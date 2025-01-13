亞洲金融論壇｜國際可持續準則理事會副主席訪港　參觀數碼港企業

亞洲金融論壇正式開幕，財經事務及庫務局表示，國際可持續準則理事會副主席Sue Lloyd專程來港出席。副局長陳浩濂今日（13日）招待她到數碼港參觀，並與兩間綠色金融科技企業見面，了解香港在綠色金融的最新發展，又邀請她到茶餐廳品嚐香港地道早餐，體驗香港的飲食文化。



財經事務及庫務局副局長陳浩濂（後右）今日招待國際可持續準則理事會副主席Sue Lloyd（後左）到茶餐廳品嚐香港地道早餐。(財經事務及庫務局圖片)

財經事務及庫務局指港式茶餐廳是香港美食的代表，能夠體現出香港中西文化匯聚的特色。Sue Lloyd品嚐了蛋撻、菠蘿包、奶油多和港式奶茶，她對這些地道風味表示讚賞，也很喜歡茶餐廳的格調，尤其欣賞菠蘿包，十分喜歡其香脆可口的外皮。

局方指，香港在推動綠色和可持續金融方面，近年取得了重要進展。局長許正宇去年11月出訪瑞士日內瓦期間曾與Sue Lloyd就如何為上市公司及金融機構制訂統一的跨行業可持續匯報標準交換意見；該局上月推出有關香港可持續披露路線圖，闡明香港要求公眾責任實體採用國際財務報告可持續披露準則（ISSB準則）的方針，並就不遲於2028年大型公眾責任實體全面採用ISSB準則提供清晰的路徑。

該局表示，這舉措顯示出香港與國際標準接軌的決心，同時亦鞏固香港作為全球綠色金融樞紐的重要地位，Sue Lloyd這次訪港可親身了解有關方面的最新進展。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂（左三）今日招待國際可持續準則理事會副主席Sue Lloyd（左二）到數碼港參觀，並與兩間綠色金融科技企業見面。(財經事務及庫務局圖片)

為推動有潛力的綠色及可持續金融科技於香港的商業環境中更廣泛應用，政府於2024年6月推出全新的「綠色和可持續金融科技概念驗證測試資助計劃」，並由數碼港負責管理。此計劃提供前期資助，推動進行綠色金融科技活動的科技公司或研究機構與本地企業合作，開發處理行業痛點而市場上未有使用案例的項目，以助力有關方案完成商業化和概念驗證。至今有合共39位申請者涉及60個項目獲批，每個獲批項目的最高資助額為15萬元。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂（中）今日招待國際可持續準則理事會副主席Sue Lloyd（左）到數碼港參觀，並與兩間綠色金融科技企業見面。(財經事務及庫務局圖片)

陳浩濂此行亦邀請Sue Lloyd與其中兩間成功申請計劃的企業——Diginex 和 BlueOnion會面，並就綠色金融科技如何輔助可持續披露以及可持續投資交換意見。兩家企業正致力於開發針對行業痛點的創新方案，說明香港在推動綠色金融科技應用方面的潛力。