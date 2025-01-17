Do姐出色推薦｜Rerise回麗絲護染膏　天然上色　完美出色

踏入40+，頭髮中的黑色素會隨著歲月流逝逐漸減少，導致白髮問題愈加明顯。市面上大多數的白髮遮蓋產品，僅僅是將頭髮染上顏色，並未解決根本問題。許多傳統永久性化學染髮產品含有刺激性化學物質，長期使用可能傷害頭皮與頭髮，使髮質越染越差。而天然成分的半永久染髮劑，雖然相對溫和，但上色效果往往不理想，容易褪色難以持久。大部分黑色染髮產品又常常顯得如假髮般不自然，想尋找一款高品質、高效能的白髮遮蓋產品，真的難過登天﹖



新年新形象 從根源入手補充黑色素

蛇年將至，許多女性希望以新面貌好氣色迎接新一年，如何遮蓋白髮，既不傷頭髮和頭皮，又能自然呈現優雅髮色﹖出名要求高又有品味的鄭裕玲（Do姐）找到了自然又出色 的秘密！花王Rerise回麗絲護染膏不僅遮蓋白髮，更從根源入手，幫髮絲補充黑色素*，5分鐘就滲透至角質層，備有黑色及新推出的深棕色兩款選擇，讓你從髮絲開始蛻變，迎接煥然一新的自己！

Rerise回麗絲護染膏。

頭髮中的黑色素會流失，導致白髮。

相對傳統染髮劑利用化學成份穿透髮絲上色，或染護膏只於表面上色，Rerise回麗絲以天然植萃提煉累色素，滲透至角質層，做到持久又不傷髮的效果。

清酒「黑麴」 補充黑色素關鍵

Rerise回麗絲的核心技術源於日本花王的多年研究，與擁有380年歷史的日本傳統清酒廠——月桂冠（GEKKEIKAN）合作。靈感來自清酒的釀造原料酒粕中出現的小黑點，這些黑點被稱為「黑麴（Koji）」，原來黑色素的來源是清酒麴菌中所含的「酵酶（Tyrosinase）」，這正是自然界中黑色素*生成的關鍵。

花王受此啟發，成功提煉出天然黑色素成分——二羥基（Dihydroxyindole），能夠直接補充頭髮所需的黑色素，並逐步滲透至髮絲內部，實現由內而外的復黑效果。

從清酒中提煉出黑色素成分——二羥基（Dihydroxyindole），有助黑色素生成。

Rerise回麗絲的配方不含10 大可致敏成分，如PPD、阿摩尼亞等刺激性化學物質，不傷頭髮和頭皮。同時，它採用了源自植物的天然著色成分，不僅讓髮色上色效果更自然，還能實現1.2^倍的上色效率。使用者在三次使用後，便能明顯看到白髮逐漸轉為自然黑髮的效果，且顏色持久不易褪色。這樣的改變不僅僅是外觀上的提升，更是對髮質健康的全面呵護。

簡單步驟 5分鐘完成 3次即見效

無需出外到salon，每次使用Rerise回麗絲護染膏，僅需靜置五分鐘！使用時，戴上手套，將護染膏擠於掌心，再從髮根開始塗抹，靜置五分鐘後用清水徹底沖洗，用毛巾拭乾頭髮並吹乾即可。這樣簡單快捷的操作，無論是在家中還是旅行途中，都能輕鬆完成。初次使用建議在一週內連續使用三次，以達到最佳的上色效果。隨後每週只需補染一次，針對新生白髮位置進行塗抹，便能輕鬆維持自然黑髮的狀態。

戴上手套，擠出護染膏，從白髮較明顯處開始，將護染膏塗抹至全頭。

靜置5分鐘後，用水徹底洗淨護染膏。

$119入手 隨時展現亮麗出色秀髮

即日起至2025年2月6日，凡購買任何Rerise回麗絲天然植萃護染膏，即可享限時優惠價$119/盒+（建議零售價$239）。

銷售點︰指定萬寧、屈臣氏、百佳超級市場、惠康超級市場、百貨公司、DON DON DONKI、松本清香港、LOG-ON、SASA及HKTV mall，亦可於網店方便購買。

萬寧網店︰https://tinyurl.com/5d9ybfat

屈臣氏網店︰https://tinyurl.com/589758ap

百佳超級市場網店︰https://tinyurl.com/yvmkbuh3

HKTVmall︰https://tinyurl.com/vdddzfeu

+ 指花王首創「日本清酒酒麴發酵技術」

* 二羥基/Dihydroxyindole，由天然植萃提煉。

^ 根據花王(日本)內部測試，與其他品牌相比，第三次使用產品時的上色效果。

+ 優惠期至2025年2月6日。優惠受條款及細則約束。部分貨品只限指定店舖有售，數量有限，售完即止。產品最終售價為零售商之個別店舖所釐定，如有爭議，零售商保留最終決定權。

詳情︰https://tinyurl.com/yr3adzta

(資料及相片由客戶提供)