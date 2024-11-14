《飛躍繪本》| 8位本地繪本插畫師展示創意魅力　作品向世界出發

由創意創業會主辦，並獲得文創產業發展處資助的《飛躍繪本》— 香港繪本插畫師國際書展推廣計劃（下稱《飛躍繪本》），致力推動本地新晉繪本插畫師走向國際舞台。《飛躍繪本》重點培育八位才華洋溢的本地新晉繪本插畫師，為他們提供全方位的支援，包括專業導師指導、培訓工作坊，並資助他們參與國際書展及比賽，帶領他們踏上國際舞台。八位入選《飛躍繪本》的香港繪本插畫師親身出席了2024年意大利博洛尼亞兒童書展及北京國際圖書博覽會，並於香港出版總會及香港印刷業商會合辦、文創產業發展處資助，設於這兩大書展的「騰飛創意—香港館」內，展示他們的作品，以及舉辦工作坊。香港繪本插畫師與來自世界各地的出版商、編輯和作家交流，有助開拓更廣闊的發展空間，讓更多人認識到香港繪本的獨特魅力。



創意創業會會長莊詠琳女士於成果分享會暨大師班中致辭

早前，創意創業會為《飛躍繪本》舉行了成果分享會暨大師班，總結計劃的豐富收穫。會長莊詠琳女士在分享會上表示︰「創意創業會致力推動香港設計行業發展，我們樂見今次《飛躍繪本》將本地繪本插畫師的作品帶到國際舞台。八位入選繪本插畫師在過去一年努力創作，積極參與國際比賽，入圍與獲獎的項目超過十個。此外，他們參加了兩個知名的國際書展，與逾百間出版社會面，收到超過六十個查詢，相信好消息會陸續有來。」她寄望八位入選繪本插畫師可以將是次計劃中獲得的寶貴經驗，轉化為創作的動力，在未來的國際和本地市場見到更多他們的作品。

導師安排直接面談 助作品推出法語版

《飛躍繪本》入選繪本插畫師Amy Chai（黃珮嘉）

Amy Chai（黃珮嘉）是八位入選《飛躍繪本》本地繪本插畫師的其中一員，作品以充滿童趣的風格見稱。Amy的創作靈感源自生活，有次她4歲的女兒問︰「為什麼不能反轉書本閱讀？」啟發她創作出可以反轉閱讀的繪本《Outside the Bowl》。故事講述了一條在魚缸裡感到孤單的小魚，渴望尋找朋友的旅程。通過反轉書本的巧妙互動設計，小魚最終發現讀者就是它的朋友。她憑《Outside the Bowl》被評選為 日本插畫師協會2023年優秀插畫家、2024新加坡亞洲繪本作品展Book Illustrators Gallery展出作品。透過參與《飛躍繪本》，她的作品成功獲推薦從而躍上國際舞台，並與海外出版社合作，即將推出法語版本。

意大利博洛尼亞兒童書展設有插畫師牆 (Illustrator Wall)，香港的繪本插畫師貼上特製的作品海報，成功吸引出版社的目光。

Amy坦言，從沒想過自己的作品能走出香港。《飛躍繪本》讓她有機會參與2024意大利博洛尼亞兒童書展，並學習如何向外國出版社推銷自己的作品。在籌備參與書展的過程中，《飛躍繪本》為所有入選繪本插畫師提供了講座和工作坊，讓她了解參與一項大型國際書展的各種準備工作，包括如何令自己的作品在競爭激烈的展場上脫穎而出，例如要為自己的作品製作A3尺寸海報、明信片和貼紙等，讓她在書展的插畫師牆 (Illustrator Wall)上成功抓住出版社的目光。此外，《飛躍繪本》的導師更透過他們的人脈，為Amy及其他入選繪本插畫師安排了與出版社的面談機會，省去了他們自行預約Portfolio Review的繁瑣流程，讓她可以直接與編輯和項目經理交流，大大增加了與出版社的合作機會。

