中華電力低碳能源教育中心第二屆低碳節能發明大賽 點亮核能世代

第二屆「低碳節能發明大賽」頒獎禮上，一班中小學生完美示範了低碳時代除了節能減廢，還要有充滿創意的生活態度。參賽學生從家居廚餘、涼亭、隧道、水療設施到核電廠，發掘生活中被忽略的節能細節，再結合STEM、環保及今屆新增的核能元素，設計出可應用的環保發明。有小學生設計出使用國產「玲瓏一號」小型核反應堆的浮潛核能數據中心，獲評審大力讚賞。



為鼓勵學生關注氣候變化，推廣低碳生活，由中電及香港城市大學合作成立的中華電力低碳能源教育中心，自去年起舉辦「低碳節能發明大賽」，讓中小學生以創意及STEM技能設計環保發明，應對氣候挑戰。第二屆比賽於今年9月舉行，適逢2024年是中電從大亞灣核電站輸入核電30周年，比賽特別加入了核能元素作評分標準，不少參賽者都發揮想像力在作品中應用核能發電的原理。

評審及嘉賓與一眾得獎學生大合照。

中心為進入複賽的學生安排3D打印工作坊，學習將平面設計變成立體作品，最後更會打印出來讓得獎者珍藏。

逾600學生參賽 關注環保議題與核能發展

低碳節能發明大賽設有中學組及小學組，每組設冠亞季軍及五名優異獎。今屆比賽共吸引54間中小學、超過600名學生遞交作品，競爭相當激烈。早前（12月21日）舉行的頒獎典禮上，展示了各得獎作品，學生不只展露創意，還有對低碳、再生能源及核能技術的認識。

今次評審團當中，包括第二次擔任評審的香港氣象學會發言人梁榮武（武哥）。他認為隨著香港從大亞灣核電站輸入核電30周年，比賽正好讓大眾認識新世代核能的安全和在減碳方面的優勢，「今年不少參賽者都嘗試應用核電發電時產生的餘熱，有些則利用核能提供穩定電力的優點為數據中心等設施供電。」武哥表示，要達致2050年碳中和除了要有政策支援，還需要大眾像參賽學生一樣在生活細節上發揮「民間智慧」去減碳，「在保護地球的同時，又能享受同樣的生活質素，這是最理想的出路。」他寄語年輕人繼續用創意和科技保育地球。

另一位評判公民教育委員會主席蔡德昇指出，從手邊的智能設備以至電動車，電力的應用愈來愈廣，「穩定的電力供應對社會經濟發展極為重要」。他又以小學組冠軍作品為例子，「作品的設計涵蓋多個領域，包括國家在造船業和小型核電設備方面的領先技術。證明小學生也能理解不同技術，包括核能的原理。」蔡德昇建議從小學開始加入核能教育，讓他們早一步接觸這種新世代不可或缺的零碳能源。

中華電力低碳能源教育中心副總監王偉教授（右二）、中電控股核電高級總監吳子堅先生（右三）、香港氣象學會發言人梁榮武教授（左二）、公民教育委員會主席蔡德昇先生（左三）、中華電力企業事務總監（業務營運）戴家珮女士（左一）欣賞得獎作品。

香港氣象學會發言人長梁榮武（左）及公民教育委員會主席蔡德昇（右）鼓勵年輕人繼續發揮創意和科學精神應對氣候變化，節能減碳。

自研「熱電效應」 以核能餘熱發電

今屆參賽作品展現年輕世代的想像力外，亦可見他們對社會議題的深入關注，不止針對能源供應，發明更涉及人文關懷、糧食問題等可持續發展的挑戰，同時加入了不少專業科學知識。中學組冠軍作品「核能熱電冷卻塔」便應用了「熱電效應」，利用熱水池和冷水池的溫差組合，將核電廠的餘熱轉化成電力。「這些都不屬於課程範圍，需要額外向老師請教並自行研習各種知識。」創作者周燦鴻同學一直對物理感興趣，加上親身感受到氣候變化影響，「好像五百年一遇的特大暴雨、山竹級別的颱風，11月我們都還在穿短袖衣服。」這些威脅都讓他希望透過科學思考，去應對氣候變化的生活方式。

