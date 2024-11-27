「香港精神獎」嘉許無名英雄　為社會注入正能量

信和集團及《南華早報》自2013年起合辦「香港精神獎」，表揚社會上一群默默耕耘、無私奉獻的無名英雄。



這些無名英雄，可能是你我身邊一個充滿愛心、樂於助人的市民，又或每日勤奮工作，以堅持和努力迎難而上的普通人。他們來自不同背景，但他們的努力和無私奉獻，以各自的方式發光發亮，充分展示我們引以自豪的「香港精神」，為社會注入正能量。

今屆「香港精神獎」新增「教澤啟廸獎」和「企業家精神獎」，表揚致力作育英才、啟發潛能的教育工作者，以及建立創新商業模式促進社會發展的個人或企業。得獎者由獨立評選團從入圍名單選出，而「獅子山全民投票獎」則由公眾投票選出。今年頒獎禮將於12月3日舉行，屆時公布10個獎項的得獎者/團體。

「香港精神獎」自2013年至今已表揚了300多位無名英雄的故事，他們的善心善行、無私奉獻，啟發我們仁為己任，溥惠社群。就讓我們同心協力，一起建構更美善和諧的香港。

「得獎者都是非常富有創造力且堅定不移，在科技、教育、藝術及社區服務等各個領域都為社會帶來了深遠的影響。對我們每一個人來說，他們既是普通人，也是英雄，以各自的方式發光發亮，這充分代表了香港精神。」

— 行政長官李家超先生，大紫荊勳賢，SBS，PDSM，PMSM

第12屆「香港精神獎」入圍名單

港鐵呈獻—社區貢獻獎

服務社會上有需要的人士，為社會帶來積極正面的影響

崔佩怡

文慧妍

孫頌宜

文化貢獻獎

啟發公眾保育及傳承香港文化遺產及傳統

陳美濤

香港芭蕾舞團

林家揚

香港科技園呈獻—創新為社群獎

透過研發和創新發明，惠澤社群

陳家銘

陳大仁

徐華峰

宏利呈獻—堅毅不屈獎

克服障礙、跨越逆境

郭啓源

Neena Pushkarna

黃明慧

青少年組別獎

年齡13 - 22歲的青少年，展現堅毅或創新精神貢獻社區

趙詠兒

李學霖

吳日燊

新加坡銀行呈獻—團隊合作獎

積極履行企業公民責任的企業或團體

醫藝同行

香港紅十字會耆英團

絲打同行

香港海洋公園呈獻–可持續發展獎

積極推動香港的可持續發展並促進公眾的環保意識

海塑基金會

Carbonbase

ReCube

教澤啟廸獎（新增）

表揚投入心力栽培人才及啟發潛能的教育工作者，作育英才

秦志偉

梁國成

謝思熹

企業家精神獎 （新增）

表揚推出產品/服務或創新商業模式促進社會發展的個人或企業

蔡文健

林勤記

徐嘉熹

獅子山全民投票獎

以上9個獎項的入圍者/團體由公眾進行網上投票，選出代表獅子山精神的得獎者/團體

更多關於香港精神獎：https://spiritofhk.scmp.com/zh/

合辦機構：信和集團﹑南華早報

（資料由客戶提供）