去年11月零售總銷貨值按年跌7.3%　政府：12月恢復一簽多行助消費

政府統計處今日（2日）公布，去年十一月零售業總銷貨價值的臨時估計為317億元，按年下跌7.3%。與2023年同期比較，去年首十一個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌7.1%。展望未來，政府發言人指旅客和市民消費模式轉變會繼續影響零售業的表現，但國家推出多項提振內地經濟措施及惠港措施，包括去年12月起恢復及擴展深圳「一簽多行」個人遊簽注安排，加上特區政府各項提振本地市面氣氛的舉措，以及就業收入增加，均有助推動旅客和市民在本地市場的消費。



政府統計處今日（2日）公布，去年十一月零售業總銷貨價值的臨時估計為317億元，按年下跌7.3%

統計處指，按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，去年11月與2023年十一月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值下跌5.4%，其次為電器及其他未分類耐用消費品，銷貨價值下跌18.0%），服裝（下跌7.5%）；百貨公司貨品（下跌12.3%）；藥物及化妝品（下跌2.9%）；汽車及汽車零件（下跌34.4%）；燃料（下跌9.9%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌1.7%）；傢具及固定裝置（下跌20.5%）；書報、文具及禮品（下跌6.5%）；中藥（下跌19.3%）；以及眼鏡店（下跌11.8%）。

政府統計處今日（2日）公布，去年十一月零售業總銷貨價值的臨時估計為317億元，按年下跌7.3%

展望未來，政府發言人指出旅客和市民消費模式轉變會繼續影響零售業的表現。然而，國家推出多項提振內地經濟措施及惠港措施，包括自十二月起恢復及擴展深圳「一簽多行」個人遊簽注安排，加上特區政府各項提振本地市面氣氛的舉措，以及就業收入增加，均有助推動旅客和市民在本地市場的消費。