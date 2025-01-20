女兒嫌阿媽太長命?照顧10年想放棄 及時安裝一線通平安鐘走出困局

「點解要咁長命，10年嚟我想放棄了！」想起當日女兒對心理醫生一句衝口而出的感受，鄺媽媽心中仍然感到一陣刺痛。鄺媽媽今年78歲，自從68歲因為一次跌倒中風入院後，右腳行路一直不太靈活，讓女兒不得不長期照顧她。儘管身心俱疲，鄺媽媽總是用微笑面對生活，努力不讓女兒發現她的脆弱。然而，女兒作為照顧者的壓力仍如同潰堤的洪水，難以承受。



「我知道個女壓力太大，先會咁講，我曾經都懷疑：長命係咪錯？」鄺媽媽心裡明白，女兒的情緒並不是針對她，而是源於無法承受的工作與照顧重擔。她在心裡卻仍耿耿於懷女兒的那番說話，「嗰女開工辛苦，自己消化情緒算了。」

女兒背負龐大壓力同時，鄺媽媽只能獨自消化情緒。

女兒在家中照顧因中風而行動不便的78歲鄺媽媽。

照顧者的無形重擔 情緒傳染的無底深潭

近半年來，香港發生了多起叫人痛切心扉的倫常慘案，像是【觀塘瑞和街照顧者雙屍命案】、【老翁攜腦退化妻石門站殘廁自盡】等事件，餘悸猶存。這些悲歌背後，壓死照顧者的最後一根稻草往往是無力感和情緒崩潰所導致的。

曾有專家指出，照顧者的情緒是具傳染性的。鄺小姐經常面對生活和工作的雙重壓力，情緒不穩定，這種狀態也影響了她的媽媽。病患的煎熬和照顧者的負擔，形成了一種無法自拔的惡性循環，最終使得她心力交瘁。

鄺小姐經常面對生活和工作的雙重壓力，情緒不穩定影響正常照顧。

7x24 室內外全天候智尊守護摯親 唔止救命咁簡單

幸好，鄺媽媽與女兒意識到彼此的情緒已走向臨界點，故此決定透過安裝「一線通平安鐘™」及「一線通智守護®」App幫助照顧患病的媽媽。當鄺媽媽在室內急需求助時，她無須再輾轉找女兒叫救護車，而是直接按下「一線通平安鐘™」紅色求助掣緊急支援更為快捷，鄺媽媽向女兒表示，每當需要諮詢、情緒支援或慰問關懷時，專業團隊都會7x24小時提供熱心解答，由於不必經常麻煩女兒，心中亦感舒泰不少。

鄺媽媽更指，作為照顧者的女兒可以透過「位置追蹤搜尋」功能，隨時定位她的室外位置，即使在忙碌的工作中，也能對她的外出行蹤了如指掌，互相增添了一份安心，不必因為未接的電話而感到焦急。鄺媽媽還可以打電話叫專人幫忙預約門診，省卻親自登記的繁瑣步驟；App還有服藥提示，幫助她正確服藥及記錄進度。鄺媽媽表示：「啊女話有咗呢啲輔助，感覺多咗幾個人睇住啊媽，輕鬆咗！」

女兒安裝「一線通平安鐘™」幫助照顧患病的媽媽，讓鄺媽媽能在室內隨時按紅色掣求助。

作為照顧者的女兒透過「一線通智守護®」App內的「位置追蹤搜尋」功能，隨時定位鄺媽媽室外位置。

鄺媽媽在公園透過「一線通智守護®」App與24 x 7服務支援中心專員聯絡。

鄺媽媽與女兒在得到「一線通平安鐘™」產品技援後，多了相處時光。

以心融於科技 成為照顧者最強後盾

在這個瞬息萬變的社會中，照顧者的角色愈發重要。長者安居協會在社會上承擔著舉足輕重的角色，透過科技的應用，除了提升長者的晚年生活質素，更是無疑成為照顧者最強的後盾。其中「一線通平安鐘™」提供24小時緊急支援服務，自創辦以來，服務人次已累計超過1,300萬，擁有全港最大的24 x 7服務支援中心，全天候守護長者的平安。

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