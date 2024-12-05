Mastercard聯繫花旗銀行與消費者　推動環保生活　對抗氣候變化

美好的早晨由一杯香濃咖啡開始，但你知道這杯咖啡的碳足跡相當於汽車行駛2公里嗎？購買衣物、外賣午餐、在串流平台追劇，這些看似平凡的日常，都隱藏著驚人的碳排放量。碳足跡無聲無息，想知道你一天製造了多少碳？Mastercard與花旗銀行合作，於Citi Mobile® App上的Wealth 360加入「碳足印記錄」（Carbon Tracker）功能。用戶只要打開手機App，便可掌握日常消費對環境的影響，於生活中作出明智選擇，養成綠色低碳的生活習慣。



承諾於2025年前種植1億棵樹 對抗氣候變化

可持續發展已成為目前社會最關注的議題之一，Mastercard積極從業務營運層面應對氣候變化，同時承諾2040年或之前實現零碳排放，並支持合作夥伴共同為減碳努力，「Priceless Planet Coalition」便是其中一個關鍵行動。聯盟匯聚全球消費者、金融機構、商戶及各大城市，以及氣候科學和森林恢復專家，保護國際基金會與世界資源研究所，並承諾於5年內，即2025年在全球種植1億棵樹以對抗氣候變化。此外，聯盟亦於國際間推行不同的活動，並利用創新的慈善捐贈科技，吸引消費者參與環保和植樹造林行動。

隨時追蹤碳足跡 鼓勵綠色消費

花旗銀行作爲Mastercard的夥伴之一，與Mastercard擁抱相同的理念，最近宣佈在其Citi Mobile® App上的Wealth 360加入「碳足印記錄」（Carbon Tracker）功能，鼓勵消費者積極採取行動以應對氣候變化。

用戶可直接從Citi Mobile® App上得知每一筆消費所產生的碳排放量，並透過功能中所分享的生活化減碳例子，探索更多綠色消費選擇，為可持續發展作出貢獻。每個人的消費行為都會留下碳足跡，而每排放1噸二氧化碳，就會導致北極海冰面積減少3平方公尺。換句話說，大家的日常行為與北極冰川融化息息相關。讓我們攜手努力，共同創造一個更綠色的未來。以日常飲食為例，生產1公斤牛肉的碳排放量為60公斤，而生產1公斤豌豆的碳排放量僅為1公斤。所以下次到超市採購時，不妨考慮多買蔬菜，為地球亦為健康著想。

花旗銀行積極推動減碳行動，充分展示了其與Mastercard在應對氣候變化問題上的共同立場和承諾。Mastercard期待雙方未來繼續合作為可持續環境發展出一分力，並激勵更多的企業和消費者加入綠色行動，共同應對全球氣候變化的挑戰。

（資料及相片由客戶提供）