浪潮雲進駐數碼港　提升園區雲端運算實力、人工智能科創生態發展

引進重點企業辦公室早前與17間重點企業夥伴簽約，在港展開業務，其中一間企業香港浪潮雲亦於11月19日宣佈進駐數碼港，合作推動本地人工智能生態發展和建立培訓系統，同時提升數碼港的雲端運算能力，吸引更多業界頂尖企業進駐本港。



要讓AI服務普及，雲端運算是不可或缺的技術和服務。浪潮雲為最新一批與引進辦簽約進駐香港的重點企業，是中國數碼經濟的龍頭企業，已為全球120多個國家和地區提供資訊科技產品和服務，同時積極投入人工智能業務和研發工作。

整合優勢資源 提升人工智能產業生態

浪潮雲當日與數碼港就合作推動香港人工智能生態發展簽署了備忘錄，將會攜手建設香港算力集群基礎設施，提升雲計算及大模型開發，亦會建立人工智能培訓系統培育人才，令更多業界優秀企業落戶數碼港推進業務國際化。

浪潮集團總經理劉繼永透露︰「我們將會加強與香港特區政府、大學和相關企業的合作，提升產業生態。透過海若智能體聯合生態夥伴，面向香港及海外市場提供人工智能、雲端運算等服務，以加速推動智慧應用在香港及海外的快速落地，共同推動技術鏈、產業鏈和創新鏈的深度融合，加速形成以智慧技術為引擎的新質生產力，打造香港成為國際人工智能領域產業高地。」

浪潮集團總經理劉繼永表示，透過海若智能體聯合生態夥伴，面向香港及海外市場提供人工智能、雲端運算等服務。

數碼港發揮「超級增值人」優勢 助企業開拓海外市場

政府近年積極吸引科技企業來港發展，至今已經有超過100間具潛力的創科企業選擇香港發展業務。「在『一國兩制』下，香港擁有『背靠祖國、聯通世界』的獨特優勢，加上優越的地理位置和高度國際化的營商環境，是内地與世界聯繫的重要的雙向通道。」創科及工業局局長孫東教授致辭時形容，浪潮雲的落戶正印證了香港是「發展數據產業的肥沃土地」。

數碼港目前已有超過330間專注研發智能領域及大數據的初創企業進駐，亦在年內啟用本地規模最大的超算中心，為基礎科研及應用開發提供更優質的技術支援。

數碼港行政總裁鄭松岩博士表示：「香港浪潮雲加入數碼港，將全面提升數碼港人工智能技術領域生態的蓬勃發展，增強雲計算、大模型建設及高效能運算的實力，開發更大的行業應用潛力，促進不同產業智能化升級。同時，雙方透過培訓賦能更多智能技術領域服務商，為香港及大灣區企業機構提供創新的智能化解決方案，促進人工智能產業化發展，加快開拓新質生產力，為推動香港及國家經濟的高質量發展作出貢獻。」

創科及工業局局長孫東教授表示：「浪潮雲的落戶體現了香港是發展數據產業的肥沃土地。」

數碼港行政總裁鄭松岩博士表示：「香港浪潮雲加入數碼港，將全面提升數碼港人工智能技術領域生態的蓬勃發展，增強雲計算、大模型建設及高效能運算的實力，開發更大的行業應用潛力。」

同時亦舉行了浪潮雲旗下的海若智能體國際(香港)研發中心、香港浪潮雲服務有限公司的揭牌儀式。

創立海若智能體生態聯盟 加速人工智能化升級及數碼轉型

浪潮雲除了提供雲計算解決方案和雲服務，亦成立了人工智能全端生態聯盟組織「海若智能體」，以先進的海若大模型協助其他企業研發多元化的服務和產品，現時協助40多間產業生態夥伴，共同開發300多個產業大模型應用場景，覆蓋政務、醫療、製造等十多個行業範疇。海若智能體在創新大會上展示部分自行研發的服務，包括以大量政府政策、法規、實際應急預案等數據訓練的火災和洪水應急大模型，能在災難發生後數分鐘內生成應急方案，以至精準預報洪水發生時間及規模，減少災害帶來的人命及財產損失。

網絡安全企業奇安信集團與海若智能體合作多年，正正得益於海若大型模型的綜合性智能解決方案、數據處理及運算支援，合力為雲端服務創造最安全的應用環境，間接加速了相關技術的普及速度。

奇安信憑藉海若智能領先的雲端運算及大型模型的綜合解決方案，為全國提供企業級網絡安全服務。

同樣在現場展示，從事雲計算、自動駕數、元宇宙等智慧城市應用方案的算豐引擎壹號亦選擇進駐數碼港。算豐高級銷售總監梁偉雄表示：「我們企業不僅僅希望往IaaS（基礎架構式服務）的方向發展，也更多提供往SaaS（軟體式服務）方向的服務，這就需要接合相關模型的人工智能端『浪潮』。」算豐亦透過數碼港接觸到更多潛在客戶，並計劃在明年進軍東南亞市場。

海若智能體研發多種救援及災難預測的應用方案。

算豐高級銷售總監梁偉雄表示數碼港匯聚眾多業界企業，讓他們接觸到更多潛在客戶。

(資料及相片由客戶提供)