中銀按揭連續多年市佔稱冠！解密冠軍團隊背後成功要素

在香港，能擁有自己的安樂窩，可說是大多數市民的夢想。中銀香港按揭業務連續六年本地市場佔有率第一*，相信定必掌握了不少協助市民置業安居的錦囊。今次特別邀請到中銀香港個金產品副總經理劉寶萍女士(Mina)，聯同分別主責管理按揭銷售團隊的按揭業務處主管張振威先生(Ricky)及產品研發及業務推動的抵押及零售貸款業務處主管佘敏思女士(Camellia)，分享中銀香港如何全方位協助市民實現大小置業夢！



1.以客戶為中心 提供最優質的產品及服務

中銀香港十分關注不同客戶人生階段的置業及理財需要。Mina表示：「要成為第一，首要『以客戶為中心，提供最優質產品及服務』。無論客戶是上車、計劃換樓，還是作投資用途，我們都能提供最合適的按揭方案及最專業的服務。而且，我們不斷求進，迎合演變中的客戶需要，例如有見本地綠色建築發展日趨成熟，加上市民對『可持續發展』及『無紙化』生活越見重視，我們率先於2021年推出全港首個『綠色按揭計劃』，鼓勵客戶支持獲指定認證的綠色建築，再配合無紙化的按揭服務，與置業人士共建綠色未來。此外，為配合客戶對手機理財及灣區置業的需要，我們亦不斷優化數碼化按揭申請流程及灣區置業的產品配套 ，務求滿足不同客戶的需要。」

2.專業服務 細心陪伴客戶完成置業旅程

置業涉及的流程和細節繁瑣，按揭專員的服務絕對是不可或缺。Ricky表示「『提供專業及貼心的個人化按揭諮詢服務』是另一成功關鍵，我們細心了解客戶的財務狀況，提供專業分析及合適的按揭方案。為配合工作繁忙的上班一族，我們提供的按揭諮詢服務時間及地點均可靈活安排，全面配合客戶所需。如客戶於線上遞交按揭申請，我們的按揭專員會協助跟進整個按揭申請流程，令客戶倍感安心。」Ricky分享：「針對來港專才，我們備有精通普通話的按揭專員，熟悉兩地文化、置業流程及所需文件的差異，為客戶提供更貼心的服務，全方位助客戶盡早在港置業安居。」

3.網點優勢 支援各區按揭需要

Ricky補充：「利用我行龐大的分行網絡，加上分佈不同區域的33個按揭中心，方便客戶之餘，加強與地產代理的緊密聯繫，盡早參與客戶的置業旅程，助客戶於購入物業前，做好財務預算，加強客戶置業的信心。」

4.積極推動數碼創新 迎合數碼時代

隨著互聯網及智能手機持續普及，除了專人的面對面貼心服務，我們更提供便捷高效的線上資訊及服務。Camellia指：「中銀香港一直致力『擁抱科技，引領線上置業按揭新體驗』。我們深明客戶日常生活繁忙，加上年青及上班一族追求『快、簡、易』的生活模式，促使我們持續推動數碼轉型，不僅提供便捷高效的線上服務，更將線上線下服務緊密結合，為客戶提供全方位的置業按揭支援。」

其中，中銀香港推出全港首創一站式線上置業平台 —「置業專家」APP，為客戶提供完善的線上置業旅程，由搜尋置業資訊、計劃預算到辦理按揭申請，以至入伙後配套服務，全部線上瀏覽及辦妥，實現線上線下無縫接軌，讓客戶體驗一站式的便捷服務。同時，中銀香港運用Open API技術，每年於一眾合作地產代理平台上免費提供超過3百萬次即時線上估價服務，方便客戶即時獲取物業最新的估值，做好置業計劃，以科技進一步提升客戶的置業體驗。

Camellia指：「至2024年底，已有超過80%的按揭申請通過電子渠道遞交，這不僅體現了數碼化轉型的成果，亦代表中銀香港帶動『數碼化、無紙化按揭申請』的成功。同時，我們亦會不斷優化『置業專家』功能，迎合客戶不同需要。針對來港人才，『置業專家』APP特設『來港人才專區』，提供置業流程、注意事項，及在港生活配套、小區生活特色等的實用資料，助他們盡早融入新生活。」

5.洞悉市場脈搏 滿足客戶灣區置業及退休理財需要

要成為市場領導者，必須掌握市場走勢，深明客戶需求。Mina以大灣區發展為例：「近年灣區發展迅速，北上消費及居住已成風氣。中銀香港洞察先機，推出『置業易』融資方案，覆蓋灣區9個內地城市，配備按揭貸款及物業抵押貸款等服務，更設有專屬按揭專員，提供量身定制置業諮詢及按揭方案，全面照顧市民在灣區置業的需要。」Mina亦補充，隨著港澳居民大灣區購房支付便利措施的落實，中銀香港提供直匯支付服務，協助客戶直接由香港匯出人民幣、港幣或其他外幣到內地銀行，以支付購房首期及尾款，便利客戶。

此外，本地人口老齡化越趨嚴重，按統計處資料，65歲及以上的人口佔比，由2011年的13.3%升至2021年的19.6%。為助準備/已退休人士盡早做好財務安排，中銀香港早於2011年已成為首批銀行為客戶提供『安老按揭計劃』，讓客戶可以活化其名下在港住宅物業，自製長糧，有家安老。如客戶遷居至其他地方居住或接受他人的照顧，更可將抵押物業出租(註1)，增加每月收入，體貼照顧銀髮族的需要。」

6.積極走進社區，助不同客群置業安居

Mina續分享:「另一成功要素是『積極融入社區，主動與客戶聯繫』，我們走進社區舉辦地區活動，為市民大眾講解最新的置業及按揭流程及其他注意事項等實用資訊。並因應不同客群的需要定制專屬內容，例如：針對新來港人士，加入各地區配套服務及校網等資訊，助他們更快掌握各區特色，更早樂業安居；此外，為公屋住戶講解購買一手居屋及按揭流程等資訊，這不僅助市民了解市場的最新狀況，做好置業及理財規劃，亦提升了客戶對中銀香港的認知和信任，鞏固了我們在香港按揭市場的領先地位。

中銀香港的卓越服務獲得客戶的肯定，連續6年成為客戶首選，同時我行更獲得專業認同，包括2024年榮獲《亞洲銀行家》頒發「卓越零售金融服務和科技創新獎項2024」中的香港區「最佳置業按揭服務」殊榮及連續12年蟬聯新城財經台頒發的〈卓越銀行置業規劃及按揭服務品牌〉獎，進一步引證了品牌公信力。」

Mina最後補充:「中銀香港將會繼續以『以客為本』及『前瞻視野』的服務理念，提供專業及細心的服務；並積極推動數碼按揭新體驗，陪伴客戶走過每一個置業的重要時刻，助客戶實現安居樂業的夢想。」

*資料來源: 2019-2024年中原地產研究部

註1：受有關條款及細則約束。

提示：借定唔借？還得到先好借！

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（資料及相片由客戶提供）