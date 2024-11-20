Payment Asia 迎25週年誌慶　以科技創新引領金融未來

自1999年成立以來，Payment Asia 始終秉持「More Than Payment不止于支付」的理念，不斷推陳出新，為個人及企業客戶提供全方位的金融解決方案。今年Payment Asia邁入25週年，從最初的線上支付方案供應商，發展至今已成為提供全方位金融科技解決方案的重要參與者，更連續兩年成爲香港金融科技週的獨家支付網關合作夥伴，見證香港金融科技的蓬勃發展，並將繼續積極參與和推動其生態圈的建設，不斷突破創新。



從支付方案到全方位商業夥伴 四大核心業務構建穩固基石

Payment Asia 致力為亞洲的中小企以至跨國企業提供創新的網上支付技術及電子支付方案。從最初專注於網上支付技術，發展至今已服務超過 12,000 個本地及海外商戶，Payment Asia 已成為值得信賴的合作夥伴，提供涵蓋數碼營銷、電子商務、AI 顧問服務等多元化商業解決方案。在香港金融科技週2024週中，Payment Asia展示了其四大核心業務板塊，包括支付服務、跨境匯款、發卡服務及財富管理金融服務。

Payment Asia連續兩年成為香港金融科技週的大會獨家支付夥伴。

支付服務：隨著無現金社會的發展，消費者對便捷支付的需求日益增長。無論是在購物中心，還是在街頭小店，消費者都希望能夠快速完成支付，享受無縫的購物體驗。Payment Asia就提供安全、高效的交易處理方案，涵蓋信用卡、扣帳卡、電子錢包等主流支付方式，並積極發展二維碼支付、NFC 等新型支付方式。Payment Asia 更為企業度身訂造包括虛擬資產在內的全渠道支付方案，滿足不同商戶的特定需求。

跨境匯款：跨境生活如今已是許多人的日常。不論是支付子女的海外留學費用、進行跨境電商交易、投資海外物業，還是與不同國家的商業夥伴進行資金往來，安全、便捷、低成本的跨境匯款服務都不可或缺。Payment Asia 旗下匯款平台 PAREMIT 正是為滿足這一需求而生。PAREMIT 提供快速、便捷、低成本的跨境匯款服務，讓用戶可以輕鬆管理自己的資金，享受無國界金融服務的便利。用戶可以在線上購物時，即時以當地貨幣支付，避免了傳統銀行高昂的兌換費用。他們亦可以方便地將資金匯入到不同的國家，支援他們在世界各地的投資和生活開支。

發卡服務：在競爭激烈的商業環境中，企業需要不斷創新，才能吸引和留住客戶，同時也需要更有效地管理公司支出。Payment Asia 與各大卡組織合作，提供多元化的發卡服務，包括客製化的信用卡、公司卡及相關獎勵計劃，並積極探索多種合作方式，協助企業提升品牌價值，優化營運效率，拓展業務。同時，Payment Asia 也能為企業提供公司卡解決方案，方便員工進行商務消費，例如差旅支出、辦公用品採購等，並提供完善的支出管理工具，協助企業有效控制成本，提高財務透明度。

財富管理金融服務：金融市場瞬息萬變，商業環境日趨複雜，企業的財務管理面臨著前所未有的挑戰。Payment Asia 旗下的香港持牌信托機構FGA Trust，為客戶提供專業的流動性管理、金融風險控制工具以及多元化的投資理財產品平台，協助企業及個人有效管理資金、降低風險、實現財富增值。Payment Asia 的專業團隊可根據企業的具體需求，量身定制方案，助力企業在充滿挑戰的市場環境中保持競爭力。

Payment Asia 香港銷售總監楊怡家於2024香港金融科技週現場。

「在過去的25年我們和夥伴們一起成長。同時一直秉持著客戶至上的精神，不斷提供創新的解決方案，為電商生態圈的整體發展貢獻自己的一份力量。未來，我們將繼續秉持這些核心價值，繼續探索數碼支付的無限可能性。」 Payment Asia香港銷售總監楊怡家（Tanya）說。

科技創新驅動金融發展 榮獲殊榮展望未來

Payment Asia 深知科技創新是企業發展的源動力。近年來，Payment Asia 不斷加大研發投入，積極探索人工智慧、區塊鏈等前沿技術在金融領域的應用，並連續兩年成為香港金融科技週的大會獨家支付夥伴，展現了其在金融科技領域的領先地位。早前Payment Asia 更於由《香港01》舉辦的「01金融科技卓領大獎 2024」中榮獲「創新電子支付平台」大獎，足見其在業界的領先地位。

Payment Asia 獲得香港01頒發「創新電子支付平台」卓領大獎。

對於是次得獎，Tanya表示：「非常感謝《香港01》頒發給我們的「創新電子支付平台」大獎，這是對我們努力的肯定，更是整個Payment Asia團隊的成就。我們從支付業務起家，發展到如今的支付、匯款、發卡和信托業務，這離不開多年來支持我們的每一位夥伴。」

廿五週年里程碑，開啟新篇章

「下一個25年，我們將繼續致力於推動數碼支付的創新，探索新技術與新模式，以滿足客戶不斷變化的需求。我們期待與所有夥伴攜手合作，建立更完善的支付生態圈。」 Tanya說。Payment Asia 的成功，離不開其對科技創新的持續投入和對客戶需求的深刻理解。未來，Payment Asia 將繼續以科技創新為驅動力，以客戶需求為導向，不斷提升產品和服務的品質，為客戶創造更大的價值，為香港金融科技的發展貢獻更大的力量，並在全球金融科技舞台上展現更耀眼的光芒。

Payment Asia今年踏入25週年，見證香港FinTech發展。

（資料及部分相片由客戶提供）