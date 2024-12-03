科技罪案警政顧問小組探討央行數碼貨幣　盼確保監管框架增安全性

警務處和12名來自學術、教育、商會、金融、資訊科技和電訊界別的專家及領袖組成的「科技罪案警政顧問小組」早前舉行了第七次會議，亦是小組兩年任期內最後一次會議，探討全球發展央行數碼貨幣（Central Bank Digital Currency）在法治與秩序所帶來的機遇和挑戰。



警務處處長蕭澤頤(前排左六)與小組成員合照。

金管局去年10月完成數碼港元先導計劃的第一階段，研究可編程支付、代幣化資產結算及離線支付等多個範疇的本地零售層面央行數碼貨幣用例。今年9月啟動的第二階段更深入研究央行數碼貨幣可能帶來獨特價值的三個特性，包括代幣化資產結算、可編程性及離線支付。

小組成員指出，央行數碼貨幣的可編程性能夠促進自動化付款，例如業主與租客可以通過智能合約，將不同合約條件編程到合約中並自動執行。有小組成員相信，現時已經有新興企業專門審核及驗證智能合約的安全性，以減少出現漏洞。

小組成員另指出，數碼港元的推行將衍生不同的電子錢包，但騙徒可能會利用虛假電子錢包進行詐騙，因此推出電子錢包前需經過公開及嚴格的測試才能確保其安全性。小組成員提醒，監管機構需要留意市場上不同支付平台及電子錢包的安全性問題。一旦發現懷疑詐騙個案就必須立即發出公告提醒市民，並配合警方的調查工作。

小組成員亦討論到監管機構如何平衡用戶的私隱及可追溯性。假如使用上完全匿名，數碼港元將與傳統貨幣無異，亦不符合打擊清洗黑錢及恐怖分子資金籌集的國際監管規定。假如數碼港元參考數字人民幣，採用「小額匿名、大額可溯」原則，即餘額及交易上限較低的錢包可享有較大的匿名程度，則需要研究哪些機構可以存取甚麼程度的資料。小組成員強調，在決定數碼港元最合適的私隱及數據保障模式時，必須以預防清洗黑錢及恐怖分子籌集資金為首要考慮因素，以免被利用進行大規模犯罪活動。

金管局於今年8月推出Ensemble項目沙盒測試代幣化資產實際應用場景，標誌着發展央行數碼貨幣的重要一步。小組成員強調，提升整體安全性是央行數碼貨幣發展及建立大眾對數碼經濟信心最重要的一環，寄望政府確保有合適的政策及監管框架，為香港發行可供個人、企業及金融機構使用的央行數碼貨幣作充分準備，鞏固香港國際金融中心的地位。