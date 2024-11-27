里昂世界技能大賽　年輕精英彰顯本港的高技能水平與實力

職業專才教育（職專教育）在推動香港社會及經濟持續發展中扮演重要角色。近年，政府積極推動職專教育，為社會培育多元人才。今年九月，在法國里昂世界技能大賽中，香港代表隊創下歷來最佳成績，並獲行政長官李家超的嘉許。香港隊在比賽中的卓越表現充分證明職專教育的成效，為有志在專業技術發展的年輕人開拓康莊大道。



行政長官李家超表揚年輕技能精英在「2024年里昂世界技能大賽」展實力，取得佳績，為港爭光。

今屆世界技能大賽，港隊共派出37名選手出戰32個項目，他們都是「世界技能大賽香港代表選拔賽」的優勝者，以及經多輪訓練及評核挑選出來的香港代表。憑著專業技能與毅力，港隊最終獲得1金、1銀、2銅及10項優異獎章，刷新了香港自1997年參賽以來的紀錄。教育局局長蔡若蓮博士亦親赴里昂，為香港代表隊打氣，並頒發獎項予得獎選手。早前，行政長官李家超在政府總部與香港代表團會面，嘉許一眾年輕技能選手在國際舞台上為港爭光。政府一直致力推動職專教育與傳統學術教育並行，而此次的佳績不僅印證職專教育有助提升個人技能水平，也反映香港選手的技能水平獲得國際認同，激勵更多年輕人追求專業技能的發展。

教育局局長蔡若蓮博士親赴里昂，見證香港代表隊創出成績。

職專技能 與生活環環相扣

職專教育在各行各業中發揮著重要作用，為香港培育專業技術人才，遍及各個領域，與我們的日常生活息息相關。無論是一頓用餐的體驗、一場電腦遊戲的競技，還是一張宣傳海報，當中都蘊含各行各業的專業技能。在今屆世界技能大賽中， VTC機構成員酒店及旅遊學院（HTI）「餐飲營運文憑」畢業生麥嘉俊，代表香港出戰「餐飲服務」項目，即場為客人烹調食物和製作特色飲品，考驗他的擺盤、儀態、服務態度和溝通技巧等。最終，他以出色表現奪得優異獎章，展現了香港服務業的高水平。嘉俊表示，這次比賽是一次寶貴的經驗，讓他受益匪淺：「西餐禮儀注重細節，需要從顧客的角度思考每一個步驟，並以現場有限的食材和工具展示技術。比賽提高了我的臨場應變能力，對未來工作和日常生活都有很大幫助。」

在「餐飲服務」項目中，麥嘉俊的優異表現顯示了香港服務業的專業水平。

近年被納入奧運體系的電子遊戲競技在各地愈見流行，而今次世界技能大賽亦設「3D遊戲技藝」項目，考驗選手運用3D軟件創作遊戲角色及動作的能力。 VTC機構成員香港專業教育學院（IVE）「遊戲及動畫高級文憑」畢業生張浩賢，憑藉出色的表現在此項目中奪得優異獎章。浩賢表示，設計角色和模型的靈感來自日常生活的觀察。他提到：「例如在街道上見到一部車，我會在腦海中將它分拆成不同零件，思考如何將它們應用在動畫制作中。」在備戰世界技能大賽期間，他參加了在澳洲舉辦的「Global Skills Challenge」，期間更巧遇自己非常崇拜的英國遊戲設計師，這激勵他更努力追求理想。他說：「未來我計劃與朋友一起開發融合第三人稱、射擊和機械人等元素的遊戲！」

張浩賢的設計靈感源於日常生活，未來希望追求自己的理想，與朋友一起開發遊戲。

商校合作 助技能發展

除了日常生活的應用，職場訓練對裝備學生掌握業界工作技能也十分重要。VTC機構成員香港專業教育學院（IVE）「飛機維修工程高級文憑」畢業生黃富東，代表香港首次出戰世界技能大賽「飛機維修」項目並奪得銅牌。他感謝僱主HAECO對他的支援：「公司給予我充分的支持，不但盡量配合我的訓練日程安排工作，還提供了專業設備讓我練習。」富東希望未來能夠繼續提升技術和累積經驗，成為一名優秀的「飛機醫生」。

在公司的支持下，黃富東在世界技能大賽中發揮實力，奪得銅牌。

另外，來自VTC機構成員香港知專設計學院（HKDI）的「插畫設計高級文憑」畢業生李心誼也是香港代表隊成員之一，出戰「平面設計科技」項目。賽程一共分為四天，她需要每天在限時內按主題完成一套完整的設計計劃，內容涵蓋插畫、排版、包裝設計及廣告設計等，最終成功奪得優異獎章。心誼過去參與印刷業的平面設計項目，這些經驗讓她更熟悉行業工作標準和實況，提升了在比賽中的應對能力：「這些經驗讓我更深入了解業界的要求及工作流程，對我參賽有非常大的幫助。」

李心誼過去參與業界的平面設計項目，讓她更解行業標準，使她在比賽中更加得心應手。

港隊於世界技能大賽屢創佳績

兩年一度的世界技能大賽被譽為「技能界奧林匹克」，這個由世界技能組織舉辦、全球最具規模的國際技能盛事，旨在提升技術水平及推廣職業技能，同時為選手及評判專家提供技術交流機會。香港自1997年首次參加「世界技能大賽」，至今已累積4金、2銀、7銅及81個優異獎章的佳績，反映香港年輕精英的技能水平獲世界肯定。

附表：「2024年里昂世界技能大賽」 香港代表隊獲奬名單

（資料及相片由客戶提供）