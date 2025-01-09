佛教顯密文化展覽會：探索顯宗、密宗及珍貴舍利子奧秘

相信稍為知道佛教的你，就算不是佛教徒也會聽過藏傳佛教和密宗，但你又知不知還有顯宗的存在？傳世佛教又有哪三大主流？饒宗頤文化館將會在農歷新年前舉行「佛教顯密文化展覽會」，透過遊戲各由淺入深的解說帶大家認識佛教誕生到近百年的有趣改變，還可看到不同法器、佛像及珍貴的舍利子，同場更有集合風水命理、身心靈和水晶等攤檔的賀年市集，幫大家順利開展新一年。



佛教源遠流長，至今已有兩千多年歷史，由釋迦牟尼圓寂後一千年間，以上座部佛教、大乘佛教及秘密乘佛教三大支流，分別傳入泰國、中國、日本、韓國及西藏等地，也是中國最具影響力的宗教之一。

深入淺出認識「顯」和「密」

如果對佛教有興趣，但不知從可入手，又或者想增進佛學知識，「佛教顯密文化展覽會」都是一次非常好的機會。展覽由多雅慈善基金會策劃，為一班熱愛佛教文化及玄學的法友組成的組織，以「弘佛教文化」及「服務市民大眾」為宗旨舉辦不同文化交流和義工活動，包括落區派飯、捐贈衣物，還成立了非緊急醫療服務隊NEMSU，為市民提供非緊急醫療服務。

今次展覽將會一改大家認為佛學高深難明、拒人於千里的觀念，嘗試從歷史及顯淺的角度，帶大家輕鬆認識佛教，了解顯宗和密宗的分別。大家經常聽到的密宗，其實是和顯宗相對的修行方式，密宗內容高深，對修行者要求較高，講求「自性清淨」，多以秘傳密法的方式傳授；顯宗則可理解為顯明的教法，面向普羅大眾，講求以生生世世累積福慧來成就佛果。顯宗和密宗就如進入佛教的兩個不同入口。

孔雀明王。 (鳴謝：佛像收藏家 何耀光先生借出佛像展覽)

西方三聖。（鳴謝：佛像收藏家 何耀光先生借出佛像展覽）

展出三種珍貴舍利子 可即場瞻禮供養

舍利子是佛教聖物，大家聽得多但有沒有見過舍利子真身？為了讓大家認識這種佛教聖物，展覽將會展出三種珍貴的舍利子，包括大家最常知道，高僧火化後出現的結晶物「第十世北伏藏法王仁增欽摩法體舍利」，也有較少見的「法王晉美彭措天降舍利」。原來舍利子不止會在得道高僧火化後出現，也會在「荼毘法會」過程中從天而降。今次展出的天降舍利，就是在中國創立喇榮五明佛學院的已故法王晉美彭措的「荼毘法會」中出現。

法王晉美彭措天降舍利。

另一展品「七世婆羅門肉身丸」也是舍利之一，只有連續七世中獲得如法暇滿人生，並修持清淨連續七世才會出現，是藏傳佛教中的秘藥，相傳有治療各種疾病、消除修佛障礙等功效。佛教中單是瞻禮舍利子，就能獲得祝福。展覽更準備了財神水供給大眾瞻禮供養，參觀市民還可獲得經加持的紀念品，為新一年帶來財運和平安。

七世婆羅門肉身丸。

賀年市集看流年命理

除了展覽，現場亦會同步舉行「乙巳年大富大貴賀年市集」以中華五術：山（仙）、醫、命、卜、相為主題，不止可認識中國玄學文化，還可趁機會看流年及生肖運程，又或在「開運大富區」參加占卜和塔羅。

市集希望推廣正能量，所以特別找來本地樂隊About Time Music及獨立唱作人611，分別帶來80年代金曲及自創音樂，陪大家開心迎接新一年。大會亦會安排免費紅Van來往D2 Place及饒宗頤文化館，詳情可留意活動網站。

「佛教顯密文化展覽會」及「大富大貴賀年市集」

展期：1月18至19日14:00-19:00

地點：饒宗頤文化館F館（荔枝角青山道800號）

費用：免費入場

詳情：www.jtia.hk/佛教顯密文化展覽會

查詢：WhatsApp 9298 3817

（資料由客戶提供）