的士撞傷鐵騎士離開現場　稱因乘客趕時間　官斥無同理心囚14月

的士司機在葵涌從後撞到一名駕電單車的南亞裔外賣員，外賣員及其手上蔬菜在其車頂仍繼續開車，之後並離開現場，20分鐘後才折返。警員調查時被告曾稱因乘客稱趕時間，故他先載乘客到石籬商場。受傷外賣員下肢受創需終身用輪椅或枴仗輔助步行。的士司機承認危駕引致他人受傷等3罪，今(3日)在區域法院判刑，法官練錦鴻指有同理心的人都會立即停車了解傷者情況，斥被告只顧自身利益，判他入獄14個月，停牌兩年及罰款2千元。



被告陳錦全，71歲，承認危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害、發生意外以致他人身體受傷後沒有停車、使用汽車而其配件沒有保持良好及有效的工作運作等3罪，指他於2023年9月28日，在葵涌大白田街危險駕駛，引致KHAN Sajid(31歲)身體受嚴重傷害。他在意外後未有停車，及其的士的轉向齒輪箱右邊托架螺栓鬆動。

葵涌的士疑收掣不及撞電單車，電單車司機腳傷倒地。（林振華攝）

葵涌的士疑收掣不及撞電單車，電單車司機腳傷倒地。（林振華攝）

事主被撞傷後食物散落一地。（林振華攝）

事主被撞上車頂後被告無即停車

案情指，案發當日下午約3時，被告駕駛其的士經葵涌大白田街時，駕駛電單車的事主在紅色交通燈號前減速後停下，惟被告沒有停車，並從後撞向事主，事主連同一袋蔬菜跌在的士的引擎蓋之上，被告沒即時停車，並繼續行駛約4秒，事主其後失去平衡，從引擎蓋跌在路上。被告繼續將的士駛走，到達石籬邨時才檢查車頭，並用手撥引擎蓋兩下，再將的士駕回原地。

指乘客稱趕時間未停下

被告向警員稱，當時載乘客到石籬商場，行駛到案發地點時，因開車太快撞到事主的電單車，但因乘客表示趕時間，他繼續駕駛至石蔭商場的士站，讓乘客下車，再駛回原地。被告警誡下保持緘默。

事主左跟骨嚴重粉碎性骨折

31歲事主被送往瑪嘉烈醫院接受治療，他事後出現右踝開放性脫位、脛骨外露、左跟骨嚴重粉碎性骨折等傷勢，終身需以輪椅代步，或在枴杖協助下緩步慢行，每月需接受物理治療。

法官斥被告只顧自身利益

法官練錦鴻判刑時指，被告案發時尾隨事主電單車已一段時間，期間亦沒有其他車輛出現以分散其注意力，被告理應能留意前方的路面情況。事主因這次意外不能再正常行走，已無法過回正常生活，惟被告被捕後解釋為安頓車上乘客而沒停車。練官說，有同理心的人都會立刻停車，了解傷者傷勢，被告卻在事發後20分鐘才折返現場，斥被告只顧自己，沒想過對事主的傷害，判他入獄14個月監禁。

案件編號：DCCC 481/2024