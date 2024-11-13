FinTech人才爭奪戰　香港創科以AI改革職場

香港作為國際金融中心，FinTech發展蓬勃，人才是FinTech生態圈的核心驅動力。如何吸引、培訓和管理人才，是每個金融企業的關鍵挑戰。在剛結束的「香港金融科技周 2024 」中，兩家香港科技公司憑藉其AI驅動的人才管理平台，為保險業成功數碼轉型，成為全場焦點，或將徹底改變未來職場的樣貌。



AI慧眼識英雄 PerformVE助金融巨頭提升業績

成立於2017年的PerformVE，由香港科技園公司孵化，他們研發的AI驅動人才管理平台——hrATM，猶如金融科技企業的「人才GPS」，為保險公司提供涵蓋人力資源管理、績效、人才發展、薪資等核心環節，並提供數據分析和智能決策支持。PerformVE董事總經理薛君祥先生 (K.C.) 解釋：「hrATM是一個全方位的人力資源系統，它就像一個智能助手，能幫助企業更有效地管理和發展人才，尤其針對金融科技行業的需求，提供定制化方案。」

PerformVE與本地大型金融服務企業萬通保險(YF Life)的合作，幫助他們的客戶更精準地追蹤銷售團隊績效，識別表現優異的員工和需要提升的領域；亦有效地識別高潛力人才，並提供個性化的發展規劃及定制化培訓內容，提升培訓效率。這些改進有助提升了YF Life的的客戶整體銷售績效。K.C.補充道：「hrATM不僅提升了效率，更重要的是，它能幫助企業塑造積極的企業文化。」

科技園在PerformVE的發展歷程中提供了全方位支持，從資金援助、專業指導、市場資訊分享以及人脈拓展，成為 PerformVE 堅實的後盾。K.C. 指出，科技園不僅提供頻繁的商業配對活動，亦積極地協助 PerformVE 與其他公司建立聯繫。展望未來，PerformVE 計劃拓展至東南亞、中東等市場，並持續投入研發，保持其市場領先地位。

PerformVE董事總經理薛君祥先生 (K.C.)稱科技園不僅提供頻繁的商業配對活動，亦積極地協助 PerformVE 與其他公司建立聯繫。

以科技打造活力職場PerksBar助力企業提升員工幸福感

如何提升員工的幸福感，一直是困擾企業的難題。PerksBar提供了一個創新的解決方案：將遊戲化機制融入職場。PerksBar的平台允許企業通過手機App和後台管理系統，鼓勵員工參與各種活動，例如線上線下培訓、知識分享、企業社會責任活動等。員工完成任務後可以獲得積分，並用積分兌換各種獎勵，從超市禮券到按摩服務，甚至心理諮詢，應有盡有。PerksBar 的 CEO 兼聯合創始人 Jack Cheung 表示：「我們希望透過數碼化工具協助企業建立積極的文化，例如透過促進同事間的相互讚賞和提供獎勵，為僱主和僱員創造雙贏局面。」 這句話精闢地概括了 PerksBar 的核心理念和目標。

PerksBar 的成功案例之一是與 AXA 安盛的合作。在香港科技園的穿針引線下，PerksBar 為AXA安盛量身打造一套員工激勵方案。Jack指出：「科技園在商業配對方面給予很大的幫助，讓我們有機會接觸到像AXA安盛這樣的大型企業。」 透過 PerksBar 的平台，AXA安盛的員工參與度提升至80%，同時，平台也成為公司內部溝通和收集員工意見的重要渠道，有效促進企業內部的凝聚力。

PerksBar作為一家科技初創，也曾面臨資金和品牌知名度不足的挑戰。Jack Cheung 回憶道：「雖然資金對所有初創都至關重要，但對我們來說，建立強大的品牌形象更為關鍵。」 幸運的是，科技園提供的平台和資源，例如媒體曝光和展覽機會，幫助 PerksBar 建立良好的品牌形象。展望未來，PerksBar 計劃進一步優化產品、並拓展客戶群，建立一個涵蓋不同行業的系統。PerksBar 也積極拓展海外市場，目前已有一些來自東南亞地區的客戶對該公司的方案表示了興趣。

PerksBar CEO 兼聯合創始人 Jack Cheung認為，科技園提供的平台和資源，例如媒體曝光和展覽機會，幫助 PerksBar 建立良好的品牌形象。

香港金融科技周2024科技園引領科技企業大放異彩

早前舉辦的科技界盛會「香港金融科技周 2024 FinTech 2024」盛況空前，PerformVE 和 PerksBar 亦有參與其中。除了這兩間專注AI的平台之外，科技園共帶領41 間園區公司參與這個吸引著全球目光的金融科技周，有超過 100 場商業配對和交流活動，為科技企業提供與潛在投資者和合作夥伴建立聯繫的絕佳機會。香港科技園公司署理首席企業發展總監柯志成在「聯繫中東：推動未來金融科技發展」研討會上表示：「今年初我們成功與沙特當地的科技城（KACST）簽訂合作備忘錄，希望將來與政府部門、私人企業等更多機構達成合作，利用各方面的資訊和資金，從而令中東市場在推動本港金融科技發展的過程中充分發揮其舉足輕重的作用。」

科技園致力幫助香港科技公司的成長，正如香港科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監總監粘清澤先生所言：「我們希望成為初創公司驗證和成長的合作夥伴。我們會協助他們驗證產品、設計策略、提升曝光率，以及對接不同的客戶。」

香港科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤先生強調，除了為初創企業提供資金，持續支持，為初創企業提供曝光和商業對接等方面的支持同為重要性。

科技園並非只提供短期協助，而是陪伴初創企業走過整個創業旅程，從創意萌芽到市場拓展，提供端到端的支持，包括資金支持、推銷技巧訓練、市場進入策略制定、融資協助和人才招募等。科技園亦與業界合作探討行業趨勢和發展方向，推動香港金融科技的發展。粘先生強調持續支持的重要性：「我們提供端到端支持的原因，是因為我們覺得如果只是孵化就結束，之前的努力便會白費，所以我們會協助他們下一步的發展，例如產品開發。」