香港小童群益會「2025年度籌款雙月」 向每個家庭傳遞節日溫暖

香港小童群益會的「2025年度籌款雙月」於12月16日至2025年2月16日展開，聯同旗下服務單位及團隊舉行地區籌款活動，攜手推廣香港小童群益會及單位服務。活動所籌得的善款將用作支援處於不利環境的兒童及青少年，包括為來自基層家庭、有特別學習／成長需要的兒童、青少年及其家庭提供多元化的支援服務，以及物質和非物質資助。

樂民兒童及家庭綜合活動中心「共享聖誕暖」聖誕活動

香港小童群益會轄下的多個服務單位，每年都會舉辦不同類型的聖誕及新年活動，例如樂民兒童及家庭綜合活動中心「共享聖誕暖」聖誕活動及賽馬會上環青少年綜合服務中心課餘託管服務聖誕派對。今年適逢「籌款雙月」，大眾在參與活動的同時，能夠將快樂分享出去，幫助有需要的家庭，令精彩的活動添上多一重意義。

賽馬會上環青少年綜合服務中心課餘託管服務聖誕派對

作為本地註冊的慈善機構，香港小童群益會的經費除了來自政府資助外，還仰賴社會上的熱心人士及團體的捐助，因此誠邀各方支持「2025年度籌款雙月」，透過捐款、物資捐贈／資助，為有關服務籌集資源，與香港小童群益會一同為下一代創造愉快、健康和豐盛的成長歷程。

公眾除了親身參與在全港超過40個服務點、共超過70個精彩的籌款活動，亦可以捐款支持是次活動： https://www.bgca.org.hk/page/donation

「2025年度籌款雙月」詳細活動內容及報名方式：https://www.bgca.org.hk/article/4967

香港小童群益會「2025年度籌款雙月」12月活動

香港小童群益會「2025年度籌款雙月」1月活動