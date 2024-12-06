THEi高科院開辦首個碩士課程　以升格應科大為目標　培育數碼專才

近年香港高等教育科技學院（THEi高科院）以升格應用科學大學為目標，積極發展，早前更獲邀加入應用科學大學聯盟，成為附屬成員，足證院校實力之強勁。為更好配合政府的施政方針和行業發展洪流，THEi高科院開辦首個碩士學位課程—「工商管理（數碼轉型）碩士」，同時於2025-26學年增設3個數碼科技及應用相關學士學位課程，為創新科技市場擴大人才庫。



政府預計數碼轉型相關人才需求只增不減

踏入數碼化急促發展時代，數碼轉型已成為傳統企業勢在必行的發展新方向，根據政府公佈的「2023年人力推算」報告指出，與數碼化營運相關的新工種需求將會上升，展望香港未來五年的勞動力短缺問題嚴峻。因此，政府鼓勵政商各界攜手應對挑戰，共同提升本地人力的質和量。

致力為業界培育應用數碼科技優才的THEi高科院日前宣佈，開辦「工商管理（數碼轉型）碩士」學位課程，並於明年二月開課。課程以提升學員數碼化技術和大數據分析能力，協助企業重塑商業和營運模式，從而推行更精準的營銷。課程同時獲得數碼港支持，透過商‧校聯動，培育與時並進且掌握數碼技術的專才。

其中數碼港將提供社群企業的行業見解和案例研究，並與THEi高科院於數碼港園區內舉辦聯合研討會，與學員分享實際案例，深入探討研究並提供解決方案。此外，數碼港亦將在園區內支持和推廣實習機會，協助進行職業配對和網絡交流活動，探索與碩士課程目標一致的創新計劃。

作為THEi高科院的首個碩士課程，不但是院校發展的重要一大里程碑，亦是充分體現THEi高科院辦學的前膽性，預示市場對相關專才的需求，推出有關課程以供學生系統地學習數碼時代企業轉型管理的新趨勢和方法，為未來的企業數碼轉型工作做好準備。

三個新學士學位滿足新行業人才需求

THEi高科院近年發展迅速，屢屢得到業界及學術界的認可及肯定，早前學院就獲得政府邀請，加入成為應用科學大學聯盟的附屬成員之一。校長劉建德強調，「院校素來致力提供迎合業界需求且與時並進的『應用科學為本』學士學位課程，重視糅合實際應用與理論知識。」為了進一步發掘本地的應科專才，THEi高科院在新學年將會新增3個數碼科技及應用相關學士學位，滿足各個行業範疇的人才需求。

音樂科技及管理（榮譽）文學士*

香港文藝創意產業素來發展蓬勃，有見於音樂行業對專業人才日益增長的需求，特別是香港、大灣區和內地的娛樂行業。新課程旨在培養學生全面理解音樂、技術和管理原則之間的相互關係，為學生提供必要的專業知識和能力，以便在不斷變化的音樂行業中展開成功的職業生涯。畢業生可於不同的組織參與創意媒體開發工作，包括流行文化公司、音效混音工作室、後期製作公司、廣告公司，以及電視廣播的音頻製作部門。

網絡安全（榮譽）理學士*

香港正積極推動數字經濟和建設智慧城市，網絡安全成一大發展議題。課程將通過教授理論知識並應用於實際的網絡安全挑戰和解決方案，讓學生得到實際經驗，亦培養行業需要的技能。課程內容涵蓋四大核心網絡安全主題：軟件安全、聯網安全、數據安全和人為因素及安全管理，確保教授內容覆蓋全面的網絡安全知識。畢業生可任職系統安全分析師、系統安全管理員、系統安全工程師、系統安全專員、系統安全稽核人員、系統管理員、系統工程及系統技術支援。

智能製造（榮譽）工學士*

工業4.0是數碼時代的重要發展部分，故新課程為學生提供高端的數碼和製造知識，提升學生從事執業工程師及擔任領導角色的能力，以及培養其解決問題、團隊合作、溝通、領導/管理等技能和道德態度，為他們的專業實踐做好準備。隨著各行業不斷採用先進的製造技術並向工業4.0邁進，具備數碼製造專業知識的畢業生在推動製造業創新和效率方面極具優勢，能夠勝任工業物聯網專員、智能工廠經理、產品設計工程師、製造數據分析師等職位。

*課程有待香港學術及職業資歷評審局審批，詳情會於THEi高科院網頁公布。

（資料及相片由客戶提供）