保良局X順豐「順豐香港助學金」支持近200名保良學子踏上夢想旅程

教育是改變命運的關鍵，亦是孩子們實現夢想的基石。然而，並非所有孩子都能享有平等的教育機會，經濟困難往往成為他們求學路上的阻礙。順豐香港明白箇中辛酸，慷慨捐款予保良局，成立「順豐香港助學金」，首年的助學金計劃涵蓋保良局屬下中、小學及特殊學校中品學兼優及家境清貧的學生，希望可以為這些努力向上的保良學子提供一些支持，讓他們可以安心學習，追尋自己的夢想。



助學金頒獎典禮嘉許優秀學子 每人可獲$5,000助學金

秉持「取諸社會，用諸社會」的理念，順豐香港一直以來積極履行企業社會責任，尤其關注青少年發展。繼近年與保良局的合作，亦有感於不少學子因經濟困難而影響學業，順豐香港特設「順豐香港助學金」，為保良局的學生提供經濟支援，助他們克服困難，成就學業。11月11日當天，「順豐香港助學金」在保良局莊啟程大廈地下梁王培芳堂舉行了頒獎典禮，每位受惠學生可獲頒發港幣$5,000的助學金。頒獎典禮大約有200位嘉賓出席，包括保良局董事會成員、順豐香港代表、家長和老師，一同見證獲獎學生的努力成果及喜悅。在頒獎典禮上，獲獎學生亦分享了他們的學習生活點滴和對未來的想法，並感謝順豐香港和保良局的支持。

順豐速運港澳地區負責人岑子良先生（左9）、順豐香港公共事務及傳訊負責人廖家欣女士（左8）、保良局主席龐董晶怡女士（左10） 、保良局副主席鄧宣宏雁女士（左11）及一眾保良局管理層、屬校校長及嘉賓到場見證同學們的喜悅。

主禮團嘉賓與得獎學生大合照。

順豐速運港澳地區負責人岑子良先生(左)與保良局主席龐董晶怡女士(右)一同頒發助學金予得獎學生。

保良學子分享助學金喜悅 展現多元才能未來展翅飛翔

兩位受惠於「順豐香港助學金」的保良局學生，在典禮上分別分享了他們的故事。就讀保良局莊啟程小學5A班的李思恩同學，學業成績優異，位列全級第十四名，操行達甲-，同時體育成績亦十分彪炳，年紀輕輕已身兼學校田徑和單輪車校隊成員，更是一位跆拳道港隊代表，在單輪車比賽中亦屢獲佳績。談及如何平衡學習與訓練，她表示：「課外活動時我會專注練習，即使跌倒也不放棄；做功課和溫習時會加倍專注。」源於在學校開放日被單輪車表演深深吸引，思恩入學後便立志加入單輪車隊。獲得順豐香港助學金，她表示：「非常感謝順豐香港的鼓勵！我會用這筆獎金購買單輪車和保護裝置，在安全的環境下練習，希望取得更好成績。」 她認為品學兼優的學生應該具備良好品行、優異成績，以及在科技、運動、藝術等多方面發展。思恩計劃將助學金用於購買保護裝置和學習用品，為呈分試做好準備。

就讀保良局莊啟程小學5A班的李思恩同學。

而來自保良局羅傑承（一九八三）中學中三甲班的唐梓涵同學，不僅學業成績優異，位列全級第八名，操行更達甲+，更獲得書簿津貼資助。由於積極參與義工服務及在校外游泳比賽中獲得佳績，她獲得學校推薦並成功申請到順豐香港助學金。梓涵感激地表示：「這筆獎學金對我來說不僅是一份經濟支持，更是一種激勵。」 她認為品學兼優的學生應該具備良好品行、優異的學業成績和全面的課外活動發展。面對中學學習和課外活動的挑戰，梓涵會利用日程表安排學習和訓練，並認為「現在的努力是為了將來鋪路，即使犧牲了玩樂時間也值得」。她認為良好的操行讓她最大的得著是自律，能幫助她提升學習效率和建立良好生活習慣。她計劃將助學金用於購買游泳用品、學習資料及滿足個人娛樂需求，以平衡學習、運動和休閒。

就讀保良局羅傑承（一九八三）中學中三甲班的唐梓涵同學。

此外，就讀於保良局屬下其中一所特殊學校——保良局余李慕芬紀念學校的周家明同學，積極參與課堂活動，並在多方面展現出傑出的才能。他是校內舞蹈團、田徑隊和升旗隊的成員，屢獲殊榮。在學業方面，他持續進步，閱讀能力有所提升。在品格方面，他樂於助人，富有同理心，待人有禮，尊重他人，也會主動協助同學，因此獲選為本年度助學金得獎者之一。

