中電變電站美化計劃　年青人長者攜手畫壁畫　實踐跨代共融

街上平實的變電站每日為社區注入源源動力，而多花心思為其外牆「化妝」，更為社區增添色彩，注入正能量。中華電力2022年起推出變電站美化計劃，以藝術將人和社區聯繫起來，透過美化變電站宣揚節能減碳的綠色訊息。今年更與港專學院(港專)合作，先後舉辦中電變電站壁畫創作比賽及友伴同行計劃，於今年及明年分兩階段美化六個變電站。



中電變電站壁畫創作比賽於今年六月至八月舉行，邀請港專學生及畢業生為中華電力九龍城馬頭角道、荃灣眾安街及黃大仙彩虹邨三個變電站設計壁畫。三位冠軍得獎者陳沐恩、謝錦維及余俊濤成功揉合社區地標、歷史文化和環保元素，並於十月份聯同當區居民及中電義工攜手將作品繪畫在九龍城馬頭角道、荃灣眾安街及黃大仙彩虹邨三個變電站上。比賽鼓勵大專學生發揮創意，同時希望他們在與當區居民繪畫壁畫時，了解更多當區歷史文化，推動文化承傳，實踐跨代共融。

承先啟後 意義非凡

從事工程工作的港專畢業生及黃大仙區冠軍得獎者陳沐恩表示跟一班黃大仙街坊一齊繪畫，從中了解許多黃大仙區、彩虹邨的故事，他亦與街坊分享其設計意念，令他們了解潔淨藍圖和低碳生活。陳沐恩又分享他以師兄的身份，跟幾位港專師弟師妹邊畫油畫邊交流設計靈感和挑戰，希望將自己的經驗、心路歷程承傳，就像街坊傳給自己，自己再傳給師弟妹。

陳沐恩 (左四) 與一眾街坊一起繪畫黃大仙彩虹邨變電站壁畫，並在過程中交流黃大仙區和彩虹邨的故事，以及可持續發展未來願景。

陳沐恩 (左一) 與港專師弟師妹交流設計靈感和挑戰。

跨代合作 互相尊重

九龍城區冠軍得獎者余俊濤和荃灣區得獎者謝錦維指由於自己和街坊都是第一次噴壁畫，所以起初都有點手忙腳亂。後來他們根據導師的指示，主動跟街坊商量如何分工合作噴壁畫；而街坊亦分享她們日常生活的經驗，最後順利完成。余俊濤和謝錦維認為今次經歷更體會到年青人和長者有不同知識和人生歷練，只要透過彼此交流和合作，會達到意想不到的結果，過程之中最緊要是溝通和尊重。他們亦指在繪畫過程中了解到更多當區的發展故事，慶幸自己能以壁畫能將這此寶貴的歷史文化傳揚下去。

余俊濤 (右四) 與一眾街坊運用彼此知識和生活經驗完成噴畫，並在過程中了解到更多九龍城區的發展故事。

謝錦維 (左二) 感謝街坊幫忙把她的作品繪畫在眾安街變電站牆壁。

中華電力早前舉行頒獎禮，嘉許比賽得獎學生，同時第二階段「友伴同行照亮明天」計劃亦正式啟動，由港專學生聯同天主教鳴遠中學、曾璧山（崇蘭）中學及元朗商會中學學生攜手美化分別位於西貢、沙田及元朗區的三個變電站。中華電力及港專為參與的港專學生及中學生舉辦簡介會、溝通技巧及設計思維工作坊，並讓學生認識當區文化。

中華電力總裁羅嘉進先生表示今次與港專合作，邀請年青人為變電站設計壁畫，加深他們及社區對節能減碳和環保的認識，並將當區特色和文化歷史傳承下去。同時希望作品能成為當區打卡位，為社區注入正能量。

中華電力總裁羅嘉進希望美化後的變電站能成為當區打卡位，為社區注入正能量。

中電變電站美化計劃推展至今，已美化了尖沙咀海防道、觀塘鴻圖道、旺角上海街、石硤尾、九龍城馬頭角道、荃灣眾安街及黃大仙彩虹村七個變電站。

(資料及相片由客戶提供)