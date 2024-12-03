不只活得久，更要活得健康！健康長壽更重要！您關注了嗎？

根據香港特區政府衞生署的數據顯示，2023年香港男性及女性出生時的平均預期壽命分別為82.5歲及87.9歲。然而，生活不是追求數字，一個人可能活得很長壽，但如果受健康影響，生活品質就大受影響。近年健康長壽開始被重視，健康長壽強調的是生命的質量，而非僅僅是長度，大家開始了解「不僅要活得久，更要活得好」。甚麼因素會影響健康長壽？以下為您解構！



慢性疾病成影響健康長壽重大殺手

根據香港衞生署發表的人口健康調查報告^，慢性疾病在香港15至84歲人口中十分普遍，然而許多慢性疾病，例如心血管疾病、癌症、糖尿病等，都是健康長壽的主要殺手。因為慢性疾病通常伴隨著各種不適症狀，例如疼痛、疲勞、呼吸困難、活動受限等，這些都會嚴重影響日常生活，大大降低生活質量。而且慢性疾病同時會增加其他疾病的風險，例如糖尿病患者更容易患上心血管疾病和腎病，而慢性阻塞性肺病患者則更容易感染肺炎，這些併發症都會進一步加重病情，大大影響健康長壽。

及早發現、預防潛在健康問題 成為達到健康長壽的關鍵

一般而言，慢性疾病往往在早期沒有明顯症狀，然而一旦發病，便可能造成對健康不可逆轉的傷害，因此及早發現和預防這些潛在的健康問題，對於健康長壽至關重要。

首先大家要保持健康的生活方式，如保持均衡飲食、規律運動、充足睡眠等這些老生常談外，定期進行全面的健康檢查亦相當重要。健康檢查可以幫助及早發現潛在的健康問題，例如高血壓、高血脂、高血糖等。即使沒有明顯症狀，也建議定期進行檢查，尤其是家族中有相關疾病史的人士。

心理狀態與健康長壽亦有密切關係，因為心理健康與身體健康是互相影響的，長時間消極的心理狀態有機會增加罹患慢性疾病的風險，並加重病情，從而影響健康長壽。所以保持積極樂觀的心態，學習有效的壓力管理技巧等，對保持身心健康至關重要。這也正是保持健康狀態生活的精髓所在，維持身心平衡才可擁有真正的健康與幸福。積極應對生活挑戰的同時，注重由內而外的滋養，才能盡享長壽而充實的人生。

找尋健康夥伴 讓你更有動力追求健康生活

香港人生活繁忙，即使知道擁有健康長壽的方法，要付諸行動並不容易。為此，AIA特別推出「極臻‧至尊醫療計劃」，除了提供完善的醫療保障外，更突破傳統保險方案，匯聚尊貴養生與醫療服務，助您輕鬆管理身心靈健康，致力成為您的健康夥伴，教您如何積極管理健康，防患於未然！

計劃提供市場罕有的尊貴禮賓服務¹，養生顧問及其團隊會根據客戶的個人情況，提供涵蓋養心、養身、養生三大範疇的個人化指導，只需一鍵就可以通過電話與養生顧問聯繫，教你怎麼吃得健康、動得規律、管理壓力，從身心靈全方位照顧您的健康。

另一方面，計劃更提供市場首創²、無論有治療需要或無索償都有獎賞，鼓勵客戶積極參與自身健康管理的「健康賞」，客戶可以通過多種途徑獲得「健康賞」³：例如選擇網絡醫療服務、進行日間手術、連續三個保單年度無索償記錄等。累積的「健康賞」可以用於兌換一系列的健康服務，例如養生療程、身體檢查、疫苗接種等⁴，甚至可以用於抵銷墊底費或支付超出保單保障限額的費用⁵。「養生顧問」加上「健康賞」，就像一個健康管理套餐，既有專業指導，又有實際獎勵，讓您更有動力追求健康生活！

現在於推廣期內⁶，客戶可免費體驗健康無限方案⁷，通過以科學為本的評估，儘早為客戶找出影響健康的根源及風險因素，並透過精確測量和持續監測，提供個人化的保健支援，讓客戶的身體機能、心理健康、和代謝機能達到最佳狀態，增強整體健康水平，實踐健康長壽。

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¹ 上述服務為額外增值服務，並不構成保障內容的一部分，且並非保證。服務只適用於「極臻‧至尊醫療」系列之受保人。服務取決於受保人的資格、服務及服務供應商(如適用)的可用性及相關條款及細則約束，並且「極臻‧至尊醫療」系列之保單須仍然生效。

² 有關市場首創的陳述，就「健康賞」，截至2024年11月1日，與香港主要保險公司提供的個人醫療保險計劃比較。

³ 健康賞惠益 (無索償獎金惠益除外) 受限於每年限額、網絡保障的額外每年限額及個人終身賠償限額。在極臻‧至尊醫療計劃保單生效日起120日後，「健康賞」中的金額可隨時用作兌換指定獎賞。「健康賞」中的結餘不能被退還或兌換為現金，亦不能用以支付任何保單的任何保費。於此計劃取消或終止時，任何餘額將會即時喪失。

⁴ 此等服務由友邦指定的第三方服務供應商在香港提供，不適用於澳門區域，並可不時更改。此等服務的範圍及地點由本公司絕對酌情決定及本公司有絕對酌情權對服務的範圍及／或地點作不時的更改，而無須作另行事先通知。有關服務詳情、地點及安排可於保單繕發後在本公司的網頁獲取。本公司對該等第三方服務供應商提供的任何服務或建議不承擔任何責任。

⁵ 受條款和條件約束。詳情請參閱本產品簡介內之「極臻‧至尊醫療計劃」保障一覽表H部分及保單契約。

⁶ 客戶於推廣期2024年11月11日 至2024年12月31日期間遞交「極臻‧至尊醫療」系列，「極臻‧至尊醫療」系列包括「極臻‧至尊醫療計劃」及「極臻‧至尊明珠醫療計劃」 (「極臻‧至尊醫療計劃 — 首護摯寶 」及「極臻‧至尊明珠醫療計劃 — 首護摯寶」除外) 。

⁷ 只限推廣期內供受保人試用，並非用於推廣友邦峻宇會會籍之用。此等服務由友邦指定的第三方服務供應商在香港提供，不適用於澳門區域，並可不時更改。此等服務的範圍及地點由本公司絕對酌情決定及本公司有絕對酌情權對服務的範圍及／或地點作不時的更改，而無須作另行事先通知。有關服務詳情、地點及安排可於保單繕發後在本公司的網頁獲取。本公司對該等第三方服務供應商提供的任何服務或建議不承擔任何責任。此服務不適用於18歲以下的受保人。

⁸ 此資訊內只載有一般資料及只於香港派發，並不構成任何銷售建議及/或有關產品之推介及/或服務要約。

^衞生署發表人口健康調查報告（第二部分）：www.chp.gov.hk/tc/features/37474.html

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