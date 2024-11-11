金融科技前瞻研討會暨卓領大獎頒獎禮|翹楚灼見表揚傑出企業

由《香港01》主辦的「金融科技前瞻研討會暨卓領大獎頒獎禮2024」已於今日（11日）圓滿舉行。本次研討會聚焦「創造金融科技新場景 激發生態圈構建和創新」以 「金融科技中的人工智能」 為主題，深入探討金融科技中的人工智能這個熱門議題，吸引了眾多金融科技業界翹楚、專家學者和企業代表參與，共同探討人工智能如何重塑金融業的未來。



香港特別行政區政府財政司副司長黃偉綸先生今日為「金融科技前瞻研討會暨卓領大獎頒獎禮2024」作開幕致詞。研討會上，多位重量級嘉賓包括香港數碼資產學會理事、科學園科培網絡榮譽會長鄒健宏先生；香港金融管理局主管（監管科技）李昊揚先生、香港資訊科技商會榮譽會長方保僑先生、德勤人工智能研究院（香港）院長馬培煒博士，分享了他們對人工智能在金融領域應用、發展趨勢以及潛在風險的獨到見解。深入探討香港如何加強國際金融中心角色，及應如何應對AI大範圍應用帶來的數據安全等風險問題。

同場舉行的「01金融科技卓領大獎2024」頒獎典禮，表揚了在金融科技領域表現卓越，並透過科技創新提供傑出服務的金融科技機構。本次活動獲得了各界人士的廣泛關注和積極參與，為促進香港金融科技生態圈的繁榮發展注入了新的動力。

得獎名單：https://www.fintech-awards.hk01.group/得獎名單

支持機構（排名不分先後）

香港銀行學會

智慧城市聯盟

香港資訊科技商會

數據素養協會

香港數碼資產學會