去年逾600宗山泥傾瀉　申訴專員調查政府對斜坡安全監察及規管

本港2023年錄得山泥傾瀉事故逾600宗，引起社會關注。申訴專員公署表示，斜坡缺乏維修是導致山泥傾瀉的主要原因之一，過往政府人造斜坡和私人人造斜坡同樣會發生山泥傾瀉事故，且仍有相當數量由屋宇署發出的危險斜坡修葺令，長期未獲私人業主遵辦。

申訴專員陳積志今日（14日）宣布展開主動調查行動，詳細審研政府對斜坡安全的監察及規管，包括整體防治山泥傾瀉的工作、政府人造斜坡的日常維修保養等，並在有需要時提出改善建議。



2024年9月23日赤柱峽道突然有山泥塌下，在場剷泥的救援人員立即撤走。警員在路口封路，所有車須改道行駛。(資料圖片/李家傑攝)

平均每年約300宗山泥傾瀉事故 2023年錄逾600宗

公署指，當雨季來臨或出現特大暴風雨時，山泥傾瀉不時會出現，對市民的生命、財產構成威脅。在過去30年，本港平均每年錄得約300宗山泥傾瀉事故。雖然近年山泥傾瀉數字有回落的趨勢，但在極端天氣影響下，嚴重的山泥傾瀉仍然可能出現，並造成重大事故。單是在2023年便錄得山泥傾瀉事故逾600宗，引起社會關注。

多個政府部門監察及規管斜坡安全

公署指，現時監察及規管斜坡安全的工作涉及多個政府部門的工作範疇。其中地政總署負責鑑辨人造斜坡的維修責任，分為政府人造斜坡及私人人造斜坡，亦有部份屬混合責任斜坡。土拓署轄下土力工程處每年會以風險為本的原則，揀選有較高潛在影響的天然山坡及政府人造斜坡，進行鞏固或風險緩減工程；亦會對私人人造斜坡進行安全篩選研究，並建議屋宇署就有潛在危險的斜坡向業主發出危險斜坡修葺令，要求進行補救或預防工程。

公署的初步查訊顯示，土力工程處於2014至2022年間，已為超過300個天然山坡完成風險緩減工程及鞏固了1,400多個政府人造斜坡，亦為超過900個私人人造斜坡完成安全篩選研究。不同政府部門（主要為地政總署、路政署、水務署和建築署）則須為其轄下的人造斜坡進行恆常檢查和維修。

申訴專員公署宣布，展開主動調查行動，詳細審研政府對斜坡安全的監察及規管（申訴專員公署提供）

公署：相當數量危險斜坡修葺令未獲遵辦 料因維修責任惹爭議

公署又表示，斜坡缺乏維修是導致山泥傾瀉的主要原因之一。政府的資料顯示，過往政府人造斜坡和私人人造斜坡同樣會發生山泥傾瀉事故，而較為嚴重的事故則多數涉及天然山坡。公署的初步查訊亦顯示，目前仍有相當數量由屋宇署發出的危險斜坡修葺令長期未獲私人業主遵辦，其中一個常見原因是維修責任出現爭議。此外，公署在過去5年收到接近20宗與斜坡安全相關的投訴，可見公眾相當關注斜坡安全問題。

申訴專員主動調查 有需要時提出改善建議

申訴專員陳積志表示，經過政府過去數十年的努力，香港現時的斜坡安全已較1970年代時大幅提升。然而，隨着極端天氣愈趨頻繁及人造斜坡逐漸老化，山泥傾瀉的風險仍然存在，故決定展開主動調查行動，認真審視政府對斜坡安全的監察及規管有否進一步改善空間，包括整體防治山泥傾瀉的工作、政府人造斜坡的日常維修保養、危險斜坡修葺令的發出和後續執管、斜坡維修責任的鑑辨和爭議處理、發生山泥傾瀉事故後的跟進，以及各有關部門之間就個案轉介、資料交換和專業技術交流等範疇的跨部門協作，並在有需要時提出改善建議。

公署會向土拓署、屋宇署、地政總署、路政署、水務署和建築署展開主動調查行動。申訴專員歡迎市民以書面提出意見。