居屋2024攪珠｜今期共收10.6萬份申請　超額認購14倍仍較去年低

【居屋2024/啟盈苑 / 安柏苑/高曦苑/兆湖苑/裕興苑 / 綠表/ 白表】房委會今日（12日）上午10時30分為「出售居者有其屋計劃單位2024」（「居屋2024」）申請舉行攪珠儀式，以決定申請者按其申請編號最後兩個數字而定的選樓先後次序。房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如主持儀式，房屋署助理署長（房屋資助）鄺潔蓮亦有出席。

黃碧如在儀式後見記者表示，是次共收到10.6萬份申請，其中約5萬份為家庭申請者，一人申請者就有5.6萬份，即有14倍的超額認購申請。被問及超額認購創數年新低，而樓市下行是否影響市民認購熱切，她稱超額認購人數比近年低是事實，但覺得不算很低。



房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如（左）主持儀式，房屋署助理署長（房屋資助）鄺潔蓮（右）亦有出席。（黃浩謙攝）

居屋申請超額14倍

黃碧如補充指，因超額認購申請仍有14倍，並指項目的交通及社區配套完善，認為還很受歡迎。至於「撻訂」問題，她指個別申請者再考慮是否置業視乎個人因素、經濟狀況。

就綠表、白表申請比例，她稱今次綠表佔40%，白表則佔60%，今次分別收到7.8萬份，對於施政報告提出將比例調節至五五，她表示屆時小組委員會會再檢視，須經過討論再作決定，目前未有時間表。

對於今年市道較往年差，居屋折扣會有調整，她表示會先按市價評定單位市值，再按申請者負擔能力，在推出的項目中，要達到7成半單位給達到家庭入息中位數非業主家庭申請，他們須花不多於每月入息四成作為供樓支出，其後計算目標申請者入息是否有所提升。