中學組冠軍周燦鴻（香港四邑商工總會陳南昌紀念中學）周同學表示從比賽中學習到不少有關核能的知識和核電廠的運作，更學到將平面設計變成流線形立體模型。

建造海中脫碳核能數據中心

AI潮流下，世界各地都大力發展大型數據中心，但數據中心需要消耗大量能源來運作和降溫，「它所造成的碳排放是香港不能承受的。」小學組冠軍楊志宇同學於是想到為香港建造一艘配備中國研發「玲瓏一號」小型核反應堆的「浮潛核能數據中心」，停泊在香港外海，以深海冰凍海水為數據系統降溫，又能讓核設施遠離民居，又不耗費任何土地資源，讓數據中心合符脫碳及低成本營運的目標。他周到又全面的設計，獲評審一致讚賞。

小學組冠軍楊志宇（聖方濟愛德小學）楊同學自小喜歡探索科學，希望以科技解決香港經濟發展需要與碳排放問題。

小學組冠軍楊志宇得獎作品。

中學組亞軍陳芷諺（青年學院［國際課程］）看到婆婆和嫲嫲經常受膝傷折磨，陳同學便想到將核電站產生的餘熱營運低碳水療設施，為長者、殘疾人士和運動員提供復康服務。

中學組亞軍陳芷諺得獎作品。

中學組季軍崔韶晃（荃灣官立中學）崔同學同樣利用核電廠的餘熱轉廢為能，他建議在發電廠冷卻系統中放置由他設計的熱電發電機模組。由於他的設計體積細小，且沒有移動部件，能以低營運成本回收餘熱來提升發電效率，更能減少環境熱污染。

中學組季軍崔韶晃得獎作品。

小學組亞軍李琛言（浸信會沙田呂明才小學）李琛言留意到疫情後不少人喜歡登山郊遊，特別設置了集休息設施、降溫風扇、手機充電設施、AI偵測垃圾等功能的太陽能及風能「智能休息站」，讓郊遊變得更方便和安全。

小學組亞軍李琛言得獎作品。

小學組季軍楊曉悅（香港培正小學）楊同學從一個盆栽裝置獲得靈感，以核電廠餘熱生產水蒸氣和溫水，營造一個有利植物生長及提高微生物活性的環境，以此提升糧食產量。

小學組季軍楊曉悅得獎作品。

中電控股核電高級總監吳子堅先生表示：「中華電力多年來致力推動核電公眾教育。核能是零碳排放的能源，供電安全可靠，我們希望藉著今年輸入核電三十周年的里程碑，讓年青一代多認識核能，了解它對達致減碳目標有著不可或缺的重要角色。」

城大機械工程學系系主任、中華電力低碳能源教育中心總監兼中華電力講座教授（核子工程）潘欽教授表示：「城大積極推動可持續發展，中心一直以來致力推動公眾認識包括核能在內的各項低碳能源。中心去年舉辦第一屆發明比賽，反應熱烈，因此今年再度舉辦，希望可啟發下一代認識低碳能源的應用，以及其對於社會可持續發展的重要性。」

中華電力低碳能源教育中心自2017年開幕至今，為公眾提供有關低碳能源如何幫助應對氣候變化的最新資訊。中心設有五個主題展區，以互動形式介紹各種低碳能源，包括核能、風能、太陽能、水能及天然氣的發電原理、應用、優點和限制，啟發參觀人士思考有關能源的課題和未來的發展方向。

有關中華電力低碳能源教育中心的詳情，請瀏覽：http://www.cityu.edu.hk/lowcarbon 。

「低碳節能發明大賽」得獎名單：

（資料由客戶提供）