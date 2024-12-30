聖誕節｜十天錄361萬人次港人出境按年升2成　幾乎每兩人一人外遊

聖誕節假期與其及後的周末已結束，昨日（29日）是回港高峰，入境事務處錄得超過64.7萬入境人次。總結由12月20日起至昨日，10天內共錄得接近361萬香港居民出境，即平均差不多每兩名香港人便有一個人出境外遊，與去年同期10天累積約298萬人次比較，出遊人次按年增加近21%。



至於入境旅客方面，不論內地旅客還是其他旅客都錄得增長，10天內共錄得96.2萬名內地客及43.2萬名其他旅客來港，按年分別都增加了超過20%。



12月29日，高鐵西九龍站、蓮塘口岸回港人潮



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昨日是聖誕節假期後的回港高峰日，共錄得64.7萬人次入境，其中近50.5萬為香港人，大部份是從與內地接壤的陸路關口入入境，其中羅湖口岸錄得近10.7萬人次的香港居民入境；落馬洲支線有8.4萬人次；深圳灣口岸亦有7.6萬人次。至於機場亦錄得逾6.1萬人次，港珠澳大橋及高鐵站也分別錄得5.8萬及4.3萬人次。

總結由12月20日、聖誕節前周五起至昨日的出入境數字，共錄得超過493萬人次出境，其中約361萬人次為香港居民，較去年同期10天累積的298萬人次，增加21%。以香港750萬人次人口計算，10天內錄361萬人次香港居民出境，代表幾乎每兩名港人，便有一人在此期間曾出境外遊。

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港人外遊高峰為12月25日聖誕節正日，當日共錄得56.9萬人次出境，其次則為平安夜12月24日，錄47.7萬人次；聖誕假期前的周五、即12月20日亦錄得40.2萬人次出境。

若用港人出境人數減去入境人數，以計算每日「淨流失」數字，聖誕節假正日、12月25日錄得最大「淨流失」，達到22.2萬人次，前後的拆禮物日（26日）及平安夜（24日）均分別有21.9萬港人「淨流失」。由於不少港人或請假自製長假期至新年（1月1日）後，故直至昨日，仍有24.7萬港人「淨流失」未返港。

今日（29日）下午的高鐵西九龍站，出現回港人潮。（廖雁雄攝）

至於入境方面，總結10天共錄得超過475萬人次入境，扣除港人後有超過139萬人次為旅客，其中內地客佔96.2萬人次，其他旅客則佔約43.2萬人次，較去年同期累計10天均增加了超過20%。

由於內地無聖誕節假期，故內地客在此期間訪港高峰集中在周六周日，其中12月21日周六錄得接近17萬內地客，翌日周日（22日）亦錄13.6萬人次，聖誕節後的周六、即12月28日也錄12.7萬人次。