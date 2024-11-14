從幸福要走多步到「幸福再走多步」　幸福醫藥守護港人健康70載

今年，幸福醫藥迎來了70周年華誕，這個家喻戶曉、陪伴幾代香港人成長的品牌，不僅在過去締造了輝煌的成就，更在時代的浪濤中不斷蛻變，從關注身體健康，延伸至環境健康，今年以「社區健康 · 幸福再走多步」為主題，積極關注心靈健康，並踐行可持續發展理念，承擔社會責任，致力全面守護港人身心健康。



陪伴港人70載 時刻守護港人健康

幸福醫藥扎根香港70年，1954年時創辦人黎用冠先生憑著「有誰不想要幸福」的初心，以「幸福」為名創立了幸福醫藥。憑藉產品卓越的療效和良好的口碑，幸福傷風感冒系列產品迅速贏得了市場認可，成為香港家庭的常備藥品，更行銷海外。自創立以來，幸福醫藥貫徹始終將產品品質視為企業發展的基石。幸福醫藥行政總裁蔡麗琪女士（Angel）提及到：「我們一直以來都專注於提供優質產品給大眾市民。正如幸福醫藥其註冊商標中的三條間，代表我們經營業務的三個重要理念——品質、安全及藥效。」 正是這份對品質的堅持，讓幸福傷風感冒系列連續26年穩占香港傷風感冒藥銷量冠軍，成為幾代香港人心中信賴、家中必備的品牌。

在70周年之際，幸福醫藥傳承了對身體健康的關注，更進一步將目光投向了大眾心靈健康，體現了企業對社會責任的擔當，以及對「幸福」更深層次的理解。

幸福醫藥有限公司行政總裁蔡麗琪Angel（左）、幸福醫藥有限公司副行政總裁黎有信Ted（右）。

Angel與Ted一起回顧公司發展歷程，並講解幸福醫藥如何秉持「社區健康 · 幸福再走多步」的理念，持續關注社區健康，尤其著重下一代的情緒健康。

擴大自身影響力 可持續發展 守護共同未來幸福

幸福醫藥深知企業的發展與環境健康息息相關。近年來，幸福醫藥積極響應全球環保趨勢，在環境保護、社會責任和企業管治（ESG）方面作出了不懈努力。幸福醫藥已通過國際通用標準的碳足跡測算，並獲得「碳信托」碳認證，幸福醫藥副行政總裁黎有信先生（Ted）解釋說：「我們首先採用國際認可的方式審計公司的碳足跡。以全面的角度審視，由上游採購、整個供應鏈，到下游銷售都進行了審計。這樣我們便能知道哪個環節產生最多碳排放，從而針對性地採取減碳措施。」幸福醫藥多年堅持本地廠房生產，相對海外生產，能有效減少因運輸引致的碳排放量約 14 倍之多，與此同時在新建的元朗廠房，屋頂安裝了超過 4,866塊太陽能板，為企業辦公室天然供電，每年可減少約869噸碳排放。同時間幸福醫藥亦逐步採用可持續物料 FSC 認證紙材，從源頭上保護環境。此外，廠房四周還設有單車和充電器，方便員工綠色出行，Angel補充說：「廠房也設置了單車和充電器，鼓勵大家多做減碳的行動。員工上班的交通出行也需要計算在內。這是其中一項提升大家環保意識的措施。」

幸福醫藥逐步採用可持續物料 FSC 認證紙材，從源頭保護環境，體現企業對可持續發展的重視。

幸福醫藥新版藥品包裝移除鍍金塗層，並加上回收標誌，在兼顧環保的同時，持續提升產品品質。單這項改版工程就耗時18個月。

為了提高效率和減少資源消耗，幸福醫藥亦積極推動數碼轉型，並在元朗廠房引入了先進的自動化系統。Ted介紹道：「數碼轉型最終目的是減少人為的錯誤。在新廠房，我們有全自動的生產設備，從成品到包裝，都由電腦系統控制，減少人為因素和錯誤。我們稱之為MES（Manufacturing Execution System），即生產執行系統，用於自動化的生產流程。此外，我們還有EMS（Environmental Monitoring System），即能源管理系統，用於控制廠房的設備。透過實時監控溫度、濕度和壓差等數據，系統即時作出調節，確保生產環境的穩定。」幸福醫藥冀透過加強與社區合作，推動可持續發展教育，提升公眾對環保的意識，並能在行業內外推廣可持續發展的最佳實踐，成為其他企業的榜樣，共同實現碳中和。

幸福再走多步 從「心」出發聆聽下一代

幸福醫藥創辦人黎用冠先生於 2005 成立幸福慈善基金，分別在香港中文大學及中國內地都成立獎學金以及資助教育活動，希望將幸福帶給社會上有需要的人士。在70周年之際，幸福醫藥不忘其初心，以「社區健康 · 幸福再走多步」為主題，將關懷延伸至社區，特別關注下一代的情緒健康。