Amy的互動遊戲繪本《Outside the Bowl》

書展結束後，《飛躍繪本》的支援並沒有停止。「當時有4間出版社接觸我，有意為我出版《Outside the Bowl》。《飛躍繪本》的導師主動跟我分析各出版社的背景資料，並提供專業建議，最終促成我與法國出版社的合作。」而出版社亦為Amy提供了許多專業的意見，如調整頁數和修改互動設計等，使作品更加完善，以吸引國際市場的讀者。Amy 感激《飛躍繪本》提供的全方位支援，讓她更了解出版流程，並能在眾多出版社中選擇最合適的合作夥伴。

從漫畫開始 結合繪本創獨特風格

《飛躍繪本》入選繪本插畫師Keung（姜智傑）

《飛躍繪本》為資深漫畫家Keung（姜智傑）開啟繪本創作的新篇章。專注漫畫創作的Keung因興趣使然而開始嘗試繪本創作，他理解到自己對繪本市場和創作技巧的了解不夠深入，也缺乏明確的出版方向，透過參與《飛躍繪本》正好彌補了這些不足。導師針對Keung的漫畫背景，推薦了一些風格相似的繪本作品，並指導他如何將漫畫的敘事方式巧妙地融入繪本創作中，例如如何用更精簡的畫面去有效地講述故事。這幫助Keung將其擅長的漫畫分鏡技巧轉化為繪本的視覺語言，並逐步發展出其獨特的繪本風格。《飛躍繪本》舉辦的分享講座也讓Keung受益匪淺，透過本地和內地繪本作家的經驗分享，讓他更深入地了解繪本創作的流程、挑戰以及市場趨勢。

《飛躍繪本》早前舉辦培訓講座，為本地繪本插畫師提供行業資訊，以及提升創作技巧。

Keung在《飛躍繪本》下創作的無字繪本作品《Life of A Painting》

Keung表示︰「《飛躍繪本》提供的無字繪本稿費資助，讓我得以專注創作，將本身漫畫作品的故事改編成作品《Life of A Painting》，並成功入圍2024國際無字書大賽最後16強，出乎我的意料之外！計劃更資助我前往意大利博洛尼亞兒童書展，讓我大開眼界。」意大利之旅讓Keung看到了歐美地區的許多手繪作品，讓他感受到與主流數碼繪畫不一樣的質感和表現力，啟發了他對繪本創作的全新思考。這些經歷讓他開始發展出獨特的風格，融合漫畫的敘事性和繪本的藝術性，為作品注入了新的活力。他期望未來能將這種風格應用於更多兒童圖書和繪本插畫的創作中，與更多人合作，在兒童繪本的領域繼續探索和發光。

計劃實務支援參賽 作家可專注於創作本身

《飛躍繪本》入選繪本插畫師Isabel Tong (湯欣樂)

《ISATISSE眼袋女孩》是Isabel Tong (湯欣樂) 創立的自家插畫品牌，以繽紛色彩及隨性畫風帶出其主角《眼袋女孩》「及時行樂」的精神。她的作品成功獲得多個國際獎項，包括美國3x3國際插畫大獎優選獎、日本插畫師協會2023優秀插畫師大獎及2024插畫大奬銅奬，2024德國烏鴉獎，以及獲選為2024新加坡亞洲繪本作品展Book Illustrators Gallery展出作品。Isabel認為《飛躍繪本》為她提供了一個寶貴的平台，讓她學習專業知識、拓展國際視野、獲得導師指導和實務支援，通過在國際書展上觀摩不同風格的插畫師作品，吸收了多元的創作靈感，豐富了她的創作視野。Isabel分享︰「導師的協助讓我受益匪淺，他們會根據我的個人風格，推薦合適的國際比賽名單，計劃亦會提供參賽所需的行政支援，例如整合各個比賽的作品尺寸要求、截止日期等重要資訊，及資助報名費用。這些看似瑣碎的細節，卻能避免因行政失誤而錯失參賽機會，令我可以更專注於創作本身。」

