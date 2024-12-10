內地漢高院參觀舉機拍片　稱沒看到不准拍攝標誌　罰2千手機充公

內地漢來港參觀並到高等法院，他聲稱隨機走入口岸爆炸案的審訊，並公然舉機拍片及拍照被捕，被控一項禁止在法庭內攝影等罪，案件今（10日）在東區裁判法院再提訊，被告承認控罪，並稱他因為沒有看到法庭外有「不准攝影」的標誌而犯案，法官判他罰款港幣2000元，涉案手提電話被充公。



被告陳克利（68歲，無業）被控一項禁止在法庭內攝影等罪，案發於2024年10月14日，在香港金鐘道38號高等法院5樓7號庭內在法庭內拍攝或企圖拍攝任何照片。

被告陳克利在東區法院認罪，被罰款2千元。（資料圖片）

被告在法旁聽時舉機拍攝

事發於上月，被告在高等法院正進行有關口岸爆炸品案的審訊，他在公眾人士旁聽席舉起電話拍攝影片和五張照片，隨即被保安人員阻止並帶離法庭，同日下午四時，他被警方逮捕。

求情稱非常欣賞香港司法制度

被告求情時解釋，他之所以會用電話拍照，是因為：「來得晚了沒有看到門口的提示字句。」他說非常欣賞香港專業的司法制度，加上語言障礙，當天只是跟隨其他公眾人士隨機進入法庭。

案件編號：ESCC2687/2024