中電辦比賽鼓勵大專學生以科技改善弱勢社群生活

你想像過用鞋墊的震動為視障人士導航嗎？或者用 AI 幫他們快速瀏覽網頁嗎？這些聽起來像科幻電影的情節，其實是香港學生們的創意發明，更是中華電力首屆「節能低碳創明天比賽」的得獎作品，這些年輕學子用科技點亮了弱勢社群的未來！



從概念到原型：中電資助學生打造節能方案

這項由中電社區節能基金資助、夥拍工程及科技學會（香港分會）舉辦的比賽，旨在鼓勵大專院校學生關注可持續發展和社會責任，運用創意和科技，為弱勢社群設計節能減碳和改善生活質素的解決方案。比賽吸引了超過 90 隊來自不同院校的學生團隊參與，最終由香港城市大學、香港科技大學及香港大學學生組成的 U14 隊以「Visionary 智能鞋墊」奪得大學組金獎；而香港資訊科技學院及青年學院學生組成的 SD56 隊以「 AI 螢幕閱讀器 2.0」（A-Eye Web Chat Assistant）奪得副學士及高級文憑組的金獎，連同其餘6隊得獎隊伍，共贏取總值 110,000港元獎金。

比賽以「改善弱勢社群生活及能源效益」為核心，要求參賽隊伍針對長者、殘疾人士、低收入家庭等弱勢社群的能源需求和行為，構思創新且可行的解決方案。為了讓學生更深入了解弱勢社群的實際需要，大會安排了設計思維工作坊，並邀請社福機構代表分享弱勢社群的生活現況和痛點。20 支入圍隊伍更獲得中華電力15,000港元的資助，將概念轉化為原型。大會並安排專業工程師和社福界代表為隊伍給的原型給予意見，讓隊伍優化設計及概念。

中華電力企業發展總裁莊偉茵女士在「節能低碳創明天比賽」頒獎禮上表示，中華電力藉比賽鼓勵年青人發揮創意，利用大家在能源效益及節能方面的知識，協助弱勢社群改變用電習慣及生活質素。

震動引路，安全出行：「Visionary 智能鞋墊」助視障人士探索世界

勇奪大學組金獎的隊伍 U14創作的 Visionary 智能鞋墊希望透過無線充電及觸感反應技術，為視障人士提供定位導航。U14團隊由來自香港城市大學的梁芷珊（Cecilia）、香港大學的楊睿思、香港科技大學的龔文健（Jason）及楊珏希（Jacky）組成，Cecilia指團隊的成員當初在另一個初創比賽認識，覺得彼此十分合拍，她說：「我們都快要大學畢業，覺得要把握機會嘗試更多的可能，一看到今次活動的比賽名字已經覺得好吸引，同時節能又可以幫助弱勢社群，就更加吸引到我們想研發一個產品讓視障人士使用。」她分享當初是因為經常在街上看到視障人士單獨出行，才萌生創作概念，「雖然他們可以單靠盲人手杖去辨識環境路況，但我們想再進一步令他們更容易到達目的地。」

大學組金獎由就讀香港城市大學、香港科技大學、香港大學學生組成的U14隊奪得，他們創作的Visionary智能鞋墊希望透過無線充電及觸感反應技術，為視障人士提供定位導航。

Jason就指他們留意到視障人士雖然沒有了視力，但其他感官可能會較敏銳，「所以我們想到利用鞋墊的震動去令視障人士感知要前行的方向。我們開發了一個手機應用程式，連接震動鞋墊，在輸入目的地後，會提供最容易步行的路線，鞋墊前方有三點代表前方、左方及右方，會一直以不同方向的震動去引導視障人士前行並提醒他們前面有障礙物，以確保安全。」

Cecilia指今次獲得金獎最開心的除了是評審對團隊努力的肯定，對於獲得獎金亦十分雀躍，「因為資金成本問題，Visionary的產品原型還是粗糙的版本，日後我們期待可以運用獎金去再進行優化，甚至找廠房試製樣本給視障人士試用。希望有日可以真正幫助到他們。」

