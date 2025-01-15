東華三院iRun 2025｜參賽人數創新高　智障跑手及伴跑員奔向共融

連日冷鋒襲港，氣溫急跌，卻無減一班來自本地、澳門、大灣區及北京不同復康機構和特殊學校近4,700名智障跑手及伴跑員的熱血和熱誠，決定趁新年伊始攜手用跑步宣揚共融文化。由東華三院主辦、香港賽馬會慈善信託基金支持的「奔向共融」— 香港賽馬會特殊馬拉松2025（簡稱iRun）於1月12日舉行，透過不同組別的跑步賽事，讓社會大眾以不同方式接觸和支持智障人士，同時推動無分界別的運動文化。



東華三院「奔向共融」— 香港賽馬會特殊馬拉松2025由香港特別行政區政府勞工及福利局局長孫玉菡太平紳士（右十）、香港賽馬會董事羅啟華先生（右九）、東華三院主席鄧明慧女士（右十一）以及東華三院「共融大使」蘇樺偉先生BBS, MH（右七）、譚俊彥先生（右十二）及洪永城先生（右六）擔任主禮嘉賓。

2025年第一場大型體育活動周日於添馬公園、龍和道及中西區海濱長廊(中環段)舉行，東華三院自2011年起舉辦iRun，今年已是第14年獲馬會慈善信託基金撥款支持，期望透過跑步活動鼓勵更多智障人士積極參與運動，培養健康生活習慣。今屆iRun邀得勞工及福利局局長孫玉菡太平紳士、東華三院主席鄧明慧女士、香港賽馬會董事羅啟華先生，以及東華三院「共融大使」蘇樺偉先生BBS, MH、譚俊彥先生和洪永城先生一同主持起步禮，並為一眾跑手送上鼓勵。

社會各界大力支持 體現傷健共融理念

香港特別行政區政府勞工及福利局局長孫玉菡太平紳士致辭。

勞工及福利局局長孫玉菡太平紳士致辭時，為一眾跑手及伴跑員打氣。他表示，東華三院「奔向共融」 — 香港賽馬會特殊馬拉松於世界級的海濱舉行，別具意義，更吸引到本港、澳門及其他大灣區城市的跑手參與，攜手推動傷健共融精神，加上天公造美，期望所有參加者都享受是次跑步活動。孫玉菡局長又提到，政府在支援殘疾人士體育發展不遺餘力，今個財政年度撥款1.3億元，已較10年前增長3倍。

東華三院主席鄧明慧女士致辭。

東華三院主席鄧明慧女士表示，今屆參賽人數再創新紀錄，有接近4,700位來自香港、澳門、大灣區以及北京的復康機構和特殊學校人士參與；而今年iRun繼續設有「傳．家跑」項目，鼓勵智障人士及其他有特殊需要跑手與家人一同參與，很高興各界對iRun的鼎力支持，合力攜手傳播保持運動習慣的理念！她強調，一眾伴跑員、義工、社區人士與智障人士互相尊重及交流，群策群力讓「奔向共融」的理念得以實踐，感到十分欣喜。

香港賽馬會董事羅啟華先生致辭。

香港賽馬會董事羅啟華先生表示，香港賽馬會慈善信託基金自2012年起支持東華三院舉辦這項別具意義的賽事，期望透過運動增加大眾對有特殊需要人士的關注和理解，馬會義工隊亦擔任伴跑員及協助賽事舉行，促進傷健共融。他續指，馬會多年來透過支持社會各界推動體育項目，培養市民健康的生活模式，積極構建「健康社區」。

香港特別行政區政府勞工及福利局局長孫玉菡太平紳士（左二）致送紀念品予香港賽馬會董事羅啟華先生（右二），並由東華三院主席鄧明慧女士（右一）及副主席暨社會服務委員會主任委員伍怡先生（左一）陪同。

一眾嘉賓鳴槍為賽事揭開序幕，參加者正式起步。

東華三院「奔向共融」—香港賽馬會特殊馬拉松2025 圓滿舉行，參加者一同推動傷健共融。

東華三院「奔向共融」—香港賽馬會特殊馬拉松2025 圓滿舉行，參加者一同推動傷健共融。

傷健齊運動 享受馬拉松樂趣

東華三院主席鄧明慧女士（右二）與卓太一家及過去兩年都有擔任伴跑員的Dick（右一）合照，感謝他們對iRun的支持。

運動不單能促進智障人士身體健康、放鬆心情，更可培養他們的溝通技能和生活適應能力。iRun設有多個年齡組別的3公里挑戰賽，由智障跑手夥拍健全人士擔任的伴跑員出賽，合力完成賽事，齊齊推動「傷健共融」。

賽事亦設「iRun傳‧家跑」，鼓勵由家庭帶動健康生活，同時在家庭中培養運動習慣，藉此增加溝通機會，增進彼此感情。卓太的兒子今年11歲，2024/25學年起加入東華三院包玉星學校的大家庭，在老師推薦下報名參加「iRun 傳‧家跑」。她坦言曾擔心兒子置身大型活動會感壓力，非常開心一家三口今次可一起完成賽事，不但增進家人的感情，兒子也在沿途的打氣中感受到鼓勵，並通過運動放鬆情緒，明年或會再和兒子挑戰更長距離的跑步項目。她期望公眾透過活動接觸自閉症或有障礙的兒童，改變過去的誤解和偏見。

東華三院主席鄧明慧女士(左二)與「共融大使」譚俊彥(右一)及洪永城(左一)合照。

（資料由客戶提供）