Isabel在第二屆「想創你未來 — 初創作家出版資助計劃」下出版的繪本作品《做自己的主角》

Isabel 也提到《飛躍繪本》提供的其他實務支援，例如協助印製作品集、卡片和海報等，這些宣傳品在她出席國際書展並與世界各地出版商交流時起到了關鍵作用，讓她能更有效地展示自己的作品和建立聯繫，為未來的合作創造了更多可能性。《飛躍繪本》提供的展前工作坊，教授版權知識以及與出版社磋商的技巧等，也為她參與國際交流活動做好了充分的準備。Isabel 認為《飛躍繪本》能幫助繪本插畫師帶來更多與世界各地出版社的合作機會，而對於新晉繪本插畫師的建議，她強調保持個人風格的重要性：「最重要是熱愛繪畫，繪畫自己想要的作品。」

推動本地繪本創作積極發展

其餘5位入選《飛躍繪本》的本地繪本插畫師，同樣憑藉他們別樹一格的創作，作品勇奪不同獎項，揚威國際。

《飛躍繪本》入選繪本插畫師奈樂樂（關偉樂）

奈樂樂（關偉樂）是一名暗黑繪本作家、香港插畫師協會委員。他創作一系列心靈繪本，探討人性的脆弱和社會的陰暗面，以諷刺筆觸揭露現實醜惡，提升讀者面對逆境時的韌性。其動畫作品《跳下去的一秒》更曾於2018年獲文創產業發展處資助、香港數碼娛樂協會主辦的「第六屆動畫支援計劃」頒發優異獎。他更兩度榮獲「日本插畫師協會 Illustrator Of The Year」：2022年「最優秀出版插畫賞」及2023年「年度優秀插畫師」，以及入圍第九屆全國插畫雙年展。

《飛躍繪本》入選繪本插畫師Bonnie Pang (彭康兒)

Bonnie Pang (彭康兒) 主要繪畫歐美童書插畫，在Instagram上擁有近30萬粉絲。她在文創產業發展處資助、香港動漫畫聯會主辦、第二屆「港漫動力」—香港漫畫支援計劃下創作的作品《時間列車》入圍了「2024 WIA世界插畫獎」長名單，而繪本作品《Lights Out》亦獲選為2024新加坡亞洲繪本作品展Book Illustrators Gallery展出作品。

《飛躍繪本》入選繪本插畫師Threefire (周曉焱)

Threefire (周曉焱) 是一位插畫師和動畫師，以溫柔的創作風格探索孤獨、愛與浪漫等主題，並致力於「將夢境帶來現實」。她擅長以文字、圖畫和攝影與世界連結，相信連結自身與世界能發現生命之美。曾為香港樂隊per se創作音樂繪本，也為生死教育協會和小樹苗出版社繪製繪本，同時也是「三豆工作室」動畫師，曾參與本地歌手Serrini、小塵埃的動畫製作。

《飛躍繪本》入選繪本插畫師Michelle Fung (馮捲雪)

跨媒介藝術家Michelle Fung (馮捲雪) 自2015年起，致力於一個宏大的終生藝術計劃，構建一個設定在 2084 年的虛擬世界「人類記」，探討空氣污染、海洋塑膠污染和氣候變化等環境議題。Michelle 擅長木刻創作，曾經參與多個國際知名的藝術家駐村計劃，包括深圳觀瀾版畫基地、北極冷岸群島等，亦曾於多個國家的藝術館和畫廊舉行個人展覽。近期更憑木刻作品《Red Bean Stalk》榮獲 Vogue Hong Kong Women's Art Prize，是自 2013 年以來首次有香港藝術家獲得這份殊榮。

《飛躍繪本》入選繪本插畫師Karman Chiu (趙嘉雯)

Karman Chiu (趙嘉雯) 擅長以夢幻有趣的插畫講述故事。她於 2019 年獲得「小麒麟圖書書獎」提名獎，獲出版首部繪本《不一樣的皮皮》，一個關於成長的故事。2020年，她入選文創產業發展處資助、香港出版總會主辦的第一屆「想創你未來—初創作家出版資助計劃」計劃，獲資助出版關於尋找幸福的繪本《陌生人》，包含印刷版、有聲書及電子書版本。2023年，她更獲選為由文創產業發展處資助的博洛尼亞兒童書展香港館的駐場插畫師之一，作品於香港館中展出外，更舉行了多場分享會及工作坊。

(資料及相片由客戶提供)