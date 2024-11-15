01企業金勳大獎2024｜現正接受企業報名　表揚傑出企業

面對快速變化的全球經濟和科技發展，香港企業正積極擁抱創新，提升自身質素，尋求突破和轉型。在一國兩制的優勢下，香港持續鞏固其國際金融中心的地位，特區政府亦積極推動「新質生產力」發展策略，鼓勵企業應用創新科技，推動產業升級。在充滿機遇與挑戰的時代，企業的創新和適應能力至關重要。為表彰在變革中表現出色並取得成功的傑出企業，《香港01》將於2025年3月舉辦第五屆「01企業金勳大獎」。本屆大獎以「準確識變 質量轉型」為主題，旨在嘉許推動產業升級、表現卓越的企業，並鼓勵更多企業擁抱創新，提升競爭力，為香港經濟繁榮發展貢獻力量。誠邀全港企業踴躍參與。



評審標準：

《香港01》將以四大範疇作為評審標準，務求客觀公正地選出最優秀的企業：

1. 應變力 - 企業管理及行政：

• 展現遠見卓識及靈活應變能力

• 在瞬息萬變的市場環境中，成功找到獨特的價值定位

• 產品或服務獲得市場廣泛認受，建立良好信譽

2. 創造力 - 產品創新及創意：

• 具備卓越的創新精神，持續推出突破性的新產品或服務

• 打破市場固有思維，引領行業發展新趨勢

3. 執行力 - 市場洞察及營銷：

• 管理團隊具備出色的領導力和執行力

• 準確把握市場脈搏，制定有效的營銷策略

• 成功將企業理念及產品價值傳遞予目標客戶

4. 企業社會責任：

• 秉持社會責任，積極回饋社會

• 以可持續發展為目標，創造共享價值

• 致力於推動社會進步，展現企業擔當

評審團隊：

大會將邀請各界權威人士組成專業評審團，包括商界領袖、學術專家及《香港01》代表，確保評選過程公平公正。

專業評審代表：（排名不分先後）

劉會平 - 香港貿易發展局副總裁

林健鋒 - 香港特別行政區立法會議員

何順文 - 香港恒生大學校長

黃鳳嫺 - 消費者委員會總幹事

楊偉添 - 香港總商會總裁

《香港01》代表 - 《香港01》編輯團隊

遴選機制：

•「01企業金勳大獎2024」分兩個階段進行：

• 第一階段 - 傑出企業大獎： 參賽企業需提交相關資料，經《香港01》評審團隊評選後，每個組別將選出若干獲獎企業。

• 第二階段 - 金勳大獎： 從「傑出企業大獎」得主中，由專業評審團最終選出「金勳大獎」得主，以表彰其卓越成就。

獎項組別：

• 金融、銀行及保險

• 地產及公用事業

• 科技資訊及電訊

• 健康生活

• 產品及服務

• 餐飲及食品

• 企業領袖

立即報名： https://bit.ly/3YCMxCK