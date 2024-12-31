中大建築學院X音樂｜「樂地GroundMusic」以音樂活化城市空間

不少香港家長以至香港人都認為「玩音樂」沒有前途，甚至不了解「玩音樂」與社區可以有什麼連結，香港中文大學知識轉移項目基金（KPF）資助的「樂地GroundMusic」希望突破這個框框，由城市設計專業、影響力策劃師，以及音樂活動策劃及培訓機構組成的團隊正為三十多位年輕音樂家提供最少半年由音樂至創業技能的培訓，同時建立一套更精準的量化系統，讓計劃的效益及社會價值變得可見、可計算，吸引更多企業為音樂人創造可持續的演出機會，將音樂帶入社區，活化城市空間。



星期日的香港中文大學，只有疏疏落落的訪客，李兆基建築學大樓則正在進行一場音樂會預演，一班年輕古典音樂家和學生一批接一批上場演奏，同場還有建築學院研究人員、數據分析員仔細觀察演出者的一舉一動，另有品牌建築師為音樂人拍攝造型照。一切都是為了從明年一月開展的10至20場「樂動大地 社區共響」演出，以音樂活化大家習以為常的私有化公共空間。

「樂地GroundMusic」集合了多個夥伴機構成員，希望善用私有化的公共空間，為音樂人締造創業和成長的機會。

「這些公共空間大多是商場，雖然被私人持有，但其實我們每天都行經和使用這些空間。」中大建築學院研究助理教授姚凱琳（Melody）說。她近年專注研究城市建築及文化發展議題，發現城市有很多空間被忽略，偏偏又有很多人缺乏空間進行創作和演出，「到底公共空間可以如何成為一種文化資源？」「樂地GroundMusic」正是從這一個問題開始發展和延伸。

中大建築學院研究助理教授姚凱琳（左）及為計劃出任空間設計師的建築學院副研究員馮詩蔚博士（Veera）。

由馮詩蔚博士設計的流動舞台系統，以一個三腳支架配合各種可拆卸的構件，即可變成舞台佈景、道具、燈光，配合不同空間及演奏者的需要。

讓城市空間變成音樂家的「創業空間」

那是不是多搞幾場「商場show」？「樂地」不止是一種空間的借用，計劃嘗試把音樂家、空間管理者、社區等不同單位連繫起來，參與「一個將城市公共空間重新賦予生命的過程」。於是Melody跟建築系正在研究社會影響力的張天欣（Jessica) 一起構想【樂地】的落地模式，並找來兩個機構合作：KALOS創辦人區藹芝（Irene）擁有25年策劃音樂演出、教學和交流經驗，她相信音樂帶給個人和社區的力量，同時亦深明「做音樂一點也不容易，甚至是相當困難」，以及「最好不要當全職樂手」的社會氛圍，而KALOS參與「樂地」正是為了打破這些框框和限制。

KALOS團隊在預演中忙過不停，除了舞台管理，還要兼顧錄影和宣傳照拍攝工作，盡量為年輕音樂家模擬正式演出的場景和專業水平，還有演出以外的行銷工作。Irene指出音樂生涯不單是一次又一次的演出，授人以魚不如授人以漁，所以KALOS為參加計劃的音樂家進行本地及海外專家配對，指導和提升他們的演奏和節目策劃技巧、建立人脈，同時提供學習市場推廣、品牌建立和財務管理等創業相關的工作坊，幫助他們持續在夢想的路上展現潛能、自立和成長。