順豐香港攜手保良局設立助學金 培育多元人才回饋社會

典禮上，順豐速運港澳地區負責人岑子良先生分享了設立助學金的初衷，並表達了對獲獎學生的殷切期望。岑先生表示︰「順豐作為以物流為核心的公司，除了重視優質服務之外，亦非常重視人才發展。希望透過助學金，對得獎學生的努力作出肯定，勉勵同學保持追求卓越、注重品行的決心。希望他們能夠善用助學金，努力學習，將來回饋社會。」他亦指出，「順豐香港助學金」的設立目標在於人才培訓、發展社區關係以及共融發展，助學金的對象多元化，涉及層面廣泛，符合順豐的核心價值。除了學業上的優秀表現外，順豐也重視學生的品格培養，並鼓勵他們參與課外活動，例如游泳、跆拳道等，以發掘他們的潛能。希望他們能夠善用助學金，努力學習，將來回饋社會。

「順豐香港助學金」頒獎典禮上，由保良局主席龐董晶怡女士（左）致送感謝狀，並由順豐速運（香港）港澳地區負責人岑子良先生（右）代表接受。

順豐速運港澳地區負責人岑子良先生表示︰「順豐香港選擇與保良局合作的原因在於保良局提供多元化服務，能照顧到社會上不同的弱勢群體，加上其歷史悠久和經驗豐富，是順豐香港理想的合作伙伴。」

保良局主席龐董晶怡女士表示保良局在關懷弱勢社群、建設和諧社區的同時，亦非常重視屬校學生的發展，期望透過助學金嘉許及資助品學兼優的學生，讓他們能夠多元發展，充分發揮潛能。

保良局主席龐董晶怡女士亦對順豐香港的善舉表示衷心感謝：「非常感謝順豐香港對保良局的信任及支持，一同成立『順豐香港助學金』，嘉許及資助本局屬校品學兼優的學生。這份支持不僅能提升學生的學習環境，更能激勵他們在未來為社會作出貢獻。我們期待與順豐香港攜手合作，為更多年輕一代開創光明的未來。」 順豐香港公共事務及傳訊負責人廖家欣女士則詳細闡述了助學金計劃的目標和願景。廖女士表示：「順豐希望成為一座橋樑，讓年輕人發掘和發展自己的才能。助學金的金額雖然不多，但我們希望它能起到啟發和鼓勵的作用，不只是關注學業成績，更希望學生能發掘自身潛能和興趣，參與對社會及自身身心發展有益的活動，將來回饋社會。」至於助學金的甄選標準，廖女士強調：「我們除了學業成績外，也考慮學生的品行、其他興趣、個人才能以及經濟狀況等多方面的因素，並非單純只看學業成績。」

順豐香港公共事務及傳訊負責人廖家欣女士（中間）希望學生能利用課餘時間發掘自身潛能和興趣，配合保良局全人發展的精神。

從創業培育到弱勢社群援助 順豐保良局緊密合作深化社會責任

順豐香港與保良局的合作並不止於助學金，雙方一直緊密合作，積極履行社會責任，致力為不同社群提供支援，共同構建更美好香港。順 豐香港十分注重青年創業培育和弱勢社群援助。順豐香港於2022年捐助250萬予保良局開展多個社會責任項目，其中「文創上線 - 青年創業支援計劃」向青年創業家提供專業課程，助他們將創意轉化為實際事業。此外，順豐香港與保良局也關注弱勢社群的需要，同年透過「關愛無限‧共跨逆境」扶弱計劃，為弱勢社群提供緊急經濟援助。保良局自2020年疫情初期推行此計劃，旨在為有需要的家庭提供多方面的支援服務，順豐香港於2022年捐助此計劃以幫助社會上有需要人士，為他們提供及時適切的經濟援助，至今受惠家庭已經超過200個。

保良局及順豐香港於2022年合力推出「文創上線-青年創業支援計劃」，希望為18至40歲，擁有自家品牌的年輕創業者提供培訓及實戰機會，幫助年青人達成創業夢。

順豐香港義工曾於2022年到訪深水埗區議會保良局石硤尾社區服務中心，為有需要人士送上營養熱餐。

保良局和順豐香港希望透過「順豐香港助學金」計劃，支持更多學生踏上夢想旅程，讓他們可以盡情發揮潛能，創造美好的未來。

（資料由客戶提供）