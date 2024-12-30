收到可疑SMS? 一文教你醒目防騙 下載中電App避免使用外部連結

「假Link咪當真，唔好俾人昆」相信大家最近都經常聽到這句口號，因為網上騙徒大軍又趁年尾發動攻勢，早前就有多人收到偽冒中電的詐騙手機短訊，引導使用者登入連結騙取個人資料。切記收到可疑短訊，不要click入任何外部連結，立即打開中電流動應用程式 「CLP HK」就最穩陣！只要登入中電One即可查閱賬單、繳費紀錄及積分。立即啟動中電One，保障你的資訊安全啦！

認住中電官方訊息：#CLP

早前不少人收到偽冒中電短訊，聲稱收訊者的電費逾期或積分即將失效，並附連結誘導收訊者登入分享個人、銀行及信用卡資料，信以為真的人最後或會招至金錢損失。

其實中電已參與「短訊發送人登記制」，只會以#CLP開頭發送短訊給客戶，大家就可以容易分辨真假短訊，預防騙案發生。另外，中電客戶只要用全新的中電流動應用程式「CLP HK」，就可以透過中電One隨時查閱賬單同繳費紀錄，現時更可以App-to-App繳費，以及處理搬屋戶口轉移等功能。如此方便，大家就無須怕收到「電費已逾期」短訊！

留意中電向客戶發送的短訊均會以「#CLP」開頭。

超實用電力賬戶及賬單管理

有時候不清楚電力賬戶狀況，或者記不清楚自己有否繳交電費？全面升級的中電One，就讓用戶真正享受到智能服務的便捷。中電讓客戶以一個中電One賬戶檔案，無縫管理登記人的所有電力賬戶，無須再登出登入不同賬號，即可查看不同登記地址的賬單總費用及交易紀錄等資訊。

大家更可在中電APP中瀏覽賬單的詳細分項，包括紙本賬單沒有顯示的額外資訊，如政府電費補貼餘額，讓賬目一目了然。新系統亦提供賬單分析服務，按你的用電量度身制訂節能建議，讓你省電省錢兼減少碳足跡。

搬屋改地址超簡單 一站式完成申請供電及終止賬戶手續

使用中電One除了能查看賬單，亦有其他便利功能！例如以前搬屋轉地址最麻煩，終止賬戶及申請供電程序都要分別進行。中電One亦順應民意，大大減少申請手續，更可同步辦理終止賬戶及申請供電手續，加上清晰的電子賬單，令你搬屋時少一項煩惱。

即體驗App-to-App付款功能 交電費拎$20大快活禮券

交電費仍要親身到便利店和郵局？即使於手機以轉數快（FPS）或繳費靈（PPS）付款也要先登入賬號，再手動輸入付款資料或掃描QR code才可繳費？現在使用中電App就不用了，可直接於中電App點擊相應的付款方式鍵，幫你連接FPS或PPS應用程式登入直接繳費，快捷又方便！

即日起至2025年1月31日於中電App使用 PPS 繳交電費更可到ppshk.com登記獎賞，領取港幣$20大快活電子禮券*。

中電亦設有不同獎賞活動鼓勵用戶慳電及選用電子服務，現在啟動中電One賬戶即可賺500度度分，未來更會推出更多繳費獎賞及優惠！

更多繳費及獎賞內容：

https://www.clp.com.hk/zh/residential/bills-payment-tariffs-residential/payment-methods.html

* 優惠須受相關條款及細則約束。詳情請參閱上述中電網頁。

使用App-to-App付款功能：

1)登入中電One賬戶，按「查看詳情」後點選「繳付賬單」。

2)可選用「轉數快」、「繳費靈」、「AlipayHK」或「WeChat Pay HK」繳費。

3)完成付款。

輕鬆啟動中電One賬戶檔案

現有中電網上用戶只需更新中電App並登入，即可開始體驗中電One全新服務。

1）更新「CLP HK」應用程式後，選擇以原有的方式登入。

2）輸入電郵地址，並以一次性密碼驗證。

3）成功登入賬戶，即可體驗中電One服務。

如果你是中電客戶又尚未啟動中電One賬戶的話，只需按照以下簡單步驟操作即可輕鬆完成。

1）下載「CLP HK」應用程式後，點擊「建立中電One賬戶檔案」。

2）輸入簡單聯絡資料。

3）接收並輸入一次性密碼。

4）成功開設中電One賬戶檔案！

觀看逐步教學影片，立即設定你的中電 One 賬戶檔案: https://youtu.be/4KAe7yfTQkk

連結電力服務步驟：

1）於「CLP HK」應用程式首頁點擊「連結電力服務」。

2）再點選「連結電力服務」。

3）輸入身份證號碼及英文全名。

4）按指示輸入電郵或電話號碼。

5）上載身份證圖像。

6）核對資料按「下一步」即可。

(資料及相片由客戶提供)