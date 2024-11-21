清華大學高級公共管理碩士香港政務人才項目 25年9月入學接受報名

清華大學公共管理學院創立於2000年10月，是國內率先成立的公共管理學院，2001年成為全國首批獲得公共管理碩士（MPA）專業學位教育試辦權的院校。學院成立以來，以“培育公共精神、創造學術新知、服務國家發展、推動人類進步”為使命，秉承清華大學“自強不息、厚德載物”的傳統，發揚學院“明德為公”的精神，並在躋身世界一流大學、創建一流公共管理學院的道路上邁出了重要的步伐。



學院的辦學成果得到國內外的廣泛認可，2013年我院MPA項目成為美國之外全球首例通過公共管理院校聯合會(NASPAA)國際認證的公共管理碩士項目。2017年，在教育部組織的第四輪學科評估結果中，清華大學公共管理學科在全國公共管理一級學科中被評為A+學科。2018年，教育部學位與研究生教育發展中心公布了全國首次專業學位評估結果，清華大學公共管理專業學位教育獲評A+。2022年8月我院MPA項目成為中國首個完成NASPAA第二輪國際認證的MPA教育項目。



未來，伴隨著清華大學建設一流大學的目標，清華大學公共管理學院將在人才培養、學術和政策規劃研究、國際交流等各個方面向建設世界一流公共管理學院的方向不懈努力，為國家和全世界的發展做出貢獻。



項目特色和定位

• 面向香港

• 國際一流

• 清華特色

清華大學高級公共管理碩士（EMPA）香港政務人才項目是清華大學2018年為服務香港特別行政區新時期“一國兩制”和“愛國者治港”大局，助力“粵港澳大灣區”國家戰略而創設的內地首個面向香港特別行政區招生的公共管理專業碩士項目，是中國內地高校中第一個面向香港特別行政區招生的高級共管理專業碩士項目，培養能植根中國、面向世界，知國情、懂港情的高級公共管理人才。

名額

每年招收學生30名。

申請資格

• 申請人持①香港永久性居民身份證和②《港澳居民來往內地通行證》或《港澳居民居住證》。

• 具有與內地（祖國大陸）學士學位相當的學位或同等學歷；

• 持國（境）外教育機構學歷的申請人，所獲學位須通過中國教育部留學服務中心認證。

• 截止到2025年我校研究生新生入學前，申請人須具有五年以上（含五年）工作經驗；且同時滿足具有大學本科畢業後三年以上（含三年）工作經驗或者獲得碩士或博士學位後有兩年以上（含兩年）工作經驗。

• 有志於服務社會、成長爲治港政務人才，具備優秀管理能力和領導潛質。

• 品德良好、遵紀守法、身心健康（符合國家和我校規定的體檢要求）。

2022年香港特區行政長官李家超（當時爲候任行政長官）爲EMPA2019級畢業典禮發表視頻致辭

2023年EMPA項目畢業典禮

基本要求與課程設置

1. 學制：2.5年，非全日制教育方式，總學分38分。修滿學分後，研究生需在導師指導下獨立完成一篇學位論文。

2. 學習方式：以週末上課爲主，每學年組織短期集中學習，在學期間還將組織國際公共管理前沿研修和國內實踐活動。

3. 授課語言：以中文普通話爲主

4. 課程設置：包括公共管理基礎、中國國家治理和發展經驗、香港特區治理與發展、國內專業實踐、公共治理的國際經驗五大模塊。

課程亮點

特色教學：“量身定制”培養方案及課程體系，項目課程設計模塊化、特色化，設置國家治理和特區治理相關課程。在教學過程中實行與國際接軌的培養模式，充分對標NASPAA評估體系的九項勝任力，注重“價值、知識與技能” 三位一體的公共領導力的提升。邀請專家學者、高級官員參與部分授課，進行公共管理前沿講解與專業解讀。還將組織北京短期集中學習和移動課堂等等。

特色實踐：“國內專業實踐”和“公共治理的國際經驗”模組是專案課程設置的重要特色，旨在 加深學生對國家基層治理思路和措施的認識和理解，多維度地把握國家公共管理領域的突出問題，對比及反思不同解決路徑；學生通過赴海外知名大學短期研修，接觸公共管理國際前沿，拓寬國際視野，提升全球治理意識。

學費與獎學金

學費標準爲28.8萬元人民幣/生，分兩次繳清。綜合考核成績優秀者有機會獲得獎學金。

申請辦法

北京時間2024年11月15日8:00至2025年1月8日中午12:00，登錄“清華大學港澳臺研究生網上申請服務系統（https://yzbm.tsinghua.edu.cn/gatLogin）,填寫申請資訊，線上繳納報名費（138元人民幣/人），並在申請系統中提交申請材料（請注意：報名申請環節包含三個步驟：報名登記、線上繳費、提交材料。三個步驟缺一不可，完成“提交材料”環節方為報名完成）。

清華大學公共管理學院將組織材料審查組對通過材料形式審核的申請人的材料進行審閱，綜合評價申請人的學業水準、綜合素質和發展潛力，擇優遴選確定參加綜合考核名單，幷通知申請人參加綜合考核。綜合考核包括專業筆試和麵試，通常在3-4月安排。

