香港投資推廣署｜過江龍松本清進軍香港　以質素為本成取勝之道

零售業是香港重要經濟產業，其中藥妝店更是長期受本地消費者或外來旅客歡迎。日本著名連鎖藥妝店松本清於2022年進軍香港，成功突圍而出，現時已擴張至12間分店，該企香港董事長林保範（Yasunori Hayashi）坦言，取勝之道在於堅持「日式」風格，一切以質素為本。



香港自由港定位吸引松本清落戶

創立於1932年的松本清歷史悠久，在日本有超過3400間分店，而且在台灣及泰國都有海外分店。在2022年，松本清更將目光投放在香港，一年內開設4間全新分店，林保範解釋道：「在我們的全球擴張戰略之中，香港是不可或缺的商業據點，因為這裡的自由港定位是重大的優勢之一。」

「日本」二字向來對港人極具吸引力，但松本清作為日本過江龍未有因此而鬆懈，林保範坦言更是針對港人的購物風格制定營運策略：「儘管我們在其他地區與香港的核心營銷策略相近，但香港的購買趨勢卻是與別不同，顧客相對容易對商品失去興趣。」他續表示：「因此緊貼最新潮流發展十分重要，這樣香港的顧客才能記住我們的品牌理念『松本清，購買日本產品的最佳購物目的地』。」

松本清香港董事長林保範直言，在企業的全球擴張戰略之中，香港是不可或缺的商業據點。

此外，香港不乏藥妝店舖，上至大型連鎖店，下至小型街坊藥房，總有一間在附近。面對本地激烈競爭，松本清決定以質素取勝：「我們的銷售人員皆經過專業培訓，確保以日式禮儀及以客為專的態度為客人服務。至於商品方面，我們大部份商品，包括自家品牌產品，皆從日本進口。憑藉這些優勢，我們以獨特的產品規劃塑造松本清的品牌，使我們與競爭對手劃分出很大的區別。」

看好市場潛力計劃持續擴展

現時松本清在香港設有12間分店，約200名全職員工，兼職員工則約有100名。林保範對營運情況感到樂觀，並預料根據香港未來的市場狀況，及近月實施深圳「一簽多行」個人遊簽注的機遇，打算每年目標開設4至6間分店。對於公司能順利地在港擴展業務，他感謝投資推廣署的協助：「在進入香港市場時，投資推廣署幫助我們聯繫其他政府部門及相關持分者，提供落戶香港的必要信息。同時亦很感謝投資推廣署協助我們新店開業時的宣傳和市場推廣。」

現時松本清在香港設有12間分店，約200名全職員工，兼職員工則約有100名。

另外，松本清在香港開設分店初期時，已經採用香港貨品編碼協會「ezTRADE」通商易平台。林保範直言這項商業解決方案幫助良多：「ezTRADE平台大大提高我們的營運效率，我們已經能夠將訂單數據與數百家供應商對接，方便貨品交付、檢查貨物以及對賬後支付。」

香港貨品編碼協會總裁林潔貽女士表示：「本會在香港已構建一個『數碼貿易社群平台 (community platform)』，逾半數的本地供應商在松本清進軍香港前，已是ezTRADE會員。因此在松本清加入ezTRADE後，便迅速完成加盟程序，無礙日常運作。」對於整個平台的未來發展，林女士亦樂觀道：「政府和業界都正積極推動貿易數字化及可持續發展，為未來必然趨勢。松本清是業界應用ezTRADE的極佳例子，即使是進軍香港的企業，也能快速對接，與供應商交易，有效節省成本之餘減少人為錯誤、及時補貨、對賬，提升效率和數據準確度！」