹是她的親密戰友，共同帶領公司向前行。(左一是Cecilia，左二是父親梁啟忠先生，右一是妹妹Wendy及右二是弟弟Kelvin。)

最後問到Cecilia家族企業的傳承中最重要的是什麼，她說道：「家族傳承要不忘初心，將心比己，用心經營。我決定回來公司，是為了延續父母多年努力經營的事業，我的崗位不只是一份工作，更是一份責任。今次榮幸獲獎，感謝金紫荊女企業家協會及評審團的認可，這個獎項不僅是對我個人努力的肯定，更是對啟興團隊精益求精的認可和鼓勵。我要感謝父母一生的努力，以及對我和弟妹接捧家業的信任和支持。慶幸我們姊弟三人團結一致，互補長短，一起努力為公司和家庭打拼。」Cecilia續指她珍視人與人的關係和工作熱誠，重視父母經營公司充滿人情味的傳統，有些資深同事跟父母共事幾十年，他們見證啟興的發展，也看著他們姊弟的成長，她感謝公司團隊多年來的並肩同行和貢獻。Cecilia說道：「未來，我將繼續努力，提升管理能力和團隊協作，推動企業發展。希望以家族企業為基石，推廣中國高水平製造業發展，持續在中東及世界各地創建更多機遇，為社區和國家一帶一路建設作出貢獻。」

(資料及相片由客戶提供)