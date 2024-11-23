授勳2024｜行政長官禮賓府頒授勳銜追授英勇勳章

行政長官周六(23日)在禮賓府頒授勳銜及嘉奬，今年502人因卓越貢獻獲表揚，並追授銀英勇勳章予救人犧牲的蘇月良，兒子代領勳章時全場掌聲鼓勵。



獲頒最高榮譽大紫荊勳章的5位，包括身兼行政會議的立法會班長廖長江、香港大學饒宗頤學術館館長李焯芬、全國港澳研究會顧問劉兆佳、恒基地產主席李家傑及福建社團榮譽主席林樹哲。

金紫荊星章的12位受勳人士，包括身兼港區人大及立法會議員的基本法委員會委員梁美芬、上訴庭法官袁家寧、推動粵港澳大灣區及「一帶一路」建設的陳守仁、商經局常秘利敏貞、財庫局常秘朱曼鈴、文體旅局常秘黃智祖、李國棟醫生、保險界容永祺、信和主席黃志祥等。

獲頒銀紫荊星章的24人，包括對醫療及警務發展有貢獻，仁濟前主席、曾任醫管局成員及人體器官移植委員會主席的警隊員佐級協會名譽會長吳王依雯、理工大學榮休校長唐偉章、港區人大兼立法會議員陳勇等。

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演藝界「天王」劉德華及資深藝人胡楓分別獲銀紫荊及銅紫荊，出席授勳的92歲胡楓上台時獲熱烈鼓掌。

獲頒銅紫荊星章的40人還有立法會議員郭偉強、邵家輝、陳振英、大律師公會主席杜淦堃、銀河娛樂副主席呂耀東等。

獲頒紀律部隊及廉正公署卓越奬章14人、榮譽奬章46人，包括警務處副處長陳俊燊、助理處長陳綺麗及陳民德、消防處副處長陳慶勇、入境處副處長程和木、海關副關長胡偉軍等。

其餘獲頒榮譽勳章105人、行政長官社區服務奬狀86人、行政長官公共服務奬狀170人，當中包括奧運摘金的江旻憓與其他運動員、地區領袖等獲嘉許。

行政長官頒授勳銜表揚傑出貢獻者，同時鼓勵更多人積極投入社會服務。

2024年度勳銜頒授典禮足本重溫(附短片)：

https://www.info.gov.hk/gia/general/202411/23/P2024112200361.htm