恒生成為城大HK Tech 300首個銀行創新夥伴 攜手推動本地創科發展

恒生銀行（「恒生」）及香港城市大學（「城大」）宣佈推出「恒生 x 城大 HK Tech 300 創新計劃」（「計劃」），旨在促進香港的初創發展，並培育新一代的創新及科技人才。在這項合作下，恒生成為城大 HK Tech 300 首個銀行界創新合作夥伴，推動創業精神與可持續發展。



這項產學研合作標誌雙方在香港及區內發展的一個重要里程碑，響應及支持香港特別行政區政府對大學在創新及科技發展方面的投放。

恒生銀行與香港城市大學的代表出席簽署儀式，攜手推動本地創新生態圈的發展。

有關合作亦無縫配合城大創新創業計劃「HK Tech 300」的目標，為有志的企業家、學生、校友及研究人員提供支援。自 2021 年以來，「HK Tech 300」已培育了超過 900 間初創企業，專注於培育深度科技領域的企業、推動尖端技術發展，並培養年輕科技創新者。

一眾城大 HK Tech 300 初創企業代表出席合作協議簽署儀式，並在現場進行交流。

計劃將聚焦於以下3個主要領域：

• 創新研究應用：恒生將為創業家提供商業諮詢與輔導及實際商業場景以進行項目的概念驗證。恒生將為HK Tech 300資助的初創企業提供最新的行業發展資訊，並協助他們測試、驗證和完善其應用方案。

• 市場連接：恒生與城大將在城大的共享工作空間聯合舉辦一系列主題活動，包括商業網絡配對、行業工作坊及研討會等。恒生亦會讓 HK Tech 300 的初創企業透過其創新生態圈，與創新推動者、行業專家及投資者聯繫交流。

• 可持續與人才發展：恒生與城大將共同探討開展一系列舉措，以培育香港可持續發展領域的人才，包括為修讀城大工商管理碩士課程（MBA）的學生特別設計一個兩學分的可持續金融課程。此外，城大亦將為恒生員工提供高級管理課程，重點關注ESG（環境、社會及管治）、創新和領導能力，以提升員工的相關專業知識。

創新科技及工業局局長孫東教授表示：「今日我們見證城大與恒生合作，結合了雙方的優勢和資源。城大在研究和培育人才方面力求卓越，恒生則是一家具備豐富和專業行業知識及資源的金融機構。他們共同創建了一個強大的聯盟，與政府推動創新和多元經濟的願景一致。有關合作亦會培育下一代的創新者和企業家，他們將成為本港增長和發展的主要推動力。」

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示：「恒生銀行一直積極支持香港的創新及科技政策，並致力推動本地創新生態圈的發展。我們很高興與香港城市大學合作，透過支持 HK Tech 300 的初創企業，促進香港的創業精神，幫助他們把握商機、提升競爭優勢，為業界帶來實際的幫助。我們致力攜手為香港國際創新及科技中心及國際金融中心的未來作出貢獻。」

城大校長梅彥昌教授表示，這次「產學研」合作代表恒生銀行的傳承精神，與香港城市大學的年輕活力融合，能夠創造強大的協同效應，扶助本地未來領袖，為社會帶來正面影響。

他指：「今日我們達成合作關係，是向前邁出了重要的一步。城大將會把我們的研究成果與恒生所提出的實際商業挑戰進行對比，確保我們的學術貢獻不僅停留在理論層面，還可應用於現實商業世界。通過為學術界與業界搭建橋樑，我們亦會提升城大畢業生的就業能力，並確保這些未來領袖能及早裝 備自己，迎接明日的種種挑戰。」

恒生銀行與香港城市大學簽署合作框架協議，聚焦於加快創新研究應用，加強本地初創企業與市場的聯繫交流，以及促進香港可持續與人才發展。

(資料及相片由客戶提供)