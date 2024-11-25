港人信賴品牌 江森自控日立空調針對市場需求 制定可持續HVAC方案

隨着香港逐步發展爲世界級綠色及智慧城市，社會對居住環境舒適性及可持續性的需求不斷提高。日立扎根香港60年，一直深受港人信賴，面對本地市場不斷變化的需求和挑戰，江森自控日立空調貫徹「全品類設備、全系統方案、全週期服務」的承諾，以創新、綠色的HVAC解決方案，助客戶應對能源轉型帶來的機遇和挑戰。



創新GWP製冷劑 帶領港企能源轉型

香港建築物耗電佔全港總耗電量達90%，並產生超過60%的碳排放。其中，冷氣機佔商業能源使用量24%。惟香港土地有限，對需要大面積安裝的綠色能源技術帶來挑戰。有見及此，江森自控日立空調為本地企業度身訂造環保製冷劑，有效縮減成本之餘，亦為香港實現碳中和的目標作出貢獻。

最新S系列和VG系列冷水機組採用低GWP製冷劑R513a和超低GWP環保冷媒R1234ze，助香港無縫能源轉型

最新推出的S系列和VG系列離心式冷水機組採用具有超低全球變暖潛能值（GWP）和0臭氧消耗潛能值的環保製冷劑R1234ze（GWP<1）和R513a（GWP=573），集高效、安全、穩定等優點於一體。江森自控日立空調亦計劃推出不易燃製冷劑R1233zd（GWP約為1），繼續以創新技術減低本港的碳排放。

針對市場需求 度身訂造高效HVAC解決方案

作爲全球領先的冷熱科技供應商，江森自控日立空調針對香港高密度的城市空間，提供符合市場需求的HVAC解決方案。以全球首款超薄模組化多聯機裝置air365 SideSmart™為例，纖薄的模組化設計使其可以被安裝於任何地方，在確保性能和舒適度之餘，同時突破空間限制。

事實上，香港已有不少針對能效需求的項目，選用了日立第三代VRF系統air365 Max Pro，其配備的SmoothDrive 2.0專利技術可大幅提升能源效率，在33%部分負載運作下，可減少高達39%的能源消耗，並平均減少10%的製冷劑使用量，最終可減少47%的能源使用量與碳足跡。

具一流能源效率的VRF系統air365 Max Pro（左）, 全球首款超薄模組化多聯機裝置air365 SideSmart™（右）

江森自控日立空調集團全球副總裁、中國和東南亞及太平洋大區總經理關宇指，江森自控日立空調利用全品類設備優勢，爲客戶提供系統性解決方案和長達25年的高質量全週期服務。「品牌堅定在香港長期發展，致力於以全球領先的冷熱科技賦能綠色智慧未來，特別是針對數據中心、醫院和工業等領域的服務。」

綠色科技先鋒 助力企業邁向可持續性發展

可持續發展已成為每間企業的關鍵商業策略，江森自控日立空調的全週期服務不只涵蓋專案設計與設備安裝，更提供後期運營維護到能源優化服務，旨在通過創新技術與智能化管理，持續優化達至長遠的能源成本控制和環境效益。

江森自控日立空調香港董事及總經理盧嘉威舉例，透過中央控制系統CentralStation EX，物業經理和樓宇管理者能夠進行實時能耗監控，了解用電量分佈，有助能源優化。而設備工程師和冷暖空調技術員，則可透過VRF遙距控制系統airCloud Pro，利用手機程式簡單操作以控制和檢查多部空調系統狀態，大大減低能源支出。另一專為冷暖空調技術人員而設的airCloud Tap工具採用NFC技術，於手機便可進行系統運行測試，並套用至上百套系統設置，節省工作量的同時，進一步簡化HVAC維護，有效賦能企業降本增效。

江森自控日立空調將繼續致力通過科技創新，推動香港製造業數字轉型，邁向更綠色與可持續的未來。

如欲了解更多詳情，請訪問：https://www.hitachiaircon.com/hk/zh-hant

（資料及相片由客戶提供）