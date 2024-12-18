KTR350奪亞洲房地產奧斯卡MIPIM Asia Awards最佳辦公及商業項目
羅氏集團旗下最新商業項目KTR350近日於亞洲地產界最具權威的MIPIM Asia Awards 2024中，獲頒年度最佳辦公及商業項目銀獎。項目結合了幾何美學、科技及人文的元素，為地區帶來富前瞻性的辦公室建築設計。
MIPIM Asia大獎被譽為亞洲地產界最具權威性和支持創新的榮譽，每年入圍作品必須經過極之嚴謹的評審才能脫穎而出。2024年度評審團就由16位亞太地區的高層領袖及專業人士組成，精挑細選出11個組別的優秀項目。
今年的「最佳辦公及商業項目」組別中共有四個得獎項目，包括金獎恒基兆業地產的The Henderson，銅獎則由TP Link總部與新世界發展的瓊林街83號一起奪得。
MIPIM Asia大獎2024最佳辦公及商業項目
羅氏集團副主席及行政總裁羅正杰表示，期待KTR350項目在未來繼續為業界及城市環境帶來更多價值和啟發，並會繼續積極實踐集團『1.5°C計劃』的環境倡議，以創新意念和可持續建築設計，推動城市發展和建設。
巨型玻璃線轆 打造區內綠色甲廈新地標
全面5G智能管理 為租戶打造舒適工作間
大廈樓高29層，提供3,000至13,000平方呎辦公室及零售餐飲單位出租，滿足不同行業的需求。KTR350亦應用了最先進的5G 、物聯網和數據可視化技術，為租戶帶來全面和高效率的智能物業管理、智能停車系統、智能洗手間，以及全室內5G覆蓋和專用5G頻寬等便利。大廈還設有超過10,000平方呎的休憩與綠化空間，包括頂層及17樓的空中花園及360度室內緩跑徑，讓上班一族能在戶外空間放鬆忙碌的身心，平衡工作與健康。
項目在節能減碳方面的周全考慮及卓越的設計意念，成功為建築奪得多個國際重要獎項，包括：
- 《房地產 - 環境、社會及企業管治大奬》粵港澳大灣區2023傑出表現獎「綠色設計」- 大會最佳卓越大獎及榮譽獎
- 《房地產 - 環境、社會及企業管治大奬》粵港澳大灣區2023傑出表現獎「淨零碳排放」- 榮譽獎
- Better Future - Hong Kong Design Awards 2024 - 金獎
- Iconic Awards 2024 - Innovative Architecture
- German Design Award 2025
(特約內容)