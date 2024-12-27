全港首個「人狗障礙賽」333人狗親吻破世界紀錄

日前，香港警務處推展的「動物守護‧ 社區大使」計劃，以及由香港賽馬會慈善信託基金捐助警務處推展的賽馬會「集大使 成大事」計劃，假大埔白石角海濱公園舉行「全城帶『動』x Sunny & Zander慈善挑戰跑」。活動包括3公里「人寵共樂障礙賽」和多款攤位遊戲，吸引過千名動物愛好者參加，其中更有333名主人及其愛犬共同創下「最多人同時與狗狗親吻」的世界紀錄，寫下香港寵物界的里程碑！



邊跑！邊玩！邊破世界紀錄！

活動於冬至早上舉行，而警務處處長蕭澤頤、警務處助理處長（資訊系統）關翠貞，以及香港賽馬會慈善事務總經理（人才及業界發展）曾芷詩除了擔任主禮嘉賓，為「全城帶『動』x Sunny & Zander慈善挑戰跑」揭開序幕，亦為3公里「人寵共樂障礙賽」鳴槍，幫一眾主人和狗狗打氣。

一眾嘉賓為3公里「人寵共樂障礙賽」鳴槍，幫一眾主人和狗狗打氣。

其中，蕭澤頤處長致辭時表示，「動物守護‧ 社區大使」計劃自2021年開始與不同動物機構合作，舉辦多元化社區教育活動，提升大眾對打擊殘酷對待動物罪案的意識。「透過今次慈善挑戰跑，我希望可以帶出一個信息，就是無論在跑道上，或者在日常生活中，動物永遠是我們的最好拍檔、朋友及家人，希望大家繼續與警隊同行，宣揚和實踐『守護動物，尊重生命』的信念。」

蕭澤頤：警方高度重視及鼓勵公眾舉報殘酷對待動物行為

另外，蕭Sir亦強調，「警方著重針對殘酷對待動物案件進行情報收集及專業調查，並鼓勵公眾舉報殘酷對待的動物行為；而每個警區的動物罪案警察專隊一直以專業態度和敏感度，處理所有殘酷對待動物案件，並致力提升調查人員的專業知識。」

警務處處長蕭澤頤（右）希望大家能繼續與警隊同行，宣揚和實踐「守護動物，尊重生命」的信念。

3公里的障礙跑設有多個關卡，不論狗主與否，都無任歡迎。參加者可帶同狗狗，一同躲避充氣球體障礙物、跨過輪胎陣、穿越迷宮及各種體能挑戰。活動同時設有多個攤位遊戲，包括射擊、冰壺等，亦有即影即有打卡裝置和美食攤位，再加上警察銀樂隊演奏聖誕歌、警犬表演和人偶跳舞，合共吸引過千人出席。此外，333名主人更共同創下「最多人同時與狗狗親吻」的世界紀錄，將氣氛推至高峰！

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參與機構致力宣揚動物保護信息

本地寵物慈善機構阿棍屋致力宣揚「生有所養，病有所醫」的信息，希望主人在養寵物時，能照顧其生老病死。阿棍屋向來積極與警方合作，合辦不同社區教育活動，而今次慈善挑戰跑，阿棍屋亦設有攤位。能夠親身參與和見證這項盛事，創辦人Ivy感觸道：「本地寵物界應該從未舉辦過如此大型的活動，所以今日能夠參與成為其中一入子，見證寵物界能有這麼熱鬧的氣氛，我感到十分榮幸！」

新界北總區刑事總部在推動動物保護方面不遺餘力，亦是經常與阿棍屋等寵物慈善機構合作，而新界北總區防止罪案辦公室副主任王潔瑩督察表示，其實每個總區都會有一支隊伍負責「動物守護 ‧ 社區大使」計劃，「在多次舉辦社區活動後，我都見到市民對於動物保護的知識日漸提高，例如今日慈善挑戰跑能吸引到有寵物和沒有寵物的市民一同參加！」她展望以後能與香港的寵物慈善機構有更多的合作，一方面能推廣動物保護的知識，另一方面則為被遺棄寵物尋找新的家。

阿棍屋創辦人Ivy（右三）和新界北總區防止罪案辦公室副主任王潔瑩督察（左二）均樂見今次活動大受歡迎。

聖若瑟英文中學是早於3年前已經接受警方邀請，參與「動物守護 ‧ 社區大使」計劃，而今次慈善挑戰跑亦設有攤位，更攜同校內飼養的球蟒「蛇仔明」和亞達伯拉象龜「大達」參加盛事。帶隊老師盧sir就解釋：「我們學校本來設有生態閣，讓學生飼養不同動物，教會他們如何有愛心地對待動物，這個信念與『動物守護 ‧ 社區大使』不謀而合，所以我們便對積極參加計劃。」他喜言學生在參加計劃後，不但更了解動物的背景，更學會如何照顧不同動物，「相信他們以後在環境保護和動物保護上，能行得更遠！」

聖若瑟英文中學帶隊老師盧sir（右一）坦言，學生在參加「動物守護 ‧ 社區大使」計劃後，不但更了解動物的背景，更學會如何照顧不同動物。

「非常『寵愛』任務 」・今個星期六有得睇啦！

「動物守護・社區大使」計劃（AWP) 喺香港賽馬會慈善信託基金捐助嘅「賽馬會『集大使 成大事 』計劃」下，將於12月28日（星期六）開始一連四個星期六推出特輯「非常『寵愛』任務 」——— 介紹AWP嘅特輯。除咗有藝人吳偉豪、羅毓儀及羅天宇，做主持之外，仲有城大獸醫學系教授、警犬隊隊員、「寵愛閣」學生大使等齊齊參與拍攝、宣揚愛護動物信息！

節目將於今個星期六上午十時半及晚上七時半於無綫電視翡翠台播出！約定你！

（資料及相片由大會提供）