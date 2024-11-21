「馬灣Go Green!」綠悠遊嘉年華　賀國慶75週年推動環保持續發展

為慶祝中華人民共和國成立75周年，並鼓勵大眾實踐綠色低碳生活，共同推動可持續發展，馬灣公園旗下的「香港挪亞方舟」與非牟利機構「Rainbow Foundation」早前假馬灣合辦「馬灣 Go Green！」綠悠遊嘉年華。350位嘉賓和市民應邀出席活動，同慶中華人民共和國成立75周年，亦見證馬灣公園推動環境保育和可持續發展的里程碑，並向下一代灌輸關愛共融及社會責任的價值觀。



350位嘉賓和市民出席活動 新地郭炳江冀繼續回饋社會

「馬灣 Go Green！」綠悠遊嘉年華日前順利舉行啟動禮，由新鴻基地產代理資深董事郭炳江、全國政協港澳台僑委員會副主任屠海鳴、中聯辦社會工作部處長陳子明、馬灣公園諮詢委員會主席鄭慕智、香港中旅物業投資有限公司副總經理馬進、滬港社團總會常務副會長樊敏華、中國新聞社香港分社總編輯曾嘉、Rainbow Foundation董事會主席蔡旭文、香港基督少年軍總幹事吳淑玲、香港挪亞方舟副總經理松國慶擔任主禮嘉賓，共同見證香港挪亞方舟過去15年在社會服務及ESG發展上的貢獻。

活動籌備委員會主席暨新鴻基地產代理資深董事郭炳江於活動啟動禮致辭時，表示今年為中華人民共和國成立75周年的重要里程碑，「國家不但穩居世界第二大經濟體，更在綠色發展、科技創新、航天事業、體育競技等領域展現超卓實力，令舉世矚目。」他祝賀祖國更加富強昌盛，香港更加繁榮穩定，願大家能與國家共進步、同繁榮，為國家現代化建設、民族復興作出新貢獻，為全球的繁榮安定貢獻力量。

此外，今年同樣是馬灣公園發展的里程碑，馬灣公園是由新鴻基地產興建的非牟利社區發展項目，自開幕以來，共接待約800萬人次的訪客。郭炳江表示展望：「作為集團推動環境、社會和企業管治（ESG）的樞紐之一，積極推動旅遊、青少年科創教育及公益活動，向社會大眾宣揚關愛與和諧。」

活動籌備委員會主席暨新鴻基地產代理資深董事郭炳江於活動啟動禮致辭時表示，馬灣公園作為新鴻基地產集團推動環境、社會和企業管治（ESG）的樞紐之一，積極推動旅遊、青少年科創教育及公益活動，向社會大眾宣揚關愛與和諧。

是次活動邀請了政府部門、企業夥伴及慈善團體等代表，連同基層市民一共350名來賓出席，其中更包括由企業義工陪同、來自受惠機構香港基督教服務處的有特殊教育需要（SEN）的學童。大家暢遊馬灣多個景點，參與綠色導賞團及工作坊，學習有機耕作和碳中和等環保知識，以及認識馬灣的歷史文化及生態保育，充分了解可持續發展的價值觀。

是次活動邀請了政府部門、企業夥伴及慈善團體等代表，連同基層市民一共350名來賓出席。

參加者在導賞員帶領下到訪食用菇菌培植場，了解各式食用菇菌的種植方法，認識低碳生活及可持續發展的應用。

挪亞有機農莊實行可持續運作模式，導賞團參加者能夠學習有機種植的知識，了解水耕栽培、零化肥自然農法等有機耕作方法，喚起大眾對低碳生活和環境保護的關注。

馬灣公園內的古蹟館，由興建於1956年的芳園書室活化而成，館內展出了在馬灣發掘發現並被國家文物局評選為「1997 年全國十大考古新發現」的出土文物，可見馬灣公園在平衡發展與保育之間所作出的努力。

馬灣公園配合國家發展策略 香港挪亞方舟持續熱心公益

近年，馬灣公園積極配合國家的整體發展策略，即將陸續開幕的馬灣公園二期，響應國家「十四五」規劃關於將香港打造為「中外文化交流中心」的定位，以及實踐「香港無處不旅遊」的方向，透過「深度遊」說好「中華文化故事」。

即將陸續開幕的馬灣公園二期以歷史保育及活化為發展方針，將馬灣舊村轉型為集保育、藝術文化、餐飲的全新休閒區；同時原址保留「三級歷史建築物」馬灣天后古廟、九龍關石碑以及「梅蔚」石刻，並為香港增設全新旅遊景點。

至於馬灣公園旗下的香港挪亞方舟正踏入15周年，以愛生命、愛家庭、愛地球等八大愛的精神為理念，成為寓教於樂的主題公園，將繼續透過一系列有關生態保育、科學探索、親子與生命教育、歷奇挑戰及創作藝術等活動，啟迪社會不同階層。

此外，香港挪亞方舟多年來透過 Rainbow Foundation 聯繫社會各界，策劃各類公益活動，提供三大核心服務，包括「兒童及青年發展」、「社會共融」及「環境保育」。由2009年開幕至今，成功與330間企業夥伴及本地1800間慈善團體合作，聯同30000名義工舉辦超過12000個生命教育同公益活動，惠澤逾83多萬弱勢人士。

（資料及相片由客戶提供）