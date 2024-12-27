律師涉與12歲女童性交　製作逾200張色情照　案件轉介區院處理

男律師涉與12歲女童兩度性交，並製作女童的裸體影片，被控非法性交、製作兒童色情物品等3罪。案件今（27日）在西九龍法院再提堂時，控方新增製作兒童色情物品和促使未滿16歲的另一人以製作色情物品2罪。律師現時合共被控5罪，涉及的色情物品包括218張女童的照片和9段影片，包括1張女童的胸部照片。案件將於明年1月9日轉介區域法院處理，期間被告續還押懲教署看管。



被告陸建廷（39歲，律師），被控2項與年齡在13歲以下女童非法性交以及1項製作兒童色情物品罪，指他於2024年3月4日在青衣珀麗灣某單位與12歲女童X非法性交；同月28日再在上址與X性交，同日製作兒童色情物品，即以其流動電話製作有關女童X的兒童⾊情物品，即女童 X的188張照⽚及9個錄影⽚段。

被告另被加控1項製作兒童色情物品罪及一項促使未滿16歲的另一人以製作色情物品罪。新增控罪指，被告於2024年3月4日，於青衣柏麗灣以其流動電話製作有關女童X的色情物品，即描劃X的29張照片，以及在2024年3月14到17日期間，促使X製作色情物品，即描畫女童X乳房的1張照片。

案件編號：WKCC2052/2024