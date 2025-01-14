居屋攪珠｜連續兩期不中籤、白表青年家庭及單身青年將多一個號碼

【居屋2024/白居二/白表/居屋2025/居屋攪珠機會】房委會今日（14日）宣布，資助房屋小組委員會通過三項優化資助出售單位的安排，包括由今年首季推出的「白表居屋第二巿場計劃（白居二）2024」起推出「青年計劃（白居二）」，為青年增設1 500個配額，而由下一期居屋銷售計劃起推出「青年計劃（居屋）」，為白表青年家庭及一人申請者分派多一個抽籤號碼，以及由下一期居屋及綠表置居計劃銷售計劃起，為屢次向隅者分派多一個抽籤號碼。



房委會青年計劃（白居二）｜新增1500個配額全數撥40歲以下申請者

房委會指，由本年第一季推出的「白居二2024」起，把配額增加1,500個至6,000個，新增配額為「青年計劃（白居二）」配額，全數撥予40歲以下的青年申請者，而原有4,500個一般配額會先分配給次序較優先的成功申請者（無論申請者是否選擇參加「青年計劃（白居二）」），新增的1,500個配額會按隨後的優先次序分配給已選擇參加「青年計劃（白居二）」的成功申請者。

選擇參加「青年計劃（白居二）」及／或「青年計劃（居屋）」的人士必須為該白居二及／或銷售計劃的申請者。青年申請者須在該白居二及／或銷售計劃的申請截止日期當日已年滿18歲及在申請開始日期當日須為40歲以下。（ 資料圖片/蘇煒然攝）

房委會青年計劃（居屋）｜40歲以下白表家庭及一人申請者多一個號碼

此外，由下一期居屋銷售計劃起，為申請購買單位的40歲以下白表青年家庭及一人申請者分派多一個抽籤號碼，以提升他們購買單位的機會。

房委會指，為避免雙重優待的情況，如參加「家有長者優先選樓計劃」及／或「家有初生優先選樓計劃」的白表青年家庭申請者不能受惠於「青年計劃（居屋）」。

凡選擇參加「青年計劃（白居二）」及／或「青年計劃（居屋）」的人士必須為該白居二及／或銷售計劃的申請者。青年申請者須在該白居二及／或銷售計劃的申請截止日期當日已年滿18歲及在申請開始日期當日須為40歲以下。該名青年申請者必須成為所購買單位的業主或其中一名聯名業主。

房委會青年計劃白居二、居屋｜從此不能從房署房協業主紀錄中除名

除因永久離開、去世或社會福利署署長提出的其他體恤理由外，「青年計劃（白居二）」的青年申請者的名字日後不得從房屋署及香港房屋協會持有的業主紀錄中刪除，而「青年計劃（居屋）」的青年申請者的名字日後不得從房屋署持有的業主紀錄中刪除。

房委會指，參考居屋2023數字，有近百分之六十的申請者曾申請過往的居屋銷售計劃而未能成功購買單位。（資料圖片/盧翊銘攝）

房委會居屋｜前兩次曾連續申請同一類別但向隅者將多一個抽籤號碼

房委會指，參考居屋2023數字，有近百分之六十的申請者曾申請過往的居屋銷售計劃而未能成功購買單位。有見及此，小組委員會今日亦通過向前兩次曾連續申請同一類別資助出售單位銷售計劃而未能成功購買單位的申請者，分派多一個抽籤號碼，增加他們成功購買單位的機會。有關安排將於下一期推出的居屋及綠置居銷售計劃起實施，而居屋和綠置居銷售計劃將會分開計算。