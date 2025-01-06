HK Express獲選2024年增長最快航空公司　陳美寶：迎來疫後新高峰

HK Express香港快運表示，2024年全年載客量同比增長超過四成，載客量超過600萬人次，創下單年最高紀錄，更獲全球旅遊數據平台OAG評選為全球「2024年增長最快航空公司」。



運輸及物流局局長陳美寶祝賀本地航空公司迎來疫後新高峰，並深信本地航空公司蓬勃發展。局方又稱，香港快運及國泰航空在去年12月的節日外遊高峰期期間，共有8日錄得單日10萬載客人次紀錄。



向第600萬位旅客送6套來回機票 幸運兒：可能去日本

香港快運表示，2024年全年載客量同比增長超過四成，載客量超過600萬人次，創下單年最高紀錄。憑藉快速增長，香港快運獲全球旅遊數據平台OAG評選為全球「2024 年增長最快航空公司」（The Fastest Growing Airline of 2024）。

HK Express香港快運獲選2024年增長最快航空公司。(香港快運提供圖片)

香港快運又指，特地在香港飛往福岡的 UO668 航班登機閘口，向第600萬位「幸運旅客」溫小姐送上6套來回機票。她可於未來一年內，在超過30個現有及新增航點中自由選擇出行。溫小姐說，會與家人一起計劃明年的旅遊行程，她特別喜歡自然風景，或會探索日本不同的目的地。

香港快運行政總裁：繼續向旅客提供實惠票價

香港快運航空行政總裁毛潔瓊表示，作為香港唯一的低成本航空公司，將繼續以實惠的票價和「充滿驚喜」的新航點，為旅客提供更多探索亞洲的機會。

運輸及物流局局長陳美寶表示，祝賀本地航空公司迎來疫後新高峰。（資料圖片／吳美松攝）

快運國泰上月15日合共載客超過10萬人次 陳美寶：會開拓更多新航點

運輸及物流局局長陳美寶祝賀本地航空公司迎來疫後新高峰，並深信本地航空公司蓬勃發展，鞏固香港作為國際航空樞紐的地位，亦可提供各類航空產品，服務本地以及大灣區旅客的出行需要。她續指，隨着機場三跑道系統全面啟用，香港會開拓更多新航點，繼續透過強化運輸網絡促進內聯外通。

局方表示，香港快運和隸屬同一集團的國泰航空，在上月15日合共載客超過10萬人次，而由12月15日起至12月底的節假日出遊高峰期間，兩間航空公司共有8日錄得單日10萬載客人次紀錄。