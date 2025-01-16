港產AI技術提升工地安全獲業界青睞　防污塗層助力建造業ESG

建造業是城市發展的根基，但傳統上依靠人力的工作模式較多，近年業界逐漸應用4S「安全智慧工地」系統。本地有不少建築科技初創，正正是針對現時業界的不同痛點，並在香港科技園公司的穿針引線下，這些初創成功與建築企業配對，一方面能幫助業界提高安全和工作效率，另一方面能促進創科落地，幫助初創穩步成長。

攝影：陳葦慈



KARTA-X：港產一條龍5G AI鏡頭監測系統 助中國路橋提升偏遠地盤安全

加達科技有限公司（KARTA-X）是專注物聯網和影片分析的智慧城市平台服務供應商，其研發的解決方案能應用於建築， 工程，建設和智能照明等行業。在科技園公司的幫助下，KARTA-X與中國路橋合作，為他們提供「安全監測系統」。KARTA-X聯合創辦人及行政總裁鮑穎仁（Warren）介紹道：「系統包含分析軟件和5G AI鏡頭，可識別工友活動，例如有否穿戴完整安全裝備，吊運有否跟隨安全指引，直接輸出可作數據分析的報告，以實現更好的工地安全管理！」

KARTA-X與中國路橋合作，為他們提供「安全監測系統」。

儘管這套系統至今已應用於本地超過20個地盤項目之中，但Warren坦言與中國路橋合作是最大挑戰的一次：「其一是中國路橋項目的面積大，我們以鏡頭為核心的系統能夠靈活移動，足以覆蓋逐漸擴張的地盤。其二則為地區偏僻，信號接收欠佳，我們為針對此痛點，自家研發出專利技術，能夠確保在接收信號不佳的情況下把數據完整上傳到雲端！」科技園公司的創新生態圈為科企提供技術、資金方面等全面支援，初創就算面對挑戰時仍可迎難而上，讓今次合作成取得成功。

KARTA-X聯合創辦人及行政總裁鮑穎仁（Warren）指系統包含分析軟件和5G AI鏡頭，實現更好的工地安全管理。

智能安全帽AI監察心跳防中暑 大企起用涉足亞洲等地

如果要在地盤工友身上，選出一件最有代表性的物件，無庸置疑一定是安全帽。因此，曾擔任土木工程師的點子建有限公司（BeeInventor）CEO陳建勇（Harry）在甫創業時已著手研發智能安全帽：「現時安全帽已推出第三代，除了能監察工友的心跳、體溫、即時室內及室外定位外，更設有內置喇叭，提醒工友注意各種危險事項，亦可監察工友有否出現跌倒或急速下跌的動作。」智能安全帽備有多種功能，重量僅有490克，只比普通安全帽重90克。

點子建有限公司（BeeInventor）CEO陳建勇曾擔任土木工程師，自家研發智能安全帽。

科技園公司幫助BeeInventor連繫到大圍的一項大型住宅建築項目，並採用了超過1600頂智能安全帽。Harry笑言自家公司的優勝之處在於一條龍服務：「我們的智能安全帽集多功能、室內定位和雲端平台於一身，而且在科技園公司的支援下，認識到不同行業夥伴，讓技術得以商品化並大量生產，降低成本並獲得客戶的青睞。」現時BeeInventor已出售超過一萬頂智能安全帽，為本地多個工地監察工友的安全和健康狀況，而Harry更透露產品已進入亞洲其他地區：「產品短期內會推出第四代，配有AI防中暑功能，並與台灣、日本和新加坡的建築公司商討合作方向！」

BeeInventor已出售超過一萬頂智能安全帽，為本港和亞洲多個地區的工地監察工友安全和健康狀況。

Ailytics：過江龍AI安全分析軟件助工地管理 落地香港減風險個案近70%

來自新加坡的初創Ailytics專門研發AI工業安全分析軟件，2024年落戶香港科學園，並加入科技園公司的創科培育計畫。香港區負責人彭健偉（Jackson）表示，產品最大特色是高靈活性，能夠應用於不同鏡頭：「市場上當然有類似的技術，但Ailytics的軟件可用於不同規格的鏡頭，就算是普通工地的閉路電視亦可使用。」他直言自家軟件是收集了超過150萬份建築安全相關的數據研發而成，更可將2D畫面模擬成3D模型，大大加強安全偵測的範圍和準確度，有助工地安全管理，「例如在吊運期間，我們能透過3D模型了解到附近的工友有多接近吊運區域，並提醒他們避開危險位置。」他亦指出本地客戶使用其創新方案後，「不符合安全指引」的情況，在短短2個月內減少近7成。

Ailytics香港區負責人彭健偉透露本地客戶使用其創新方案後，「不符合安全指引」的情況在短短2個月內減少近7成。

現時Ailytics正與中國建築合作，將軟件應用於醫院、學校、公屋等建築項目。這間新加坡初創能夠立足於香港的建築業界，Jackson直言香港成熟的創科生態圈以及科技園的全面支援提供了得大的幫助：「新加坡的業界環境與香港不同，科技園幫助我們熟悉香港的市場，成功促成今次與中建的合作。」Ailytics的AI軟件適用於各款閉路電視，這份便利性令它至今獲得四十多個香港建築工地所採用，Jackson亦透露Ailytics正計劃跨行業發展：「重工業，海事業，物流業等都十分注重安全，正研究把軟件與大型系統和機器人集成及應用到這些行業，相信可提高道路及工作環境的安全！」

來自新加坡的初創Ailytics專門研發AI工業安全分析軟件，現時正與中國建築合作，將軟件應用於醫院、學校、公屋等建築項目。

Airdefender：屯門公路加防污塗層 慳水慳人力造就可持續發展

建築工程和建築物是地球碳排放的主要來源之一，佔全球整體碳排放量約四成、能源消耗逾三成，以及四成的食水污染。有見及此，本地初創善用創新技術，以有效地推進建造業界可持續發展。Airdefender提供專利的防污技術，為建造業提供更環保、更安全的解決方案。市面上雖然有類似的防污塗層，但公司創辦人兼首席執行官黃浩文（Albert）指出其自家研發的塗層技術的獨特設計可增加建築物的耐用性：「我們的塗層能進入表面的細小孔隙，避面塵埃黏附，亦能防止UV破壞及酸雨侵蝕，令建築物表面更耐用。」

Airdefender創辦人兼首席執行官黃浩文指，其自家研發的防污塗層技術的獨特設計可增加建築物的耐用性。

路政署早前與科技園公司Airdefender合作將其防污塗層應用於屯門公路之上。Albert解釋：「整個項目的面積足足有40,000平方米，以往工人清潔平均數個月就要清洗一次，既耗時，亦浪費食水。用上Airdefender的防污塗層後，減少塵埃積聚及依附，有效減少清洗需次數，意味可降低工業意外的機率，亦能更慳水慳人力！」除了建造業，Albert期望該公司的技術可以應用到更多市場和場景，以積極幫助香港達至碳中和。