KALOS創辦人Irene表示：「當新晉音樂家不熟悉如何掌握有用資源和人脈時，如果沒有行內人給他們機會和引路，很難成功。」

品牌設計師兼KALOS團隊成員Salina當天為參加者安排拍攝宣傳照。

量化社會價值 引進更多商業資源

計劃現時已找到三個場地合作伙伴，包括希慎興業、南豐集團及新鴻基地產。Melody表示，「商場show」大部分都在大堂或主舞台發生，但原來不少企業都有意活化商場中被忽略的空間。明年一月在銅鑼灣希慎廣場舉行的三場演出就選用了9樓電梯大堂Urban Sky，早前試演也成功吸引不少市民駐足。Outcomes Lab兩位聯合創辦人周季濂（Chris）和張天欣（Jessica）在計劃中擔當「影響力策劃師」，他們認為可在這個基礎上做得更多，「讓好事被看見」。

愈來愈多企業關注環境、社會及企業管治（ESG），但當中的「S」（social，社會價值）卻非常單一化，例如專指公司內部男女比例，或號召同事參與義工活動等。「為甚麼資源是用在植樹和淨灘而不是給音樂家？」Chris認為是企業找不到「S」的量化方法。Outcomes Lab將會在整個計劃中收集社區參與度、文化影響、年輕音樂家的就業機會，甚至是當地商業的增長、社會凝聚力與心理健康等指標數據，讓「樂地」及繼後的音樂演出活動成果變得可見，「這樣他們（企業）就能更精準地知道自己投放的金錢和做的好事正在影響甚麼人，改變社會的甚麼事。」希望「樂地GroundMusic」的先例和數字能吸引更多商界支持音樂人。

Outcomes Lab團隊成員Chris（左）和Jessica出任計劃的影響力策劃師，認為世界有很多對社會有價值的事情，需要更多、更好的資源。

計劃開展第二輪招募 幫助年輕人踏上音樂職業之路

「樂地GroundMusic」的預演讓參加者模擬在舞台以外的地方舉行演奏會，以及與不同製作人員合作的經驗。

這套量化方法一樣可以套用在一班年輕音樂家身上，Outcomes Lab為他們各自製作了一顆以創意創業精神（Creative Entrepreneurship）為中心的「星星」，當中包含了溝通能力、音樂技巧、自我營銷等不同參數，每項數據都會影響星星的成長。「（星星）不是評分系統，而是一個幫助他們一步一步達到目標的工具。」Jessica形容這套系統是建立在共同價值和目標上的溝通橋樑，Outcomes Lab和KALOS每三個月便會按這些數據和參與音樂家進行一對一諮詢和𨍭導，協助他們持續不斷成長。

一班年輕音樂家在星期日的建築學院大樓內等待排練。

「如果將音樂家的創意和創業精神結合，就可以放大他們在社會上推動創新的功能，受惠的不止是音樂家，還有廣大市民，甚至是從事創新科技和其他文創領域的人。」Irene希望計劃完成時，這幾十個年輕音樂家可以「持續發展，養得起自己」，並以音樂作為他們的職業而自豪。

「樂地GroundMusic」首輪共招募了三十多位音樂家，並正進行第二輪招募，假如你是16至30歲的年輕音樂家、在大學主修或副修音樂，又或是學校的樂團或合奏小組成員都可申請計劃，報名詳情：groundmusic.live。

「樂地GroundMusic」將於1月3、10及17日晚上6時30分至7時30分在首個夥伴場地希慎廣場9樓Urban Sky 中舉辦一系列演出，歡迎公眾欣賞。詳情可瀏覽：

「樂地GroundMusic」 IG groundmusic_hk、 FB groundmusic樂地 或官網 groundmusic.live。

「樂地GroundMusic」1月節目表

1月3日

長笛及豎琴 Rêverie Duo

聲樂及鋼琴 Alan Wong X Kristen Kong

聲樂及鋼琴 Gruppe

1月10日

sideCHAIN

聲樂及鋼琴 Gruppe

長笛及豎琴 Rêverie Duo

1月17日

大提琴、長笛及鋼琴 La Nature Trio

聲樂及鋼琴 Alan Wong X Kristen Kong

大提琴及鋼琴 Stanley Yeung X Castor Fu

（資料及相片由客戶提供）