輕量化 AI 解難題：螢幕閱讀器 2.0 提升視障人士上網體驗

奪得副學士及高級文憑組金獎的隊伍SD56，同樣關注視障人士的需要，設計出「 AI 螢幕閱讀器 2.0」（A-Eye Web Chat Assistant）。他們團隊一共有八人， 除了來自VTC 青年學院的張曉彤，其他成員包括：尹文敬（Vincent）、劉美欣、李婉旖、姚至峰、薛梓蕾、楊友其及周安褀都是香港資訊科技學院的學生，隊長Vincent分享團隊參賽原因，他指：「比賽與我們本身學校的功課相似，方向都是需要幫助弱勢社群，而比賽更需加上節能減碳的元素，對我們來說十分有挑戰性。」他表示大會為參賽學生安排設計思維工作坊，有社福機構代表的分享，讓他們了解更多弱勢社群所面對的生活現況及痛點。

副學士及高級文憑組金獎得主是來自香港資訊科技學院及青年學院的學生，研發方案AI螢幕閱讀器2.0以人工智能技術，為視障及有需要人士提供網頁圖片描述。

Vincent表示，即使人工智能科技發展日新月異，視障人士仍難以從中受惠，「我們觀察到過往的一些螢幕閱讀器，會把網頁上的文字讀出，可能令他們上網時要用上較久的時間才可以找出自己想要的資訊，所以就想研發出一個螢幕閱讀器能以AI整合整個網頁的資訊，令視障人士可以立即找出自己想去的位置、想得到的資料。」Vincent指在過程中更有機會與曾任軟件工程師的黑暗中對話（香港）基金會副行政總裁黃錦豪先生交流，「黃先生是視障人士，更有創建無障礙科技平台的豐富經驗，他了解我們的作品後，就立即給予我們實用的意見，例如視障人士在上網時，當網頁正載入中時，如果沒有提示聲音，他們不知道網頁狀態就會好迷惘，我們亦立即為此改良產品。」在節能方面，Vincent就解釋一般的人工智慧需要數據中心以作大量計算能力，需要使用大量電力，「所以我們就研究在家用電腦中都可以使用的輕量化AI，以運作我們的螢幕閱讀器。」對於今次參與比賽，Vincent指自己和團隊都得到了寶貴的經驗，「在學校的功課，甚少需要幫人實際解決問題，但今次我們可以與專業人士合作，得到了好多意見及肯定，整個過程真的好難忘。」

頒獎禮上，中華電力企業發展總裁莊偉茵女士表示，比賽旨在鼓勵年輕人發揮創意，關心社會，並運用其在能源效益和節能方面的知識，協助弱勢社群改善用電習慣和生活質素。她讚揚參賽隊伍的方案在技術可行性、創新性和對弱勢社群的裨益方面都表現突出，並期望同學們能繼續為可持續發展貢獻力量。

中華電力企業發展總裁莊偉茵女士 (2排左5)、機電工程署署長潘國英先生 (2排左4)、中華電力輸電及供電業務部高級總監張寶中先生 (2排右1) 、 中華電力發電業務部高級總監劉志強先生 (2排左1) 、工程及科技學會(香港分會)會長麥樹麟博士 (2排左2) 及工程及科技學會亞太地區委員會主席陳國華先生 (2排右2) 與金獎隊伍合照。

入圍隊伍向主禮嘉賓團展示研究成果及原型方案。

入圍隊伍向主禮嘉賓團展示研究成果及原型方案。

擔任主禮嘉賓的機電工程署署長潘國英先生，就讚揚入圍隊伍開發的方案展現了無限創意，更體現了敏銳的觀察力和強大的執行力，認為比賽展示了企業、工程專業、學術界及社福界的緊密合作。

「中電節能低碳創明天比賽」不僅展現了青年學生的創新思維和社會責任感，更體現了科技如何改善弱勢社群的生活，為構建可持續發展的低碳城市貢獻力量！請到https://youtu.be/EgSfKWBF8GE?si=9UBy2sDKflicBqWS看更多精華片段！

（資料及相片由客戶提供）