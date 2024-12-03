2023香港環境卓越大獎頒獎典禮圓滿舉行｜表揚業界共創綠色未來

在全球應對氣候變化的浪潮中，香港積極推動綠色發展，致力實現「碳中和」的長遠目標。「香港環境卓越大獎」以「業界攜手 綠創未來」為主題，強調企業、機構和校園合作的重要性，透過實踐環保、推動創新，共同為香港的可持續發展注入新動力。2023年度香港環境卓越大獎頒獎典禮已於12月2日假香港會議展覽中心舉行，見證了各界攜手努力，共同創建低碳未來的成果。



推動環保創新 共建綠色典範

自2008年設立以來，「香港環境卓越大獎」一直致力推動多項重要的環保措施，以及每年頒發多個獎項表彰在環保方面表現卓越的企業及機構，以其高度的公信力被譽為「環保界奧斯卡」。大獎的標誌以金字塔和樹苗為設計靈感，表示社會各界承諾達致卓越環保表現，以及寓意社會的環保意識如樹苗般茁壯成長的願景，鼓勵企業和機構以創新技術和負責任的營運模式，共同邁向2050年前實現碳中和的目標。

香港環境卓越大獎委員會主席黃天祥博士（右一）、環境運動委員會主席黃傑龍教授（右二 ）、環境及生態局局長謝展寰（中 ）、環境及自然保育基金委員會主席鄭錦鐘博士（左二 ）、環境及生態局常任秘書長（環境）謝小華（左一）為頒獎典禮進行主禮。

環境運動委員會主席黃傑龍教授為頒獎典禮致辭。

環保教育從校園做起 培育綠色未來

教育局副局長施俊輝博士（中）、環境及生態局氣候變化專員黃傳輝（左一）、環境及自然保育基金委員會主席鄭錦鐘博士（左二）、教育工作小組召集人黃志強（右一）、環境運動委員會主席黃傑龍教授（右二）

大獎不僅聚焦企業在環保上的角色，更走進校園，帶出環保應從小開始，讓低碳生活成為學生和其家庭日常的一部分。為此「香港環境卓越大獎」亦設有「最佳環境教育方案大獎」，以鼓勵學校制訂可持續發展及／或碳中和的教育方案，表揚及匯集學界出色的環境教育實踐方法。獲獎的學校運用嶄新的創意思維，將環保理念融入學校運作及校園生活，從減廢回收到節約能源，每一個細節都體現了對環保的重視。同時，學校的努力亦成功影響學生家庭，讓低碳生活理念得以擴展至更大的社區，為香港的綠色未來奠下基礎。

「香港環境卓越大獎」積極走進校園，讓低碳生活成為學生和其家庭日常的一部分。

多項大獎 嘉許卓越機構

在今年的頒獎典禮上，大會共頒發了多個獎項予卓越表現的企業與學校，獲獎數目如下：

今年的「傑出綠色菁英嘉許計劃」選出一名最傑出綠色菁英，四名傑出綠色菁英及五名綠色菁英，表揚他們推動環保而作出的積極行動與承擔。

謝展寰局長與2023香港環境卓越大獎及香港綠色創新大獎金獎得獎者合照。

推動全民實踐環保責任 扭轉習慣一齊減碳

為應對氣候變化，香港特區政府承諾於2050年前實現碳中和，並提出《香港氣候行動藍圖2050》，包括「淨零發電」、「節能綠建」、「綠色運輸」及「全民減廢」四大減碳策略和措施。然而，要達成碳中和目標需要整個社會的參與及支持。

「香港環境卓越大獎」在這個過程中肩負關鍵的推動力量之一。通過表彰在環保創新、減碳管理及綠色實踐上有卓越表現的機構，有效激勵更多企業參與環保行動。同時，其延伸至校園的獎項，培養下一代從小養成環保意識，推動全民「扭轉習慣，一齊減碳」，共同實現2050年的碳中和願景。

2023年度香港環境卓越大獎頒獎典禮完滿結束。

立即報名 攜手綠創未來

隨著更多企業、機構及學校加入減碳行列，香港將在實現碳中和目標的道路上邁出更堅實的一步。2024年度「香港環境卓越大獎」現已接受報名，截止日期為2025年1月14日。有興趣參與的機構及學校可瀏覽官方網站（www.hkaee.gov.hk） 以了解詳情。讓我們攜手推動更多綠色創新，共創可持續發展的未來！

（資料及相片由客戶提供）