世衛預測，抑鬱症將於2030年成為全球疾病負擔之首。而中大醫學院2023年11月的研究顯示，24.4%的香港兒童及青少年在過去一年受至少一種精神疾病困擾，近半數照顧者不願尋求專業協助。「與不同專家討論後，我們了解到這些疾病並非一朝一夕形成，可能源於人際關係疏離等問題，並逐漸顯現。」 Ted解釋促使幸福醫藥關注下一代情緒健康的原因。為此，幸福醫藥首次與WEMP愛望基金合作，舉辦「童心事•同心聽」活動，包括展覽、講座、工作坊等一系列活動，旨在提升大衆對情緒健康的認識，以及社會對下一代情緒健康的關注，鼓勵家長聆聽孩子的心聲。活動包含在屯元天區四間小學舉辦的「正向家庭教育校園巡禮」，以及由親子教育專家屈家妍顧問、藝術家李美欣Messy Desk繪製的兒童繪本《童心事。同心聽 - 誰來聽聽我心事？》，以可愛圖畫訴說孩子的心聲和多樣情緒。這些活動取得了積極的成效，幫助許多孩子更好地認識和管理自己的情緒，提升了他們的心理韌性。為此幸福醫藥計劃透過舉辦一項籌款活動，以印製繪本贈予香港的小學生，預計每本繪本可幫助約4.2人。幸福醫藥將繼續與愛望基金商討未來的合作方案，並探索更多與心理諮詢機構合作的可能性，為大眾提供更進一步的情緒健康服務。

幸福醫藥與愛望基金攜手合作，推出「童心事・同心聽」活動，旨在關注兒童情緒健康，呼籲大眾共同聆聽孩子的心聲，為下一代的心理健康出一份力。

幸福醫藥請來藝術家李美欣Messy Desk 在位於元朗的廠房牆上，繪製了一幅充滿童趣的壁畫，慶祝公司成立70周年。以及詮釋「社區健康 · 幸福再走多步」的理念。

幸福醫藥與愛望基金合作推出的兒童繪本《童心事。同心聽 - 誰來聽聽我心事？》，以可愛的圖畫和淺顯易懂的故事，帶領孩子認識和表達自己的情緒，並鼓勵家長們聆聽孩子的心聲。

以天然x科研為本 關注都市健康推出好幸福®保健品系列

「我們在70年前，就專注於非處方藥物，幫助人們處理一些輕微的病痛。」Angel 說。70年後幸福醫藥再走多步，關注到都市疾病和老齡化，致力於研發滿足社會需求的產品，並回饋社會：「幸福醫藥一直以來都關注社會的需求，並隨著社會的發展調整產品和服務，這也是我們推出好幸福®保健品系列的原因。」

延續品牌蜂蜜喉糖的好評和經驗，幸福醫藥持續研發非藥物舒緩產品，並探索食療方向，「我們研發這些產品的理念是，它們並非藥品，卻能舒緩輕微不適，適合不想或不需要服用藥物的人士。所以，我們從藥品延伸到一些食療產品，用食物幫助輕微治療。」 Angel說。針對都市常見健康問題，例如壓力、疲勞和精神健康，幸福醫藥即將推出的創新好幸福®保健品系列，系列包含《活齡配方Youth Activate 》、《醒腦配方Brain Booster》，及《紓壓配方De-stress 》，分別針對身體活力下降、腦力不足和壓力失眠問題。Angel建議：「針對不同問題，我們有不同的配方建議：活力下降可以服用『活齡配方』；記憶力下降、腦力不足可以服用『醒腦配方』；失眠可以服用『紓壓配方』。」

產品採用獨家補活素™(Youth Adaptogen™)為基礎配方，由營養師、藥劑師及中醫師以具適應原（Adaptogen）功效的草本植物:黃芪、紅景天、西洋參及五味子精煉而成，再因應個別常見都市需求添加多元活性成分，照顧不同需要。產品配方不單可以提升身體的整體抵抗力，還能夠幫助平衡和穩定情緒健康、減少疲勞和增進精神狀態。

幸福醫藥推出全新「好幸福®」保健品系列，分別針對醒腦提神、舒緩壓力和提升活力，以天然x科學配方，幫助維持身心健康。

幸福醫藥70年的發展歷程，不僅僅是企業自身的成長，更是與香港社會共同進步的縮影。從「幸福傷風素」到守護港人身心靈，幸福醫藥始終將「幸福」二字銘記於心，在不斷創新的同時，作為共益企業，也積極履行社會責任，為香港的繁榮穩定貢獻力量。未來，幸福醫藥將繼續秉持「幸福要走多步」的理念，為香港市民創造更美好的生活。

（資料由客戶提供）