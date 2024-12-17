兒童健康│助血癌童從絕望到重燃希望　HOPE科研力量守護孩子未來

孩子們應該擁有無憂的童年，但對於那些罹患重病的孩子來說，這份幸福卻變得遙不可及。「中大卓越兒童健康研究所（HOPE）」努力改變這個現狀，為孩子的生命帶來新的可能，HOPE自2018年成立開始一直通過開創性的兒科研究，通過科學的力量，為患病的兒童及其家庭帶來希望。所長李民瞻教授就指HOPE雖然不直接提供臨床診治，但透過研究與不同大學、醫院及臨床醫生合作，同樣成功令更多病童及其家庭受惠，研究已為香港兒童醫院13名高危白血病病童試用「精準個人化治療」，成功令一半以上病人的病情緩解。



精準醫療的力量 改變白血病治療未來

白血病是兒童中最常見的癌症，但傳統化療的副作用常讓患兒及其家庭苦不堪言。HOPE的研究團隊就採用精準個人化治療，以基因組學和體外藥物測試為基礎，為高危患兒量身定制個體化治療方案，為許多復發白血病患者帶來了新的希望，不僅顯著提高存活率，還減少了治療過程中的副作用。李教授分享了一個實例：「之前一個十四歲的男孩和一個僅十四個月大的女嬰均白血病（血癌）多次復發，且對現有治療產生抗藥性，醫生亦束手無策，告知家人他們的孩子可能只剩下兩三個月的時間。然而因為我們團隊研發的精準治療，在短短三天內，醫生就能憑實驗室藥物測試結果確定哪種藥物對應不同孩子的癌症最有效，成功找出對抗他們癌症的藥物，讓兩個小朋友獲得了第二次機會。」李教授續指這個故事並非個例，它體現了 HOPE如何將研究成果轉化為實際的臨床應用，為那些看似無望的家庭帶來希望的曙光，而且這項研究也得到了國際認可，榮獲國際兒童腫瘤學會 (SIOP) 2022年Schweisguth大獎。除了兒童白血病，HOPE亦正進行視網膜母細胞瘤（眼癌）研究，由於視網膜母細胞瘤是一種起源於眼部視網膜的惡性腫瘤，常發於兒童身上，HOPE的研究目標是希望提高治癒率的同時，盡可能保留孩子的視力。

全方位探索 HOPE續促進兒童醫療創新

HOPE的研究方向廣泛，反映了現今兒童面臨的多元健康挑戰。主要研究領域包括兒童癌症、呼吸道病毒、遺傳學和基因組學、眼科疾病、睡眠障礙、食物過敏及心臟疾病。在兒童癌症研究方面，特別關注白血病等疾病的治療方法開發；在呼吸道病毒研究中，著重研究感染對兒童的影響，以制定更有效的預防和治療策略；而在遺傳學領域，則運用先進的DNA分析技術，提升對兒童遺傳疾病的認識和診斷能力。通過與香港中文大學和香港兒童醫院的密切合作，HOPE致力促進各研究領域之間的跨學科交流與創新。這種協同合作模式不僅加速醫學突破的步伐，更能確保研究成果能夠快速轉化為實際的醫療應用，直接造福兒童患者。

最後李教授指HOPE在今年開始將進一步發展，首先將鞏固兒童癌症研究，通過共享專業知識和資源，加快癌症的科研速度；其次，與復旦大學合作開發的遺傳學培訓項目，亦將有助於推進醫學遺傳學、基因組學和遺傳諮詢領域的專業發展。最後，HOPE計劃將婦產科納入其研究範疇，通過產前干預和預防保健，強化孕婦與兒童健康的聯繫。這些計劃將建立突破性研究，為改善兒童健康奠定基礎，並為更多病患家庭帶來希望！

HOPE的發展依靠合作夥伴和社區各方的支持，如果大家想了解更多，請瀏覽https://www.hope.cuhk.edu.hk/donation/

（資料及相片由客戶提供）