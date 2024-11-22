博鰲亞洲論壇青年論壇2024香港會議落幕

「博鰲亞洲論壇青年論壇2024香港會議」於星期二假香港會議展覽中心舉行。作為一個以發展為主線的國際交流對話平台，青年發展是會議關注的重點領域之一，本屆會議以「領軍未來：青年的角色與貢獻」為主題，匯聚超過30名來自中國、新西蘭、泰國、法國、西班牙、德國、意大利、日本、韓國、英國、印度以至全球各地，在青年發展、人工智能（AI）、科技、創新、氣候變化、可持續環境、文化、體育等領域高瞻遠矚的政策制定者、專家和學者，並吸引了逾千名與會者參加。通過開幕式暨全體大會、主題演講、兩場分別探討「人工智能」和「氣候挑戰」的圓桌討論，以及一場獨特的國際青年對話會，「博鰲亞洲論壇青年論壇2024香港會議」旨在鼓勵全球青年綻放自信，發揮自身獨特優勢，為社會的未來作出積極貢獻。

由博鰲亞洲論壇與香港菁英會聯合主辦、香港菁英會基金會合辦的「博鰲亞洲論壇青年論壇2024香港會議」，是博鰲亞洲論壇框架下的重要年度活動之一，自2009年首屆會議召開以來，今年在香港舉辦第八屆會議，在國內外已建立起良好聲譽，其活躍的現場氣氛和富有洞見的交流環節，令會議在社會各界和青年群體之間備受推崇。

開幕式暨全體大會

「博鰲亞洲論壇青年論壇2024香港會議」開幕由博鰲亞洲論壇秘書長張軍先生致歡迎辭。此外，中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任鄭雁雄先生、博鰲亞洲論壇諮詢委員兼新西蘭前總理希普利女士、中華人民共和國外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員崔建春先生、香港特別行政區政務司副司長卓永興先生、博鰲亞洲論壇諮詢委員兼泰國前副總理素拉傑先生，以及法國展望與創新基金會執行長、法國前青年副部長佩雷斯女士，亦先後為本屆會議作開幕致辭。

博鰲亞洲論壇秘書長張軍先生表示：「舉辦這場青年論壇，主要目的是從青年的視角，就當今世界面臨的重大課題進行探討，探索青年在領軍未來過程中的角色以及所做出的貢獻。」他強調博鰲亞洲論壇一直非常重視年輕人的發展，相信年輕人在區域經濟整合和合作方面扮演非常重要的角色，「時代的變遷、變革使亞洲博鰲論壇來到了一個新的時代，帶着更高的責任與期待。」

博鰲亞洲論壇秘書長張軍先生

中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任鄭雁雄先生重申：「青年是國家的未來，也是世界的未來。建構人類命運共同體需要一代代青年擔當時代之責，貢獻青春之力，樹立全球視野，激發青春動力，做人類命運共同體的實踐者。」

中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任鄭雁雄先生

中華人民共和國外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員崔建春先生勉勵青年說：「習近平主席曾說過，年輕一代受到理想的驅動，有責任感，是人類的未來，你們創新的想法和行動將會為世界帶來新的希望和機遇，在現在的數碼世界，（電腦）主板和滑鼠是你們的力量，我希望你們好好利用AI來創造更好的生產力，同時也帶來正面的社會改變。」

中華人民共和國外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員崔建春先生

香港特別行政區政務司副司長卓永興先生提到，在今年的海南博鰲亞洲論壇，有香港擔任大會義工。他說：「他們很高興能夠有機會參加這樣的高層次會議，開啟了他們的視野，並且讓他們有機會了解國家和世界最前沿的發展。他們所做的優秀工作值得稱讚，也展現了年輕人的活力、創新精神和信心。」

香港特別行政區政務司副司長卓永興先生

圓桌會一：人工智能：青年創新者引領未來

圓桌會一：人工智能：青年創新者引領未來嘉賓合照

以「人工智慧：年輕創新者引領潮流」為主題的首場圓桌會。本節圓桌會由香港理工大學教授楊紅霞博士主持，參與的專家講者包括：Gaia-X行政總裁Ulrich Ahle先生、優必選科技首席品牌官譚旻先生、數睿科技有限公司首席策略顧問兼巴塞羅那前副市長Antoni Vives先生，以及騰訊研究院副院長楊樂博士。他們跟兩位青年講者：成都國星宇航科技股份有限公司董事長陸川博士，以及百度國際科技（深圳）港澳地區總經理史巍先生，一同討論青年在瞬息萬變的時代，如何利用尖端科技推動世界的未來發展，開創更美好、更具可持續性的未來。

圓桌會二：氣候挑戰：青年在行動

圓桌會二：氣候挑戰：青年在行動嘉賓合照

本節圓桌會圍繞重要議題「氣候挑戰：青年在行動」，由中電控股有限公司中國區總裁陳濤先生擔任主持人，並榮獲博鰲亞洲論壇諮詢委員、兼新西蘭前總理希普利女士擔任特邀嘉賓，聯同一眾專家講者，包括：聯合國兒童基金香港委員會主席兼香港海洋公園保育基金主席陳晴女士、聯合國全球契約組織駐華代表劉萌女士、世界綠色組織創辦人及行政總裁余遠騁博士，以及多位青年講者：MyH2O吾水信息平台創始人及理事任曉媛女士、社會企業家Paddy Robertson先生、Archireef聯合創辦人及行政總裁余碧芬女士，就氣候變化這項全人類面臨的共同挑戰，深入討論如何建構協作平台和機會，助力當今的青年為人類共同的未來，創造更綠色和更具可持續性的發展道路。

國際青年對話會 - 世界的未來：青年的視角

國際青年對話會 - 世界的未來：青年的視角嘉賓合照

本屆會議的壓軸環節為國際青年對話會，主題為「世界的未來：青年的視角」。對話會先由博鰲亞洲論壇秘書長張軍先生致辭，聯同主持人、身兼中華全國青年聯合會副主席和香港特別行政區立法會議員（體育、演藝、文化及出版界功能界別）的霍啟剛先生，以及五位特邀嘉賓：博鰲亞洲論壇諮詢委員兼新西蘭前總理希普利女士、博鰲亞洲論壇諮詢委員兼泰國前副總理素拉傑先生，以及法國展望與創新基金會執行總裁、法國前青年副部長佩雷斯女士，和中國國際青年交流中心理事長劉愛平女士、安博思集團（北京）首席執行官馬力諾先生，帶領多位青年代表分享見解。發言的青年代表包括：相達生物科技國際有限公司董事長及首席執行官招彥燾博士、法國歐萊雅集團數據與分析主管Anna Louise Gatty女士、塔塔諮詢服務公司解決方案架構師Samir Jambawalikar先生、北京韓半島科技有限公司董事長金峻范先生、香港賽馬會對外事務助理經理江旻憓女士、創世企業集團有限公司執行董事兼營運總監劉智龍先生、日本全日創新總裁兼首席執行官富樫泰良先生，以及中國（海南）改革發展研究院助理研究員王越弘先生。