最後召集！禁毒60載填色及繪畫比賽　中小學生畫出無毒未來

由保安局禁毒處和禁毒常務委員會舉辦的「禁毒60載 – 填色及繪畫比賽」已進入最後報名階段，截止日期為11月22日，有興趣的學生請即把握機會，報名參加！ 為紀念禁毒常務委員會明年成立60年，比賽以「企硬禁毒六十載 無毒香港迎未來」為主題，旨在鼓勵學生以藝術表達出對抗毒品的決心，打造一個健康、無毒的未來！



活動分為小學組與中學組兩項比賽，小學組填色比賽參賽者須於大會指定的填色表格上填色，或根據主題發揮創意，加入其他元素，宣揚禁毒信息；中學組繪畫比賽參賽者則須以活動主題為靈感作畫，並在創作中加入禁毒大使冬冬和希希，傳遞禁毒信息。

作品評審標準：

內容主題（40%）：切合主題

技巧（30%）：填色及/或繪畫技巧的應用

創意情感（30%）：豐富創意、情感真摰

小學組（初小、高小）與中學組（初中、高中）獎項：

冠軍各一名：港幣1,000元現金獎及獎座

亞軍各一名：港幣700元現金獎及獎座

季軍各一名：港幣500元現金獎及獎座

優異奬各三名：港幣300元現金獎及獎座

所有參加者均可獲頒電子證書。各組冠、亞、季及優異獎的得獎作品，有機會被揀選作為禁毒常務委員會60周年紀念郵票設計及向公眾展出。

比賽結果將於2025年1月公布。希望一展藝術才華的同學們事不宜遲，立即透過學校報名參加，或自行下載報名表格，並把參賽作品電郵至competition@acan60A.com。

「禁毒60載 – 填色及繪畫比賽」詳情：http://www.nd.gov.hk/tc/ACAN60Acompetition.html

（資料及相片由客戶提供）