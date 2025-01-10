團年飯、開年飯煮大餐唔容易 即睇簡易食譜!用史雲生輕鬆煮掂幾味

近年外賣和外出食飯已經成為主流，大家平時或許在收工後都甚少有動力煮飯，就算煮亦是盡量以簡單為主。只不過農曆新年將至，團年飯和開年飯煮大餐是少不了之事，到底如何能夠用最便捷的方法煮好大餐呢？即睇內文查看今新年的「秘密武器」！



煮餸調味最複雜 史雲生清雞湯幫你降低難度

煮餸的步驟眾多，最重要當然要準備好的材料，但若講到最複雜和講究的，調味絕對榜上有名。所謂適量的鹽、糖、蠔油等等，一切都是靠煮得多而鍛鍊得多的經驗，想要在新年煮大餐克服這個難關，史雲生清雞湯便是你的好幫手！

在香港擁有超過40年歷史的史雲生是上湯及調味雞汁產品的專家，佺論是清雞湯或調味雞汁均採用優質靚雞蒸煮熬製，滴滴真正鮮雞精華。特別是史雲生清雞湯系列，不但是澳洲鮮製，更選用上等靚雞熬足3小時，無添加激素、人造色素和防腐劑。無論是簡單如做火鍋湯底，或者複雜如烹飪各式佳餚，史雲生清雞湯全部都適用！

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新年必備小食：盆滿缽滿蘿蔔糕

煮法：

1. 蘿蔔去皮，切條。

2. 冬菇、瑤柱及蝦米用清水浸至軟身，冬菇切粒，瑤柱拆絲。臘腸切粒，備用。

3. 粘米粉和粟粉過篩放入大盤內，加入調味及「史雲生」清雞湯拌勻至沒有粉粒。

4. 大鍋下清水丶蘿蔔和 1湯匙糖，煮約5分鐘，撈起備用。

5. 大鍋中，用少許油將臘腸、冬菇、蝦米炒香，備用。

6. 將蘿蔔丶臘腸、冬菇、蝦米和瑤柱放入粉漿內攪拌並拌勻。

7. 糕盤先掃一層薄油，將粉漿倒入糕盤內並掃平，以大火蒸45-60分鐘，灑上蔥花。

8. 蒸好的蘿蔔糕待涼，切片慢火煎香即可享用。

好意頭之選：福祿芙蓉蝦球

煮法：

1. 大蝦去殼留尾，背部切一刀，刺穿中間，讓蝦尾穿出，成蝴蝶球狀，混合調味及「史雲生」極鮮雞汁。

2. 蛋白混合調味。西蘭花切件，以油鹽水煮熟，排上碟上備用。

3. 燒熱油鍋，下蝦球快炒至僅熟，剩起備用。

4. 燒熱乾淨的油鍋，下蛋白和蝦球，兜勻，炒至蛋白半熟，熄火，再炒蛋白至全熟，即可上碟，灑上蟹籽裝飾。

5. 煮蛋花湯，煮滾 「史雲生」極鮮清雞湯，下蛋黃，邊煮邊攪成蛋花，下葱花即可。

快靚正之選：銀絲帶子喜雙逢

煮法：

1. 鮮蝦去頭與殼，清理沙腸，抹乾後切成小粒狀，蝦仁解凍後洗淨，印乾水分後切成小粒狀。加入少許酒及鹽拌勻，醃10分鐘；帶子解凍，用廚房紙抹乾水份，加入「史雲生」極鮮雞汁1茶匙醃10分鐘。備用。

2. 平底鑊熱鑊落油，中大火下橄欖油及少許牛油，放入帶子每邊煎約30至45秒。

3. 另一熱鍋中，倒入「史雲生」極鮮清雞湯，中大火煮滾，加入蝦粒。

4. 生粉水逐少加入湯中，直至喜愛的濃稠度。

5. 將湯羹調至細火，倒入蛋白輕輕攪拌，形成蛋花。

6. 將鮮蝦蛋花湯羮倒入帶子上，加入蔥花，完成。

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（資料及相片由客戶提供）