具體可參考招生簡章︰https://www.sppm.tsinghua.edu.cn/info/1043/10078.htm

聯繫方式

聯絡人：肖老師

電話：（86）10-62796240

電郵：EMPA@tsinghua.edu.cn

想瞭解更多相關資訊和招生詳情？

歡迎報名參加EMPA香港政務人才項目2025年招生說明會

日期：2024年11月24日（周日）

時間：10:00-11:30

議程：

1. 清華公管學院情況介紹（北京主會場）

殷成志 副教授，清華公管學院副院長

2. EMPA項目介紹（北京主會場）

潘潔 教授，清華公管學院EMPA專案主任

3. 學生代表分享（香港分會場）

黃芷淵，EMPA專案2021級畢業生；香港特區行政長官辦公室特別助理；全國青聯委員；全國港澳研究會會員

李超宇

EMPA項目2022級學生；香港九龍城區議員；香港政府青年發展委員會委員；香港動物福利諮詢小組委員

4.報考問答環節（北京+香港+線上互動）

參加方式：

1. 現場參會

地點：香港光大中心（香港灣仔告士打道108號光大中心38樓）

請掃描下方二維碼報名參會（報名截至時間爲11月22日24時，因名額有限，報名將採取先到先得方式，我們將於11月23日或之前電郵通知成功報名者。請有意參加者儘早報名。）

掃碼報名現場參會

進入鏈接亦可報名：http://wenjuan.tsinghua.edu.cn/s/UvA73q/

2. 觀看線上直播

無需報名，直接掃碼觀看。

掃碼觀看直播

聽聽同學們怎麽說

廖錦鳳

EMPA項目2023級學生

香港國際社會服務社 服務總監

尋夢務實祈優化，求真互勉在清華！

作爲專業社工的我，享受別人因我而變得更好的成就感，憑著追求自己也要變得更好的夢想，我參加了清華大學EMPA課程，一個艱難但豐盛的過程。學期初在北京美麗的清華園，游走於食堂課室，回到學生時代的青蔥歲月，樂哉！隨後隔週末到深圳大學城上課，進行調研、交功課、分享和討論，汲收教授們的真知灼見,努力提升自己的能力。在通宵達旦趕論文的過程中，突破一個個難關，那份成功感，殊堪回味。

從報名到參與都是難能可貴，在世界頂級學府學習,得國際級教授薰陶，與優秀同學、師兄姐切磋，建立一個強大人脈網絡。我致力發揚清華 “自強不息、厚德載物”校訓和“行勝於言”精神。

各位每日營營役役，“機會”是歲月神偷，靜悄悄與你擦身而過，當他離開，你會失去很多。不要猶豫，快來申請，希望與你一起成爲清華人，讓更好的自己發光發熱，站得更高，看得更遠，全面瞭解中國、香港和國際，爲己爲人爲社會不斷進步，給世界創建更多更廣更美好的生活。

吳英鵬

EMPA項目2023級學生

香港大律師、香港特區選舉委員會委員、廣東省政協委員

閣下是否與我們一樣，心系香港繁榮穩定和國家發展大局，願意爲強國建設和民族復興偉業奮勇擔當？如果答案是肯定的，歡迎報讀清華大學EMPA香港政務人才項目。

EMPA香港政務人才項目秉承清華大學愛國奉獻的精神，結合中國國家治理與發展經驗，針對“一國兩制”實踐和香港治理，科學合理地爲學生量身定制多種高端公共管理課程，幷爲學生提供一流的師資、良好的學習環境和設施。

通過系統學習，同學們塑造了明德爲公的價值，增長了現代公共管理知識，提升了多種關鍵領導力，可以高效地管理和處理複雜的公共事務，更好地應對未來工作中的各種挑戰。EMPA香港政務人才項目是各位有志服務香港、報效國家人士的理想選擇。

陳雋鶱

EMPA項目2022級學生

音樂家、導演、作家、電臺主持

作爲一位鋼琴演奏家，最佳的拍檔固然是一台鋼琴，一直以來抱著的理念，是利用88個黑白琴鍵，創造出無界限的藝術可能，這正正點出了創意的定義：元素的重新組合。這份理念在創作上一直堅守、推廣中外文化藝術交流中心亦然，直至於2022年踏進了精彩的清華大學EMPA香港政務人才項目旅程。

看似與文化藝術毫無關聯的公共管理範疇，原來蘊含著無限量的靈感，啓發出從沒奢望擁有的思考模式和新鮮感。從只擁有一個文化工作者的澎湃熱誠，到給予了這份熱誠一個明確方向，EMPA課程就像一個指南針，以學術、研究、討論等，推介展示出四方八面的可行性。從學院教授或同學身上得到公共治理的啓發，爲日後服務國家及香港奠下重要基礎外，更清楚領悟“一代中國心，弦系香港情”的中華文化復興精粹和重要性。

從此創意多了一個新定義：打破舊有固定思維，以“中國本底，乘著港風，匯融世界”。

2023年學生到北京清華園集中學習

2023年學生赴北京冬奧會場館參加專業實踐

2023年學生赴河南省林州市參加專業實踐

2023年學生赴新加坡國立大學參加海外研修

2024年學生赴英國劍橋大學參加海外研修

2022年由EMPA學生主要組成的“香港鄉村振興隊”獲得中國研究生公共管理案例大賽全國總冠軍

（資料及相片由客戶提供）